https://ria.ru/20221003/banki-1821164619.html
Центробанк оставил без изменения список системно значимых банков
Центробанк оставил без изменения список системно значимых банков - РИА Новости, 03.10.2022
Центробанк оставил без изменения список системно значимых банков
Банк России утвердил актуальный перечень системно значимых кредитных организаций, при этом он остался без изменений по сравнению с предыдущей версией - в список РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T14:35
2022-10-03T14:35
2022-10-03T14:35
экономика
россия
тинькофф. кредитные системы
центральный банк рф (цб рф)
юникредит банк
газпромбанк
совкомбанк
втб
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новост. Банк России утвердил актуальный перечень системно значимых кредитных организаций, при этом он остался без изменений по сравнению с предыдущей версией - в список входят те же 13 банков, следует из пресс-релиза, опубликованного на сайте регулятора."Банк России в соответствии с Указанием от 13.04.2021 № 5778-У "О методике определения системно значимых кредитных организаций" утвердил перечень системно значимых кредитных организаций. На их долю приходится около 77% совокупных активов российского банковского сектора", - говорится в релизе.Согласно этому указанию, регулятор должен актуализировать перечень не реже одного раза в год, но не ранее 1 сентября.Список остался без изменений, в него все также входят "Юникредит банк", Газпромбанк, Совкомбанк, ВТБ, Альфа-банк, Сбербанк, "Московский кредитный банк", "Открытие", Росбанк, "Тинькофф банк", Промсвязьбанк, Райффайзенбанк и Россельхозбанк.В предыдущий раз регулятор менял список системно значимых банков в октябре прошлого года, тогда в него был внесен "Тинькофф банк".
https://ria.ru/20221003/swift-1821116485.html
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Экономика, Россия, Тинькофф. Кредитные Системы, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), ЮниКредит Банк, Газпромбанк, Совкомбанк, ВТБ, Альфа-банк, Сбербанк России, Московский кредитный банк, Открытие (банк), Росбанк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Россельхозбанк
Центробанк оставил без изменения список системно значимых банков
Банк России утвердил актуальный перечень системно значимых кредитных организаций