https://ria.ru/20221003/bolgariya-1821118424.html

В Болгарии коалиция ГЕРБ-СДС победила на парламентских выборах

В Болгарии коалиция ГЕРБ-СДС победила на парламентских выборах - РИА Новости, 03.10.2022

В Болгарии коалиция ГЕРБ-СДС победила на парламентских выборах

Коалиция партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) бывшего премьер-министра республики Бойко Борисова и Союза демократических сил (СДС) получила РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T12:27

2022-10-03T12:27

2022-10-03T13:25

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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Коалиция партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) бывшего премьер-министра республики Бойко Борисова и Союза демократических сил (СДС) получила лучший результат на состоявшихся в воскресенье в Болгарии досрочных парламентских выборах.Согласно данным Центральной избирательной комиссии, по результатам обработки 99,91% протоколов, альянс ГЕРБ-СДС получил 25,34% голосов избирателей. Он опередил коалицию "Продолжаем перемены" ушедшего в отставку премьера Кирила Петкова, которой удалось заручиться поддержкой 20,20% избирателей.Окончательные итоги выборов должны быть подведены ЦИК в течение четырех дней. Согласно последним данным, в Народном собрании Болгарии отныне будут представлены семь политических сил.Третье место на выборах заняло Движение за права и свободы (ДПС) с 13,75%. За ним следуют партия "Возрождение" (10,17%), коалиция "Болгарская социалистическая партия за Болгарию" (9,30%), объединение "Демократическая Болгария" (7,45%) и блок "Болгарский восход" (4,63%). Остальным политическим силам не удалось преодолеть четырехпроцентный барьер, установленный для прохождения в парламент.По мнению большинства болгарских политических наблюдателей, такой расклад сил в Народном собрании вряд ли позволит сформировать новое национальное правительство. В первую очередь, это объясняется тем, что лидеры коалиции "Продолжаем перемены" Петков и Асен Василев уже заявили, что переходят в оппозицию и не войдут в правительство с участием ГЕРБ-СДС.На нынешних парламентских выборах была зафиксирована самая низкая явка, начиная с 1989 года. Как сообщил на брифинге представитель ЦИК Цветозар Томов, в голосовании приняли участие лишь немногим более 2,5 миллиона человек. "Это несколько ниже, чем было на выборах в ноябре", - указал он. Томов также выразил надежду, что окончательные результаты выборов будут обнародованы ЦИК еще до четверга.В результате правительственного кризиса в конце июня кабинет Петкова ушел в отставку. Попытки сформировать новое правительство завершились неудачей. В Болгарии в 2021 году три раза - в апреле, июле и ноябре - проходили парламентские выборы из-за невозможности сформировать правительство по их итогам. Только после ноябрьских выборов в стране удалось создать правительственную коалицию.

https://ria.ru/20221003/braziliya-1821054293.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, бойко борисов, болгария, кирил петков, выборы