https://ria.ru/20221002/zhaloby-1821013830.html

В Орле отреагировали на жалобы мобилизованных по размещению в учебках

В Орле отреагировали на жалобы мобилизованных по размещению в учебках - РИА Новости, 02.10.2022

В Орле отреагировали на жалобы мобилизованных по размещению в учебках

Орловчане, призванные в рамках частичной мобилизации, пожаловались губернатору Андрею Клычкову, что их не смогли вовремя разместить в пунктах подготовки, тот... РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T18:20

2022-10-02T18:20

2022-10-02T18:20

специальная военная операция на украине

сергей шойгу

россия

орел

украина

telegram

частичная мобилизация в россии

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БРЯНСК, 2 окт - РИА Новости. Орловчане, призванные в рамках частичной мобилизации, пожаловались губернатору Андрею Клычкову, что их не смогли вовремя разместить в пунктах подготовки, тот сообщил, что власти сразу занялись вопросом и уже решили его.Он отметил, что проблему начали оперативно отрабатывать, и вопрос уже решен положительно. Глава региона назвал ситуацию недопустимой и отправил представителя региона непосредственно на место."Считаю, что если в пунктах подготовки пока нет возможности разместить наших орловчан, то на это время они должны оставаться дома и потратить эти сутки на решения своих вопросов, да или просто провести время в кругу семьи", - отметил Клычков.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны 300 тысяч человек, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://ria.ru/20221001/studenty-1820901510.html

россия

орел

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

сергей шойгу, россия, орел, украина, telegram, частичная мобилизация в россии