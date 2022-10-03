https://ria.ru/20221003/bolgariya-1821054624.html
Партия экс-премьера Болгарии продолжает лидировать на парламентских выборах
Партия экс-премьера Болгарии продолжает лидировать на парламентских выборах - РИА Новости, 03.10.2022
Партия экс-премьера Болгарии продолжает лидировать на парламентских выборах
Партия бывшего премьер-министра Болгарии Бойко Борисова ГЕРБ лидирует на внеочередных парламентских выборах в стране, свидетельствуют данные болгарской ЦИК... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T02:38
2022-10-03T02:38
2022-10-03T02:38
в мире
бойко борисов
кирил петков
болгария
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Партия бывшего премьер-министра Болгарии Бойко Борисова ГЕРБ лидирует на внеочередных парламентских выборах в стране, свидетельствуют данные болгарской ЦИК после обработки 51,94% протоколов.Коалиция партий ГЕРБ и "Союз демократических сил" (СДС) набирает 25,64% голосов. Вторую позицию с 20,87% голосов занимает партия ушедшего в отставку премьера Кирила Петкова "Продолжаем перемены".В результате правительственного кризиса кабинет министров во главе с Петковым ушел в отставку в конце июня. Попытки сформировать новое правительство завершились неудачей.В Болгарии в 2021 году три раза проходили досрочные парламентские выборы из-за невозможности сформировать правительство по их итогам. Только после выборов в ноябре политикам удалось создать правительственную коалицию.
https://ria.ru/20221002/vybory-1820658208.html
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в мире, бойко борисов, кирил петков, болгария
В мире, Бойко Борисов, Кирил Петков, Болгария
Партия экс-премьера Болгарии продолжает лидировать на парламентских выборах
Партия экс-премьера Болгарии Борисова ГЕРБ продолжает лидировать на парламентских выборах