США сомневаются, что Россия решила применить ядерное оружие на Украине
Совет национальной безопасности США не видит намерений России применить ядерное оружие
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 окт – РИА Новости. США не видят никаких признаков того, что РФ приняла решение о применении ядерного оружия в конфликте на Украине, сказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
"Мы не видели никаких признаков того, что господин (президент РФ Владимир) Путин принял такого рода решение", - сообщил он в интервью телеканалу CNN.
Кирби добавил, что США стараются максимально плотно "мониторить" происходящее в российских силах ядерного сдерживания и продумывают ответные действия на случай их применения.
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"Конечно, мы продумываем, как гарантированно сохранить интересы национальной безопасности, нашей и наших союзников по НАТО", - сказал он.
Чиновник вновь обвинил российские власти в "безответственной риторике", которая не подобает "современной ядерной державе".
В сентябре президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход со стороны Запада пошел ядерный шантаж, применение против России оружия массового поражения. Российский лидер напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать РФ ядерным оружием, что роза ветров может развернуться в их сторону. В свою очередь, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал во вторник в своём Telegram-канале, что, если Россия будет вынуждена применить самое грозное оружие против Киева, НАТО не станет прямо вмешиваться в конфликт, поскольку, по его словам, погибать в ядерном апокалипсисе заокеанские и европейские демагоги не собираются.
Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения, либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.
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