https://ria.ru/20221003/biznes-1821065879.html
Фонд развития Приморья предоставил бизнесу займы на миллиард рублей
Фонд развития Приморья предоставил бизнесу займы на миллиард рублей - РИА Новости, 03.10.2022
Фонд развития Приморья предоставил бизнесу займы на миллиард рублей
Фонд развития Приморского края за три года работы предоставил предприятиям региона льготные займы на более чем 1 миллиард рублей, сообщает правительство... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T08:36
2022-10-03T08:36
2022-10-03T08:36
приморский край
владивосток
уссурийск
экономика
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ВЛАДИВОСТОК, 3 окт – РИА Новости. Фонд развития Приморского края за три года работы предоставил предприятиям региона льготные займы на более чем 1 миллиард рублей, сообщает правительство региона."С января по сентябрь текущего года микрокредитная компания "Фонд развития Приморского края" предоставила микрозаймы малому и среднему бизнесу на сумму более 300 миллионов рублей. Это на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общий же объем выданных средств превысил 1 миллиард рублей", - говорится в сообщении.Фонд также выделяет средства промышленным и производственным предприятиям региона. С начала года компания выдала таким организациям льготные займы под 5% годовых на 75 миллионов рублей. Средства получили производители промышленных газов, чековой ленты, строительных металлоконструкций из Владивостока и Уссурийска. Всего до конца 2022 года по этому направлению планируется выдать до 100 миллионов рублей.В 2020 и 2021 годах фонд предоставлял предприятиям микрозаймы по ставкам от 0,5% до 1% годовых. Общий объем выданных средств – 264 миллиона рублей, или 52% от общего портфеля. В феврале 2022 года на фоне резкого повышения ключевой ставки компания не увеличивала процентные ставки по новым займам – они остались в среднем на уровне от 3% до 6% годовых.Фонд выдал самозанятым займы на 9,68 миллиона рублей. Также компания предоставляет микрозаймы от 1% до 3% годовых социальным предприятиям, производственным, туристическим компаниям, участникам ВЭД, фирмам, арендующим государственное или муниципальное имущество.В регионе действует государственная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края" на 2020-2027 годы. Ее целями являются обеспечение устойчивой положительной динамики показателей экономического роста региона, рост физического объема ВРП на уровне выше среднероссийского, не менее 5%, обеспечение благоприятных условий для устойчивой работы и развития субъектов МСП, создание оптимальных условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости краевого бюджета и бюджетов районов края. Также среди целей госпрограммы - создание условий для эффективного управления имуществом, находящимся в собственности и в ведении Приморского края, увеличение объема выпуска продукции промышленного комплекса в Приморском крае на не менее чем 20% к 2027 году и другие.
https://ria.ru/20220923/investinstrumenty-1818930424.html
https://ria.ru/20220915/biznes-1816917488.html
https://ria.ru/20220909/predpriyatiya-1815648763.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
приморский край, владивосток, уссурийск, экономика
Приморский край, Владивосток, Уссурийск, Экономика
Фонд развития Приморья предоставил бизнесу займы на миллиард рублей
Фонд развития Приморья за три года предоставил бизнесу льготные займы на миллиард рублей
ВЛАДИВОСТОК, 3 окт – РИА Новости.
Фонд развития Приморского края за три года работы предоставил предприятиям региона льготные займы на более чем 1 миллиард рублей, сообщает
правительство региона.
"С января по сентябрь текущего года микрокредитная компания "Фонд развития Приморского края" предоставила микрозаймы малому и среднему бизнесу на сумму более 300 миллионов рублей. Это на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общий же объем выданных средств превысил 1 миллиард рублей", - говорится в сообщении.
Фонд также выделяет средства промышленным и производственным предприятиям региона. С начала года компания выдала таким организациям льготные займы под 5% годовых на 75 миллионов рублей. Средства получили производители промышленных газов, чековой ленты, строительных металлоконструкций из Владивостока
и Уссурийска
. Всего до конца 2022 года по этому направлению планируется выдать до 100 миллионов рублей.
В 2020 и 2021 годах фонд предоставлял предприятиям микрозаймы по ставкам от 0,5% до 1% годовых. Общий объем выданных средств – 264 миллиона рублей, или 52% от общего портфеля. В феврале 2022 года на фоне резкого повышения ключевой ставки компания не увеличивала процентные ставки по новым займам – они остались в среднем на уровне от 3% до 6% годовых.
Фонд выдал самозанятым займы на 9,68 миллиона рублей. Также компания предоставляет микрозаймы от 1% до 3% годовых социальным предприятиям, производственным, туристическим компаниям, участникам ВЭД, фирмам, арендующим государственное или муниципальное имущество.
В регионе действует государственная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края" на 2020-2027 годы. Ее целями являются обеспечение устойчивой положительной динамики показателей экономического роста региона, рост физического объема ВРП на уровне выше среднероссийского, не менее 5%, обеспечение благоприятных условий для устойчивой работы и развития субъектов МСП, создание оптимальных условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости краевого бюджета и бюджетов районов края. Также среди целей госпрограммы - создание условий для эффективного управления имуществом, находящимся в собственности и в ведении Приморского края, увеличение объема выпуска продукции промышленного комплекса в Приморском крае на не менее чем 20% к 2027 году и другие.