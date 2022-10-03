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Партия Додика лидирует на выборах в парламент Республики Сербской - РИА Новости, 03.10.2022
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Партия Додика лидирует на выборах в парламент Республики Сербской
Партия Додика лидирует на выборах в парламент Республики Сербской - РИА Новости, 03.10.2022
Партия Додика лидирует на выборах в парламент Республики Сербской
Союз независимых социал-демократов (СНСД) лидера президентских выборов в Республике Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорада Додика также лидирует на... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T13:49
2022-10-03T13:49
в мире
милорад додик
владимир путин
республика сербская
россия
федерация боснии и герцеговины
оон
сербская демократическая партия
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БЕЛГРАД, 3 окт – РИА Новости. Союз независимых социал-демократов (СНСД) лидера президентских выборов в Республике Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорада Додика также лидирует на голосовании в нижнюю Палату представителей Парламентской ассамблеи БиГ, свидетельствуют предварительные данные Центральной избирательной комиссии страны.Жители БиГ в воскресенье выбирали трех членов коллективного главы государства - президиума – по одному от бошняков (славян-мусульман), боснийских хорватов и местных сербов, 42 депутатов Палаты представителей парламентской ассамблеи БиГ, 83 депутатов Скупщины (парламента) Республики Сербской (РС БиГ), президента и вице-президентов РС БиГ, 98 депутатов в палату представителей хорватско-мусульманской Федерации Боснии и Герцеговины и кандидатов в муниципальные собрания. Правом голоса обладали 3 386 666 граждан, явка составила 50%.Согласно обновленным утром в понедельник на официальном сайте избиркома данным, СНСД получает 42,44% голосов избирателей в Республике Сербской, оппозиционная Сербская демократическая партия – 18,83%, партнерская ей Партия демократического прогресса – 11,17%. Подсчитаны свыше 80% бюллетеней.Сам Додик на выборах президента РС БиГ лидирует с 48,8% голосов, ближайший конкурент на пост президента РС БиГ – Елена Тривич получает 42,69% поддержки избирателей.Правящая в Республики Сербской партия Независимых социал-демократов Додика в ночь на понедельник уже провозгласила его победу на выборах президента РС на основании данных своих наблюдателей. Он пообещал продолжить проводимую политику и сотрудничество с Сербией, Россией и Венгрией.Милорад Додик в свои 63 года трижды был премьером и дважды президентом РС БиГ. Он считается самым пророссийским политиком в БиГ, годами находится под санкциями Запада и открыто не признает Высокого представителя по Боснии и Герцеговине Кристиана Шмидта, чье назначение в ООН не утвердили РФ и КНР.В ходе визита в Москву 22 сентября кандидат в президенты РС БиГ провел встречу с российским лидером Владимиром Путиным и подчеркнул, что Россия является ключевым внешнеэкономическом партнером Республики Сербской и постоянно оказывает ей поддержку, в том числе в Совете Безопасности ООН. В интервью РИА Новости Додик указал, что "Запад считает, что наделен правом решать за других". Он также выразил уверенность в своей победе, но отметил, что свидетельства вмешательства в выборы в БиГ со стороны Запада имеются - Запад финансирует и продвигает своих кандидатов, которые не пользуются широкой поддержкой населения.О своей победе заявила и член партии - нынешний президент РС БиГ Желька Цвиянович, она выдвигалась на пост члена президиума БиГ от сербского народа, по последним данным получает 52,87%.
https://ria.ru/20221003/vybory-1821088248.html
https://ria.ru/20220922/nato-1818597363.html
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в мире, милорад додик, владимир путин, республика сербская, россия, федерация боснии и герцеговины, оон, сербская демократическая партия
В мире, Милорад Додик, Владимир Путин, Республика Сербская, Россия, Федерация Боснии и Герцеговины, ООН, Сербская демократическая партия
13:49 03.10.2022
 
Партия Додика лидирует на выборах в парламент Республики Сербской

Партия Додика лидирует на выборах в парламент Республики Сербской Боснии и Герцеговины

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик.
Президент республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. . Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 3 окт – РИА Новости. Союз независимых социал-демократов (СНСД) лидера президентских выборов в Республике Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорада Додика также лидирует на голосовании в нижнюю Палату представителей Парламентской ассамблеи БиГ, свидетельствуют предварительные данные Центральной избирательной комиссии страны.
Жители БиГ в воскресенье выбирали трех членов коллективного главы государства - президиума – по одному от бошняков (славян-мусульман), боснийских хорватов и местных сербов, 42 депутатов Палаты представителей парламентской ассамблеи БиГ, 83 депутатов Скупщины (парламента) Республики Сербской (РС БиГ), президента и вице-президентов РС БиГ, 98 депутатов в палату представителей хорватско-мусульманской Федерации Боснии и Герцеговины и кандидатов в муниципальные собрания. Правом голоса обладали 3 386 666 граждан, явка составила 50%.
Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
Вчера, 10:37
Милорад Додик лидирует на выборах президента Республики Сербской БиГ
Согласно обновленным утром в понедельник на официальном сайте избиркома данным, СНСД получает 42,44% голосов избирателей в Республике Сербской, оппозиционная Сербская демократическая партия – 18,83%, партнерская ей Партия демократического прогресса – 11,17%. Подсчитаны свыше 80% бюллетеней.
Сам Додик на выборах президента РС БиГ лидирует с 48,8% голосов, ближайший конкурент на пост президента РС БиГ – Елена Тривич получает 42,69% поддержки избирателей.
Правящая в Республики Сербской партия Независимых социал-демократов Додика в ночь на понедельник уже провозгласила его победу на выборах президента РС на основании данных своих наблюдателей. Он пообещал продолжить проводимую политику и сотрудничество с Сербией, Россией и Венгрией.
Вступление Боснии и Герцеговины в НАТО невозможно – Додик - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
22 сентября, 09:26
Республика Сербская не поддерживает вступление БиГ в НАТО, заявил Додик
Милорад Додик в свои 63 года трижды был премьером и дважды президентом РС БиГ. Он считается самым пророссийским политиком в БиГ, годами находится под санкциями Запада и открыто не признает Высокого представителя по Боснии и Герцеговине Кристиана Шмидта, чье назначение в ООН не утвердили РФ и КНР.
В ходе визита в Москву 22 сентября кандидат в президенты РС БиГ провел встречу с российским лидером Владимиром Путиным и подчеркнул, что Россия является ключевым внешнеэкономическом партнером Республики Сербской и постоянно оказывает ей поддержку, в том числе в Совете Безопасности ООН. В интервью РИА Новости Додик указал, что "Запад считает, что наделен правом решать за других". Он также выразил уверенность в своей победе, но отметил, что свидетельства вмешательства в выборы в БиГ со стороны Запада имеются - Запад финансирует и продвигает своих кандидатов, которые не пользуются широкой поддержкой населения.
О своей победе заявила и член партии - нынешний президент РС БиГ Желька Цвиянович, она выдвигалась на пост члена президиума БиГ от сербского народа, по последним данным получает 52,87%.
Член президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
22 сентября, 09:22
Лидер боснийских сербов Додик оценил возможность оплаты газа в нацвалютах
 
В миреМилорад ДодикВладимир ПутинРеспублика СербскаяРоссияФедерация Боснии и ГерцеговиныООНСербская демократическая партия
 
 
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