https://ria.ru/20221003/bosniya-1821149224.html

Партия Додика лидирует на выборах в парламент Республики Сербской

Партия Додика лидирует на выборах в парламент Республики Сербской - РИА Новости, 03.10.2022

Партия Додика лидирует на выборах в парламент Республики Сербской

Союз независимых социал-демократов (СНСД) лидера президентских выборов в Республике Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорада Додика также лидирует на... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T13:49

2022-10-03T13:49

2022-10-03T13:49

в мире

милорад додик

владимир путин

республика сербская

россия

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оон

сербская демократическая партия

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БЕЛГРАД, 3 окт – РИА Новости. Союз независимых социал-демократов (СНСД) лидера президентских выборов в Республике Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорада Додика также лидирует на голосовании в нижнюю Палату представителей Парламентской ассамблеи БиГ, свидетельствуют предварительные данные Центральной избирательной комиссии страны.Жители БиГ в воскресенье выбирали трех членов коллективного главы государства - президиума – по одному от бошняков (славян-мусульман), боснийских хорватов и местных сербов, 42 депутатов Палаты представителей парламентской ассамблеи БиГ, 83 депутатов Скупщины (парламента) Республики Сербской (РС БиГ), президента и вице-президентов РС БиГ, 98 депутатов в палату представителей хорватско-мусульманской Федерации Боснии и Герцеговины и кандидатов в муниципальные собрания. Правом голоса обладали 3 386 666 граждан, явка составила 50%.Согласно обновленным утром в понедельник на официальном сайте избиркома данным, СНСД получает 42,44% голосов избирателей в Республике Сербской, оппозиционная Сербская демократическая партия – 18,83%, партнерская ей Партия демократического прогресса – 11,17%. Подсчитаны свыше 80% бюллетеней.Сам Додик на выборах президента РС БиГ лидирует с 48,8% голосов, ближайший конкурент на пост президента РС БиГ – Елена Тривич получает 42,69% поддержки избирателей.Правящая в Республики Сербской партия Независимых социал-демократов Додика в ночь на понедельник уже провозгласила его победу на выборах президента РС на основании данных своих наблюдателей. Он пообещал продолжить проводимую политику и сотрудничество с Сербией, Россией и Венгрией.Милорад Додик в свои 63 года трижды был премьером и дважды президентом РС БиГ. Он считается самым пророссийским политиком в БиГ, годами находится под санкциями Запада и открыто не признает Высокого представителя по Боснии и Герцеговине Кристиана Шмидта, чье назначение в ООН не утвердили РФ и КНР.В ходе визита в Москву 22 сентября кандидат в президенты РС БиГ провел встречу с российским лидером Владимиром Путиным и подчеркнул, что Россия является ключевым внешнеэкономическом партнером Республики Сербской и постоянно оказывает ей поддержку, в том числе в Совете Безопасности ООН. В интервью РИА Новости Додик указал, что "Запад считает, что наделен правом решать за других". Он также выразил уверенность в своей победе, но отметил, что свидетельства вмешательства в выборы в БиГ со стороны Запада имеются - Запад финансирует и продвигает своих кандидатов, которые не пользуются широкой поддержкой населения.О своей победе заявила и член партии - нынешний президент РС БиГ Желька Цвиянович, она выдвигалась на пост члена президиума БиГ от сербского народа, по последним данным получает 52,87%.

https://ria.ru/20221003/vybory-1821088248.html

https://ria.ru/20220922/nato-1818597363.html

https://ria.ru/20220922/gaz-1818596009.html

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в мире, милорад додик, владимир путин, республика сербская, россия, федерация боснии и герцеговины, оон, сербская демократическая партия