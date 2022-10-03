https://ria.ru/20221003/bolgariya-1821052029.html

Партия экс-премьера Болгарии Борисова лидирует на парламентских выборах

Партия экс-премьера Болгарии Борисова лидирует на парламентских выборах - РИА Новости, 03.10.2022

Партия экс-премьера Болгарии Борисова лидирует на парламентских выборах

Партия бывшего премьер-министра Болгарии Бойко Борисова ГЕРБ лидирует на внеочередных парламентских выборах в стране, свидетельствуют данные болгарской ЦИК... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T00:55

2022-10-03T00:55

2022-10-03T00:55

в мире

бойко борисов

болгария

кирил петков

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Партия бывшего премьер-министра Болгарии Бойко Борисова ГЕРБ лидирует на внеочередных парламентских выборах в стране, свидетельствуют данные болгарской ЦИК после обработки 24,29% протоколов.Коалиция партий ГЕРБ и "Союз демократических сил" (СДС) набирает 25,36% голосов. Вторую позицию с 21,61% голосов занимает партия ушедшего в отставку премьера Кирила Петкова "Продолжаем перемены".В результате правительственного кризиса кабинет министров во главе с Петковым ушел в отставку в конце июня. Попытки сформировать новое правительство завершились неудачей.В Болгарии в 2021 году три раза проходили досрочные парламентские выборы из-за невозможности сформировать правительство по их итогам. Только после выборов в ноябре политикам удалось создать правительственную коалицию.

https://ria.ru/20221002/vybory-1820658208.html

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в мире, бойко борисов, болгария, кирил петков