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СМИ: в Британии сокращает работу организация по помощи украинским беженцам - РИА Новости, 03.10.2022
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СМИ: в Британии сокращает работу организация по помощи украинским беженцам
СМИ: в Британии сокращает работу организация по помощи украинским беженцам - РИА Новости, 03.10.2022
СМИ: в Британии сокращает работу организация по помощи украинским беженцам
Благотворительная организация Refugees at Home, которая помогает правительству Британии расселять украинских беженцев после их выселения из первоначального... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T02:14
2022-10-03T02:14
в мире
жилье
лондон
великобритания
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Благотворительная организация Refugees at Home, которая помогает правительству Британии расселять украинских беженцев после их выселения из первоначального временного жилья, сокращает свою работу, сообщает газета Guardian со ссылкой на заявление организации."Помимо гостей и хозяев к нам обращались ряд представителей местных властей, которые просили нас поддержать их и помочь с расселением. К сожалению, мы не можем это сделать из-за сложностей, связанных с текущей программой (Homes for Ukraine)", - приводит издание слова из заявления организации.Сооснователь Refugees at Home Сара Нейтан заявила, что организация продолжит помогать тем украинским беженцам, которые первоначально обратились в нее с просьбой найти жилье. Остальные запросы отклоняются: так, в сентябре Refugees at Home пришлось отклонить 60 заявок на повторный поиск жилья."Нам очень сложно помогать с повторным поиском жилья. Просто это чересчур бюрократизированный процесс, а механизма взаимодействия местных властей нет", - отметила Нейтан.По данным газеты, с 24 февраля по 26 августа в Британии было зарегистрировано 1565 бездомных украинских семей. В Лондоне таковых примерно треть.Ранее Guardian сообщала, что по меньшей мере 50 тысяч украинских беженцев в Британии в следующем году могут оказаться без жилья.
https://ria.ru/20220918/bezhentsy-1817699242.html
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в мире, жилье, лондон, великобритания
В мире, Жилье, Лондон, Великобритания
02:14 03.10.2022
 
СМИ: в Британии сокращает работу организация по помощи украинским беженцам

Guardian: в Британии сокращает работу организация по помощи расселения украинских беженцев

© Fotolia / Stefan AtamanФлаг Великобритании
Флаг Великобритании - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© Fotolia / Stefan Ataman
Флаг Великобритании. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Благотворительная организация Refugees at Home, которая помогает правительству Британии расселять украинских беженцев после их выселения из первоначального временного жилья, сокращает свою работу, сообщает газета Guardian со ссылкой на заявление организации.
"Помимо гостей и хозяев к нам обращались ряд представителей местных властей, которые просили нас поддержать их и помочь с расселением. К сожалению, мы не можем это сделать из-за сложностей, связанных с текущей программой (Homes for Ukraine)", - приводит издание слова из заявления организации.
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"Пора уезжать". Британцы пожаловались на проблемы с украинскими беженцами
Сооснователь Refugees at Home Сара Нейтан заявила, что организация продолжит помогать тем украинским беженцам, которые первоначально обратились в нее с просьбой найти жилье. Остальные запросы отклоняются: так, в сентябре Refugees at Home пришлось отклонить 60 заявок на повторный поиск жилья.
"Нам очень сложно помогать с повторным поиском жилья. Просто это чересчур бюрократизированный процесс, а механизма взаимодействия местных властей нет", - отметила Нейтан.
По данным газеты, с 24 февраля по 26 августа в Британии было зарегистрировано 1565 бездомных украинских семей. В Лондоне таковых примерно треть.
Ранее Guardian сообщала, что по меньшей мере 50 тысяч украинских беженцев в Британии в следующем году могут оказаться без жилья.
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