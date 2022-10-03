https://ria.ru/20221003/burkinafaso-1821204198.html
В Буркина-Фасо командование армией поддержало лидера мятежников
В Буркина-Фасо командование армией поддержало лидера мятежников - РИА Новости, 03.10.2022
В Буркина-Фасо командование армией поддержало лидера мятежников
Капитан Ибраим Траоре, который возглавил группу военных, захвативших власть в Буркина-Фасо, получил полную поддержку всей цепочки командования вооруженных сил,... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T16:38
2022-10-03T16:38
2022-10-03T16:38
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Капитан Ибраим Траоре, который возглавил группу военных, захвативших власть в Буркина-Фасо, получил полную поддержку всей цепочки командования вооруженных сил, заявили военные.В пятницу СМИ сообщили, что группа военных в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибраимом Траоре объявила о смещении главы правительства переходного периода страны подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибы, приостановлении действия конституции в стране, роспуске правительства и закрытии границ. Дамиба заявил о готовности добровольно уйти в отставку при выполнении мятежниками нескольких условий. Позднее СМИ сообщили, что Дамиба покинул страну и отправился в Того."Военное командование национальных вооруженных сил в составе начальника штаба ВС и нижестоящих начальников штабов по итогам совещания в воскресенье, 2 октября, единогласно приняло решение поддержать главу "Патриотического движения за сохранение и восстановление" (MPSR) в реализации его видения защиты безопасности населения", - говорится в видеообращении военных, опубликованном на странице национальной вещательной компании RTB в соцсетях.Мятежники в Буркина-Фасо 24 января захватили власть от имени "Патриотического движения за сохранение и восстановление", которое возглавлял 41-летний подполковник Поль-Анри Сандаого Дамиба. Они заявили, что отправили в отставку президента страны Рока Марка Каборе, правительство страны распущено, действие конституции приостанавливается. Позднее конституцию мятежники решили восстановить.
https://ria.ru/20221003/burkinafaso-1821120405.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, буркина-фасо
В Буркина-Фасо командование армией поддержало лидера мятежников
Лидер мятежников в Буркина-Фасо получил поддержку всего командования вооруженными силами
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Капитан Ибраим Траоре, который возглавил группу военных, захвативших власть в Буркина-Фасо, получил полную поддержку всей цепочки командования вооруженных сил, заявили военные.
В пятницу СМИ сообщили, что группа военных в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибраимом Траоре объявила о смещении главы правительства переходного периода страны подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибы, приостановлении действия конституции в стране, роспуске правительства и закрытии границ. Дамиба заявил о готовности добровольно уйти в отставку при выполнении мятежниками нескольких условий. Позднее СМИ сообщили, что Дамиба покинул страну и отправился в Того
.
"Военное командование национальных вооруженных сил в составе начальника штаба ВС и нижестоящих начальников штабов по итогам совещания в воскресенье, 2 октября, единогласно приняло решение поддержать главу "Патриотического движения за сохранение и восстановление" (MPSR) в реализации его видения защиты безопасности населения", - говорится в видеообращении военных, опубликованном на странице национальной вещательной компании RTB в соцсетях.
Мятежники в Буркина-Фасо 24 января захватили власть от имени "Патриотического движения за сохранение и восстановление", которое возглавлял 41-летний подполковник Поль-Анри Сандаого Дамиба. Они заявили, что отправили в отставку президента страны Рока Марка Каборе, правительство страны распущено, действие конституции приостанавливается. Позднее конституцию мятежники решили восстановить.