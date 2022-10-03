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Армения передаст в ЕСПЧ материалы о расстрелах армянских военнопленных - РИА Новости, 03.10.2022
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Армения передаст в ЕСПЧ материалы о расстрелах армянских военнопленных
Армения передаст в ЕСПЧ материалы о расстрелах армянских военнопленных - РИА Новости, 03.10.2022
Армения передаст в ЕСПЧ материалы о расстрелах армянских военнопленных
Армянские правозащитники готовятся передать в Европейский суд по правам человека материалы о расстреле армянских военнопленных военнослужащими ВС Азербайджана,... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T16:59
2022-10-03T16:59
в мире
азербайджан
армения
турция
европейский суд по правам человека (еспч)
европейский суд
евросоюз
ситуация на армяно-азербайджанской границе
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ЕРЕВАН, 3 окт - РИА Новости. Армянские правозащитники готовятся передать в Европейский суд по правам человека материалы о расстреле армянских военнопленных военнослужащими ВС Азербайджана, сообщила представительница военнопленных в ЕСПЧ, юрист Сирануш Саакян.Ранее в соцсетях распространились видеокадры расстрела предположительно армянских военнопленных со стороны ВС Азербайджана. МИД Армении призвал международное сообщество усилить давление на Азербайджан и осудил новые и прошлые видеоролики, "свидетельствующие о военных преступлениях ВС Азербайджана, внесудебных убийствах и пытках армянских военнопленных". В свою очередь спецпредставитель ЕС на Южном Кавказе Тойво Клаар сообщил, что также получил видеоролики, "вероятно, демонстрирующие военные преступления против азербайджанцев"."Сейчас идет работа над доказательствами с целью представления материалов в Европейский суд по правам человека. Правозащитники попытаются в рамках уже рассматриваемого в Европейском суде дела о 44-дневной войне 2020 года (эскалации конфликта в Карабахе - ред.) повысить степень ответственности ЕСПЧ с тем, чтобы он изменил стандарты", - цитирует юриста онлайн-издание hetq.am.Саакян отметила, что в рамках данного дела в ЕСПЧ было представлено требование освободить военнопленных, поскольку в период нахождения в Азербайджане их жизни грозит реальная опасность. По ее словам, ранее суд удовлетворил лишь требование об обеспечении физической неприкосновенности, установлении связи с членами семей посредством Красного Креста, обеспечении соответствующих гуманитарным нормам условий быта и гигиены.Саакян отметила, что армянская сторона уже установила, что распространенное накануне в соцсетях видео было сделан на одной из позиций на горе Ишханасар, на высоте под названием "Оваз 1". "Мы уже идентифицировали двух расстрелянных военнослужащих, которые видны в распространенном азербайджанцами видеоматериале... В отношении (идентификации - ред.) других тоже уже нет проблем, так как установлена позиция, на которой происходили эти действия", - заявила правозащитница.Она добавила, что двое идентифицированных военнослужащих были срочниками. "В видеоматериале видно, что на позиции находилось девять военнослужащих. В кадр попал расстрел четверых из них. Однако в распространенном видео можно увидеть и других армянских пленных", - сказала Саакян.Она добавила, что имеются конкретные доказательства того, что в расстреле военнопленных участвовало подразделение "Командо", подготовку которого осуществляют турецкие командиры. "Фактически получается, что член НАТО Турция вовлечена в осуществление подобных зверств", - сказала юрист.
https://ria.ru/20221002/armeniya-1821002600.html
https://ria.ru/20221002/azerbaydzhan-1821007428.html
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в мире, азербайджан, армения, турция, европейский суд по правам человека (еспч), европейский суд, евросоюз, ситуация на армяно-азербайджанской границе
В мире, Азербайджан, Армения, Турция, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), Европейский суд, Евросоюз, Ситуация на армяно-азербайджанской границе
16:59 03.10.2022
 
Армения передаст в ЕСПЧ материалы о расстрелах армянских военнопленных

Представитель Армении в ЕСПЧ Саакян сообщила о готовности передать материалы с расстрелами

© Фото : Министерство Обороны Республики Армения Армянский военнослужащий
Армянский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© Фото : Министерство Обороны Республики Армения
Армянский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 3 окт - РИА Новости. Армянские правозащитники готовятся передать в Европейский суд по правам человека материалы о расстреле армянских военнопленных военнослужащими ВС Азербайджана, сообщила представительница военнопленных в ЕСПЧ, юрист Сирануш Саакян.
Ранее в соцсетях распространились видеокадры расстрела предположительно армянских военнопленных со стороны ВС Азербайджана. МИД Армении призвал международное сообщество усилить давление на Азербайджан и осудил новые и прошлые видеоролики, "свидетельствующие о военных преступлениях ВС Азербайджана, внесудебных убийствах и пытках армянских военнопленных". В свою очередь спецпредставитель ЕС на Южном Кавказе Тойво Клаар сообщил, что также получил видеоролики, "вероятно, демонстрирующие военные преступления против азербайджанцев".
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"Сейчас идет работа над доказательствами с целью представления материалов в Европейский суд по правам человека. Правозащитники попытаются в рамках уже рассматриваемого в Европейском суде дела о 44-дневной войне 2020 года (эскалации конфликта в Карабахе - ред.) повысить степень ответственности ЕСПЧ с тем, чтобы он изменил стандарты", - цитирует юриста онлайн-издание hetq.am.
Саакян отметила, что в рамках данного дела в ЕСПЧ было представлено требование освободить военнопленных, поскольку в период нахождения в Азербайджане их жизни грозит реальная опасность. По ее словам, ранее суд удовлетворил лишь требование об обеспечении физической неприкосновенности, установлении связи с членами семей посредством Красного Креста, обеспечении соответствующих гуманитарным нормам условий быта и гигиены.
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Саакян отметила, что армянская сторона уже установила, что распространенное накануне в соцсетях видео было сделан на одной из позиций на горе Ишханасар, на высоте под названием "Оваз 1". "Мы уже идентифицировали двух расстрелянных военнослужащих, которые видны в распространенном азербайджанцами видеоматериале... В отношении (идентификации - ред.) других тоже уже нет проблем, так как установлена позиция, на которой происходили эти действия", - заявила правозащитница.
Она добавила, что двое идентифицированных военнослужащих были срочниками. "В видеоматериале видно, что на позиции находилось девять военнослужащих. В кадр попал расстрел четверых из них. Однако в распространенном видео можно увидеть и других армянских пленных", - сказала Саакян.
Она добавила, что имеются конкретные доказательства того, что в расстреле военнопленных участвовало подразделение "Командо", подготовку которого осуществляют турецкие командиры. "Фактически получается, что член НАТО Турция вовлечена в осуществление подобных зверств", - сказала юрист.
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