https://ria.ru/20221003/bolgariya-1821238173.html

Болгарская соцпартия не поддержит правительство партий ГЕРБ и СДС

Болгарская соцпартия не поддержит правительство партий ГЕРБ и СДС - РИА Новости, 03.10.2022

Болгарская соцпартия не поддержит правительство партий ГЕРБ и СДС

Болгарская социалистическая партия (БСП) не поддержит национальное правительство, образованное коалицией партии "Граждане за европейское развитие Болгарии"... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T17:56

2022-10-03T17:56

2022-10-03T17:56

в мире

кирил петков

болгария

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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Болгарская социалистическая партия (БСП) не поддержит национальное правительство, образованное коалицией партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) и Союза демократических сил (СДС), заявила в понедельник лидер социалистов Корнелия Нинова на брифинге после заседания исполнительного бюро БСП."Мы не будем поддерживать правительство с мандатом ГЕРБ и не будем вступать в альянсы с ГЕРБ и "Движением за права и свободы". Результаты таковы, что ГЕРБ выиграла эти выборы, поэтому теперь это их обязанность сформировать кабинет", - приводит словам Ниновой Болгарское телеграфное агентство. При этом лидер БСП не исключила возможности проведения переговоров и достижения договоренностей с коалицией "Продолжаем перемены" ушедшего в июне в отставку премьера Кирила Петкова.Нинова признала, что руководство БСП ожидало более высокого результата на выборах. "Наш результат не очень хорош, но мы не драматизируем ситуацию", - отметила она. В этой связи лидер БСП категорически отвергла возможность своего ухода в отставку. По ее словам, в субботу соберется Национальный совет партии, чтобы обсудить результаты выборов и решить, необходимо ли сейчас созывать съезд БСП.Согласно данным Центральной избирательной комиссии Болгарии, по результатам обработки 100% протоколов на состоявшихся в воскресенье досрочных парламентских выборах альянс ГЕРБ-СДС получил 25,33% голосов избирателей и стал ведущей политической силой страны. Второе место по результатам голосования заняла коалиция "Продолжаем перемены" Петкова (20,20%). Третье место у "Движения за права и свободы" (13,76%). Коалиция "Болгарская социалистическая партия за Болгарию" сумела заручиться поддержкой 9,30% избирателей и заняла среди семи новых парламентских партий лишь пятое место.В результате правительственного кризиса в конце июня кабинет Петкова ушел в отставку. Попытки сформировать новое правительство завершились неудачей. В Болгарии в 2021 году три раза - в апреле, июле и ноябре - проходили парламентские выборы из-за невозможности сформировать правительство по их итогам. Только после ноябрьских выборов в стране удалось создать правящую коалицию.

https://ria.ru/20221002/vybory-1820658208.html

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в мире, кирил петков, болгария