https://ria.ru/20221003/armeniya-1821215956.html

Армения передаст в ЕСПЧ материалы о расстрелах армянских военнопленных

Армения передаст в ЕСПЧ материалы о расстрелах армянских военнопленных - РИА Новости, 03.10.2022

Армения передаст в ЕСПЧ материалы о расстрелах армянских военнопленных

Армянские правозащитники готовятся передать в Европейский суд по правам человека материалы о расстреле армянских военнопленных военнослужащими ВС Азербайджана,... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T16:59

2022-10-03T16:59

2022-10-03T16:59

в мире

азербайджан

армения

турция

европейский суд по правам человека (еспч)

европейский суд

евросоюз

ситуация на армяно-азербайджанской границе

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ЕРЕВАН, 3 окт - РИА Новости. Армянские правозащитники готовятся передать в Европейский суд по правам человека материалы о расстреле армянских военнопленных военнослужащими ВС Азербайджана, сообщила представительница военнопленных в ЕСПЧ, юрист Сирануш Саакян.Ранее в соцсетях распространились видеокадры расстрела предположительно армянских военнопленных со стороны ВС Азербайджана. МИД Армении призвал международное сообщество усилить давление на Азербайджан и осудил новые и прошлые видеоролики, "свидетельствующие о военных преступлениях ВС Азербайджана, внесудебных убийствах и пытках армянских военнопленных". В свою очередь спецпредставитель ЕС на Южном Кавказе Тойво Клаар сообщил, что также получил видеоролики, "вероятно, демонстрирующие военные преступления против азербайджанцев"."Сейчас идет работа над доказательствами с целью представления материалов в Европейский суд по правам человека. Правозащитники попытаются в рамках уже рассматриваемого в Европейском суде дела о 44-дневной войне 2020 года (эскалации конфликта в Карабахе - ред.) повысить степень ответственности ЕСПЧ с тем, чтобы он изменил стандарты", - цитирует юриста онлайн-издание hetq.am.Саакян отметила, что в рамках данного дела в ЕСПЧ было представлено требование освободить военнопленных, поскольку в период нахождения в Азербайджане их жизни грозит реальная опасность. По ее словам, ранее суд удовлетворил лишь требование об обеспечении физической неприкосновенности, установлении связи с членами семей посредством Красного Креста, обеспечении соответствующих гуманитарным нормам условий быта и гигиены.Саакян отметила, что армянская сторона уже установила, что распространенное накануне в соцсетях видео было сделан на одной из позиций на горе Ишханасар, на высоте под названием "Оваз 1". "Мы уже идентифицировали двух расстрелянных военнослужащих, которые видны в распространенном азербайджанцами видеоматериале... В отношении (идентификации - ред.) других тоже уже нет проблем, так как установлена позиция, на которой происходили эти действия", - заявила правозащитница.Она добавила, что двое идентифицированных военнослужащих были срочниками. "В видеоматериале видно, что на позиции находилось девять военнослужащих. В кадр попал расстрел четверых из них. Однако в распространенном видео можно увидеть и других армянских пленных", - сказала Саакян.Она добавила, что имеются конкретные доказательства того, что в расстреле военнопленных участвовало подразделение "Командо", подготовку которого осуществляют турецкие командиры. "Фактически получается, что член НАТО Турция вовлечена в осуществление подобных зверств", - сказала юрист.

https://ria.ru/20221002/armeniya-1821002600.html

https://ria.ru/20221002/azerbaydzhan-1821007428.html

https://ria.ru/20221002/vstrecha-1821036401.html

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в мире, азербайджан, армения, турция, европейский суд по правам человека (еспч), европейский суд, евросоюз, ситуация на армяно-азербайджанской границе