https://ria.ru/20221003/aktivy-1821191371.html

Швейцария не поддержала передачу замороженных российских активов Украине

Швейцария не поддержала передачу замороженных российских активов Украине - РИА Новости, 03.10.2022

Швейцария не поддержала передачу замороженных российских активов Украине

Швейцария отказалась поддержать идею Владимира Зеленского о передаче Украине замороженных российских активов, сообщил РИА Новости пресс-секретарь швейцарского... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T15:56

2022-10-03T15:56

2022-10-03T17:27

в мире

швейцария

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Швейцария отказалась поддержать идею Владимира Зеленского о передаче Украине замороженных российских активов, сообщил РИА Новости пресс-секретарь швейцарского Минэкономики Фабиан Майенфиш."Для правительства Швейцарии конфискация активов только на основании принадлежности какому-либо государству или внесения в санкционный список и использования их для восстановления Украины в настоящее время не является вариантом поддержки Украины", — сказал Майенфиш.Он подчеркнул, что конфискация активов по сравнению с их заморозкой представляет собой "масштабное посягательство на гарантию собственности и другие основные конституционные права" попавших под санкции лиц."По состоянию на 7 июля 2022 года в Швейцарии были заморожены финансовые активы на сумму 6,7 миллиарда швейцарских франков и 15 объектов недвижимости", — добавил пресс-секретарь.При этом он отметил готовность правительства Швейцарии участвовать в оказании международной помощи в восстановлении Украины.Ранее Зеленский предложил Швейцарии заблокировать российские активы и передать их Украине.Западные страны после начала российской спецоперации на Украине ввели в отношении России ряд жестких санкций, в том числе была заморожена примерно половина валютных резервов страны — около 300 миллиардов долларов.Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Москвой, заморозив ее валютные резервы.

https://ria.ru/20220922/aktivy-1818735840.html

https://ria.ru/20220905/sbu-1814571078.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, швейцария, украина, владимир зеленский