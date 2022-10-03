https://ria.ru/20221003/braziliya-1821174478.html

Актриса Луселия Сантус не смогла избраться в бразильский парламент

Актриса Луселия Сантус не смогла избраться в бразильский парламент - РИА Новости, 03.10.2022

Актриса Луселия Сантус не смогла избраться в бразильский парламент

Луселия Сантос, известная россиянам как исполнительница главной роли в сериале "Рабыня Изаура", не смогла избраться в нижнюю палату бразильского парламента,... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T15:04

2022-10-03T15:04

2022-10-03T15:04

в мире

бразилия

рио-де-жанейро (город)

луис инасиу лула да силва

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БРАЗИЛИА, 3 окт - РИА Новости. Луселия Сантос, известная россиянам как исполнительница главной роли в сериале "Рабыня Изаура", не смогла избраться в нижнюю палату бразильского парламента, следует из ее собственного заявления.Накануне в Бразилии состоялись выборы не только президента страны, но также парламентариев и губернаторов.Сантос, являющаяся сторонницей кандидата в президенты Луиса Инасиу Лулы да Силвы избиралась в депутаты от штата Рио-де-Жанейро. Она выступала в защиту окружающей среды и региона Амазонии, коренных народов Бразилии, за развитие культуры."Мы не победили на выборах, но наша борьба продолжается", - написала она в Twitter.Вышедшая на экраны в 1976 году теленовелла "Рабыня Изаура" рассказывает о последних годах рабства в Бразилии. Фильм получил признание международного зрителя, ряд премий и стал одним из первых западных фильмов, которые транслировались в социалистических странах. В СССР он впервые вышел на экраны в 1988 году и стал культовым, его транслировали на четырех советских и российских телеканалах в различных версиях перевода. Луселии Сантос во время съемок не исполнилось еще и 20 лет.

https://ria.ru/20221002/braziliya-1821047112.html

бразилия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, бразилия, рио-де-жанейро (город), луис инасиу лула да силва