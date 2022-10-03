https://ria.ru/20221003/bolgariya-1821054624.html

Партия экс-премьера Болгарии продолжает лидировать на парламентских выборах

Партия экс-премьера Болгарии продолжает лидировать на парламентских выборах - РИА Новости, 03.10.2022

Партия экс-премьера Болгарии продолжает лидировать на парламентских выборах

Партия бывшего премьер-министра Болгарии Бойко Борисова ГЕРБ лидирует на внеочередных парламентских выборах в стране, свидетельствуют данные болгарской ЦИК... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T02:38

2022-10-03T02:38

2022-10-03T02:38

в мире

бойко борисов

кирил петков

болгария

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/02/1821033144_0:88:3072:1816_1920x0_80_0_0_45c4fbb80c80b1210521e4d99654586d.jpg

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Партия бывшего премьер-министра Болгарии Бойко Борисова ГЕРБ лидирует на внеочередных парламентских выборах в стране, свидетельствуют данные болгарской ЦИК после обработки 51,94% протоколов.Коалиция партий ГЕРБ и "Союз демократических сил" (СДС) набирает 25,64% голосов. Вторую позицию с 20,87% голосов занимает партия ушедшего в отставку премьера Кирила Петкова "Продолжаем перемены".В результате правительственного кризиса кабинет министров во главе с Петковым ушел в отставку в конце июня. Попытки сформировать новое правительство завершились неудачей.В Болгарии в 2021 году три раза проходили досрочные парламентские выборы из-за невозможности сформировать правительство по их итогам. Только после выборов в ноябре политикам удалось создать правительственную коалицию.

https://ria.ru/20221002/vybory-1820658208.html

болгария

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, бойко борисов, кирил петков, болгария