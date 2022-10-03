https://ria.ru/20221003/bolgariya-1821052029.html
Партия экс-премьера Болгарии Борисова лидирует на парламентских выборах
Партия экс-премьера Болгарии Борисова лидирует на парламентских выборах - РИА Новости, 03.10.2022
Партия экс-премьера Болгарии Борисова лидирует на парламентских выборах
Партия бывшего премьер-министра Болгарии Бойко Борисова ГЕРБ лидирует на внеочередных парламентских выборах в стране, свидетельствуют данные болгарской ЦИК... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T00:55
2022-10-03T00:55
2022-10-03T00:55
в мире
бойко борисов
болгария
кирил петков
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Партия бывшего премьер-министра Болгарии Бойко Борисова ГЕРБ лидирует на внеочередных парламентских выборах в стране, свидетельствуют данные болгарской ЦИК после обработки 24,29% протоколов.Коалиция партий ГЕРБ и "Союз демократических сил" (СДС) набирает 25,36% голосов. Вторую позицию с 21,61% голосов занимает партия ушедшего в отставку премьера Кирила Петкова "Продолжаем перемены".В результате правительственного кризиса кабинет министров во главе с Петковым ушел в отставку в конце июня. Попытки сформировать новое правительство завершились неудачей.В Болгарии в 2021 году три раза проходили досрочные парламентские выборы из-за невозможности сформировать правительство по их итогам. Только после выборов в ноябре политикам удалось создать правительственную коалицию.
https://ria.ru/20221002/vybory-1820658208.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бойко борисов, болгария, кирил петков
В мире, Бойко Борисов, Болгария, Кирил Петков
Партия экс-премьера Болгарии Борисова лидирует на парламентских выборах
Партия бывшего премьер-министра Болгарии Борисова ГЕРБ лидирует на парламентских выборах