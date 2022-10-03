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Фонд развития Приморья предоставил бизнесу займы на миллиард рублей - РИА Новости, 03.10.2022
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Фонд развития Приморья предоставил бизнесу займы на миллиард рублей
Фонд развития Приморья предоставил бизнесу займы на миллиард рублей - РИА Новости, 03.10.2022
Фонд развития Приморья предоставил бизнесу займы на миллиард рублей
Фонд развития Приморского края за три года работы предоставил предприятиям региона льготные займы на более чем 1 миллиард рублей, сообщает правительство... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T08:36
2022-10-03T08:36
приморский край
владивосток
уссурийск
экономика
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ВЛАДИВОСТОК, 3 окт – РИА Новости. Фонд развития Приморского края за три года работы предоставил предприятиям региона льготные займы на более чем 1 миллиард рублей, сообщает правительство региона."С января по сентябрь текущего года микрокредитная компания "Фонд развития Приморского края" предоставила микрозаймы малому и среднему бизнесу на сумму более 300 миллионов рублей. Это на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общий же объем выданных средств превысил 1 миллиард рублей", - говорится в сообщении.Фонд также выделяет средства промышленным и производственным предприятиям региона. С начала года компания выдала таким организациям льготные займы под 5% годовых на 75 миллионов рублей. Средства получили производители промышленных газов, чековой ленты, строительных металлоконструкций из Владивостока и Уссурийска. Всего до конца 2022 года по этому направлению планируется выдать до 100 миллионов рублей.В 2020 и 2021 годах фонд предоставлял предприятиям микрозаймы по ставкам от 0,5% до 1% годовых. Общий объем выданных средств – 264 миллиона рублей, или 52% от общего портфеля. В феврале 2022 года на фоне резкого повышения ключевой ставки компания не увеличивала процентные ставки по новым займам – они остались в среднем на уровне от 3% до 6% годовых.Фонд выдал самозанятым займы на 9,68 миллиона рублей. Также компания предоставляет микрозаймы от 1% до 3% годовых социальным предприятиям, производственным, туристическим компаниям, участникам ВЭД, фирмам, арендующим государственное или муниципальное имущество.В регионе действует государственная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края" на 2020-2027 годы. Ее целями являются обеспечение устойчивой положительной динамики показателей экономического роста региона, рост физического объема ВРП на уровне выше среднероссийского, не менее 5%, обеспечение благоприятных условий для устойчивой работы и развития субъектов МСП, создание оптимальных условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости краевого бюджета и бюджетов районов края. Также среди целей госпрограммы - создание условий для эффективного управления имуществом, находящимся в собственности и в ведении Приморского края, увеличение объема выпуска продукции промышленного комплекса в Приморском крае на не менее чем 20% к 2027 году и другие.
https://ria.ru/20220923/investinstrumenty-1818930424.html
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приморский край, владивосток, уссурийск, экономика
Приморский край, Владивосток, Уссурийск, Экономика
08:36 03.10.2022
 
Фонд развития Приморья предоставил бизнесу займы на миллиард рублей

Фонд развития Приморья за три года предоставил бизнесу льготные займы на миллиард рублей

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкВид на Золотой мост во Владивостоке
Вид на Золотой мост во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Вид на Золотой мост во Владивостоке. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 3 окт – РИА Новости. Фонд развития Приморского края за три года работы предоставил предприятиям региона льготные займы на более чем 1 миллиард рублей, сообщает правительство региона.
"С января по сентябрь текущего года микрокредитная компания "Фонд развития Приморского края" предоставила микрозаймы малому и среднему бизнесу на сумму более 300 миллионов рублей. Это на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общий же объем выданных средств превысил 1 миллиард рублей", - говорится в сообщении.
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Фонд также выделяет средства промышленным и производственным предприятиям региона. С начала года компания выдала таким организациям льготные займы под 5% годовых на 75 миллионов рублей. Средства получили производители промышленных газов, чековой ленты, строительных металлоконструкций из Владивостока и Уссурийска. Всего до конца 2022 года по этому направлению планируется выдать до 100 миллионов рублей.
В 2020 и 2021 годах фонд предоставлял предприятиям микрозаймы по ставкам от 0,5% до 1% годовых. Общий объем выданных средств – 264 миллиона рублей, или 52% от общего портфеля. В феврале 2022 года на фоне резкого повышения ключевой ставки компания не увеличивала процентные ставки по новым займам – они остались в среднем на уровне от 3% до 6% годовых.
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Фонд выдал самозанятым займы на 9,68 миллиона рублей. Также компания предоставляет микрозаймы от 1% до 3% годовых социальным предприятиям, производственным, туристическим компаниям, участникам ВЭД, фирмам, арендующим государственное или муниципальное имущество.
В регионе действует государственная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края" на 2020-2027 годы. Ее целями являются обеспечение устойчивой положительной динамики показателей экономического роста региона, рост физического объема ВРП на уровне выше среднероссийского, не менее 5%, обеспечение благоприятных условий для устойчивой работы и развития субъектов МСП, создание оптимальных условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости краевого бюджета и бюджетов районов края. Также среди целей госпрограммы - создание условий для эффективного управления имуществом, находящимся в собственности и в ведении Приморского края, увеличение объема выпуска продукции промышленного комплекса в Приморском крае на не менее чем 20% к 2027 году и другие.
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