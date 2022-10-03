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США сомневаются, что Россия решила применить ядерное оружие на Украине - РИА Новости, 03.10.2022
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США сомневаются, что Россия решила применить ядерное оружие на Украине
США сомневаются, что Россия решила применить ядерное оружие на Украине - РИА Новости, 03.10.2022
США сомневаются, что Россия решила применить ядерное оружие на Украине
США не видят никаких признаков того, что РФ приняла решение о применении ядерного оружия в конфликте на Украине, сказал координатор по стратегическим... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T16:18
2022-10-03T16:18
джон кирби
россия
владимир путин
дмитрий медведев
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ВАШИНГТОН, 3 окт – РИА Новости. США не видят никаких признаков того, что РФ приняла решение о применении ядерного оружия в конфликте на Украине, сказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби."Мы не видели никаких признаков того, что господин (президент РФ Владимир) Путин принял такого рода решение", - сообщил он в интервью телеканалу CNN.Кирби добавил, что США стараются максимально плотно "мониторить" происходящее в российских силах ядерного сдерживания и продумывают ответные действия на случай их применения."Конечно, мы продумываем, как гарантированно сохранить интересы национальной безопасности, нашей и наших союзников по НАТО", - сказал он.Чиновник вновь обвинил российские власти в "безответственной риторике", которая не подобает "современной ядерной державе".В сентябре президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход со стороны Запада пошел ядерный шантаж, применение против России оружия массового поражения. Российский лидер напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать РФ ядерным оружием, что роза ветров может развернуться в их сторону. В свою очередь, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал во вторник в своём Telegram-канале, что, если Россия будет вынуждена применить самое грозное оружие против Киева, НАТО не станет прямо вмешиваться в конфликт, поскольку, по его словам, погибать в ядерном апокалипсисе заокеанские и европейские демагоги не собираются.Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения, либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.
https://ria.ru/20221001/ssha-1820882102.html
https://ria.ru/20220921/shantazh-1818328442.html
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джон кирби, россия, владимир путин, дмитрий медведев, украина, сша, нато, в мире
Джон Кирби, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Украина, США, НАТО, В мире
16:18 03.10.2022
 
США сомневаются, что Россия решила применить ядерное оружие на Украине

Совет национальной безопасности США не видит намерений России применить ядерное оружие

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 окт – РИА Новости. США не видят никаких признаков того, что РФ приняла решение о применении ядерного оружия в конфликте на Украине, сказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
"Мы не видели никаких признаков того, что господин (президент РФ Владимир) Путин принял такого рода решение", - сообщил он в интервью телеканалу CNN.
Кирби добавил, что США стараются максимально плотно "мониторить" происходящее в российских силах ядерного сдерживания и продумывают ответные действия на случай их применения.
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
1 октября, 18:14
Россия не применит ядерное оружие на Украине, заявили США
"Конечно, мы продумываем, как гарантированно сохранить интересы национальной безопасности, нашей и наших союзников по НАТО", - сказал он.
Чиновник вновь обвинил российские власти в "безответственной риторике", которая не подобает "современной ядерной державе".
В сентябре президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход со стороны Запада пошел ядерный шантаж, применение против России оружия массового поражения. Российский лидер напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать РФ ядерным оружием, что роза ветров может развернуться в их сторону. В свою очередь, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал во вторник в своём Telegram-канале, что, если Россия будет вынуждена применить самое грозное оружие против Киева, НАТО не станет прямо вмешиваться в конфликт, поскольку, по его словам, погибать в ядерном апокалипсисе заокеанские и европейские демагоги не собираются.
Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения, либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
21 сентября, 09:15
Запад использует ядерный шантаж против России, заявил Путин
 
Джон КирбиРоссияВладимир ПутинДмитрий МедведевУкраинаСШАНАТОВ мире
 
 
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