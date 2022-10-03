https://ria.ru/20221003/burkina-faso-1821142925.html

Ситуация в Буркина-Фасо успокаивается, заявили в МИД России

Ситуация в Буркина-Фасо успокаивается, заявили в МИД России - РИА Новости, 03.10.2022

Ситуация в Буркина-Фасо успокаивается, заявили в МИД России

Ситуация в Буркина-Фасо после второй в текущем году "неконституционной смены власти" успокаивается, среди россиян нет пострадавших в результате произошедшего,... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T13:29

2022-10-03T13:29

2022-10-03T13:29

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Ситуация в Буркина-Фасо после второй в текущем году "неконституционной смены власти" успокаивается, среди россиян нет пострадавших в результате произошедшего, заявил МИД РФ."По информации посольства России в Абиджане, представляющего наши интересы в Буркина-Фасо, ситуация в этом африканском государстве находится под контролем новых властей, имеет тенденцию к успокоению. Пострадавших среди российских граждан, находящихся на буркинийской территории, нет", - говорится в размещенном на сайте российского внешнеполитического ведомства сообщении.Там отмечается, что в России внимательно следят "за развитием ситуации в Буркина-Фасо, где 30 сентября в результате второй за последние девять месяцев неконституционной смены власти был отстранен от руководства страной глава государства Поль-Анри Дамиба"."Управление Буркина-Фасо взяла на себя группа военнослужащих во главе с капитаном армии Ибраимом Траоре, которая объявила о приостановлении действия конституции, роспуске переходного правительства и Национального собрания, а также о закрытии государственных границ и введении комендантского часа. Как было заявлено, причиной смещения Дамибы послужила неэффективность его администрации, включая неспособность защитить население страны от нарастающей террористической угрозы", - пояснили в МИД РФ.В ведомстве призвали всех участников внутриполитического процесса в Буркина-Фасо проявлять сдержанность с целью сохранения внутренней безопасности и социально-экономической стабильности и выразили надежду на то, что "новое руководство государства будет придерживаться линии на скорейшее возвращение страны к конституционному порядку".

https://ria.ru/20221002/granitsy-1821021737.html

https://ria.ru/20221003/burkinafaso-1821120405.html

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россия

абиджан

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в мире, здоровье - общество, буркина-фасо, россия, абиджан, африка