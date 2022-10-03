https://ria.ru/20221003/banki-1821164619.html

Центробанк оставил без изменения список системно значимых банков

Центробанк оставил без изменения список системно значимых банков - РИА Новости, 03.10.2022

Центробанк оставил без изменения список системно значимых банков

Банк России утвердил актуальный перечень системно значимых кредитных организаций, при этом он остался без изменений по сравнению с предыдущей версией - в список РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T14:35

2022-10-03T14:35

2022-10-03T14:35

экономика

россия

тинькофф. кредитные системы

центральный банк рф (цб рф)

юникредит банк

газпромбанк

совкомбанк

втб

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новост. Банк России утвердил актуальный перечень системно значимых кредитных организаций, при этом он остался без изменений по сравнению с предыдущей версией - в список входят те же 13 банков, следует из пресс-релиза, опубликованного на сайте регулятора."Банк России в соответствии с Указанием от 13.04.2021 № 5778-У "О методике определения системно значимых кредитных организаций" утвердил перечень системно значимых кредитных организаций. На их долю приходится около 77% совокупных активов российского банковского сектора", - говорится в релизе.Согласно этому указанию, регулятор должен актуализировать перечень не реже одного раза в год, но не ранее 1 сентября.Список остался без изменений, в него все также входят "Юникредит банк", Газпромбанк, Совкомбанк, ВТБ, Альфа-банк, Сбербанк, "Московский кредитный банк", "Открытие", Росбанк, "Тинькофф банк", Промсвязьбанк, Райффайзенбанк и Россельхозбанк.В предыдущий раз регулятор менял список системно значимых банков в октябре прошлого года, тогда в него был внесен "Тинькофф банк".

https://ria.ru/20221003/swift-1821116485.html

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