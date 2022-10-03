https://ria.ru/20221003/bolgariya-1821118424.html
В Болгарии коалиция ГЕРБ-СДС победила на парламентских выборах
В Болгарии коалиция ГЕРБ-СДС победила на парламентских выборах - РИА Новости, 03.10.2022
В Болгарии коалиция ГЕРБ-СДС победила на парламентских выборах
Коалиция партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) бывшего премьер-министра республики Бойко Борисова и Союза демократических сил (СДС) получила РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T12:27
2022-10-03T12:27
2022-10-03T13:25
в мире
бойко борисов
болгария
кирил петков
выборы
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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Коалиция партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) бывшего премьер-министра республики Бойко Борисова и Союза демократических сил (СДС) получила лучший результат на состоявшихся в воскресенье в Болгарии досрочных парламентских выборах.Согласно данным Центральной избирательной комиссии, по результатам обработки 99,91% протоколов, альянс ГЕРБ-СДС получил 25,34% голосов избирателей. Он опередил коалицию "Продолжаем перемены" ушедшего в отставку премьера Кирила Петкова, которой удалось заручиться поддержкой 20,20% избирателей.Окончательные итоги выборов должны быть подведены ЦИК в течение четырех дней. Согласно последним данным, в Народном собрании Болгарии отныне будут представлены семь политических сил.Третье место на выборах заняло Движение за права и свободы (ДПС) с 13,75%. За ним следуют партия "Возрождение" (10,17%), коалиция "Болгарская социалистическая партия за Болгарию" (9,30%), объединение "Демократическая Болгария" (7,45%) и блок "Болгарский восход" (4,63%). Остальным политическим силам не удалось преодолеть четырехпроцентный барьер, установленный для прохождения в парламент.По мнению большинства болгарских политических наблюдателей, такой расклад сил в Народном собрании вряд ли позволит сформировать новое национальное правительство. В первую очередь, это объясняется тем, что лидеры коалиции "Продолжаем перемены" Петков и Асен Василев уже заявили, что переходят в оппозицию и не войдут в правительство с участием ГЕРБ-СДС.На нынешних парламентских выборах была зафиксирована самая низкая явка, начиная с 1989 года. Как сообщил на брифинге представитель ЦИК Цветозар Томов, в голосовании приняли участие лишь немногим более 2,5 миллиона человек. "Это несколько ниже, чем было на выборах в ноябре", - указал он. Томов также выразил надежду, что окончательные результаты выборов будут обнародованы ЦИК еще до четверга.В результате правительственного кризиса в конце июня кабинет Петкова ушел в отставку. Попытки сформировать новое правительство завершились неудачей. В Болгарии в 2021 году три раза - в апреле, июле и ноябре - проходили парламентские выборы из-за невозможности сформировать правительство по их итогам. Только после ноябрьских выборов в стране удалось создать правительственную коалицию.
https://ria.ru/20221003/braziliya-1821054293.html
https://ria.ru/20221003/vybory-1821088248.html
https://ria.ru/20221003/braziliya-1821056263.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бойко борисов, болгария, кирил петков, выборы
В мире, Бойко Борисов, Болгария, Кирил Петков, Выборы
12:27 03.10.2022 (обновлено: 13:25 03.10.2022)
В Болгарии коалиция ГЕРБ-СДС победила на парламентских выборах
Коалиция ГЕРБ-СДС победила на парламентских выборах в Болгарии, набрав более 25% голосов
МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Коалиция партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) бывшего премьер-министра республики Бойко Борисова и Союза демократических сил (СДС) получила лучший результат на состоявшихся в воскресенье в Болгарии досрочных парламентских выборах.
Согласно данным Центральной избирательной комиссии, по результатам обработки 99,91% протоколов, альянс ГЕРБ-СДС получил 25,34% голосов избирателей. Он опередил коалицию "Продолжаем перемены" ушедшего в отставку премьера Кирила Петкова
, которой удалось заручиться поддержкой 20,20% избирателей.
Окончательные итоги выборов должны быть подведены ЦИК в течение четырех дней. Согласно последним данным, в Народном собрании Болгарии отныне будут представлены семь политических сил.
Третье место на выборах заняло Движение за права и свободы (ДПС) с 13,75%. За ним следуют партия "Возрождение" (10,17%), коалиция "Болгарская социалистическая партия за Болгарию" (9,30%), объединение "Демократическая Болгария" (7,45%) и блок "Болгарский восход" (4,63%). Остальным политическим силам не удалось преодолеть четырехпроцентный барьер, установленный для прохождения в парламент.
По мнению большинства болгарских политических наблюдателей, такой расклад сил в Народном собрании вряд ли позволит сформировать новое национальное правительство. В первую очередь, это объясняется тем, что лидеры коалиции "Продолжаем перемены" Петков и Асен Василев уже заявили, что переходят в оппозицию и не войдут в правительство с участием ГЕРБ-СДС.
На нынешних парламентских выборах была зафиксирована самая низкая явка, начиная с 1989 года. Как сообщил на брифинге представитель ЦИК Цветозар Томов, в голосовании приняли участие лишь немногим более 2,5 миллиона человек. "Это несколько ниже, чем было на выборах в ноябре", - указал он. Томов также выразил надежду, что окончательные результаты выборов будут обнародованы ЦИК еще до четверга.
В результате правительственного кризиса в конце июня кабинет Петкова ушел в отставку. Попытки сформировать новое правительство завершились неудачей. В Болгарии в 2021 году три раза - в апреле, июле и ноябре - проходили парламентские выборы из-за невозможности сформировать правительство по их итогам. Только после ноябрьских выборов в стране удалось создать правительственную коалицию.