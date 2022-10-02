В Орле отреагировали на жалобы мобилизованных по размещению в учебках
Губернатор Клычков решил вопрос размещения мобилизованных орловчан в пунктах подготовки
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкМужчина, призванный на военную службу в ходе частичной мобилизации, проходит подготовку на полигоне в Казачьей бухте в Севастополе
Мужчина, призванный на военную службу в ходе частичной мобилизации, проходит подготовку на полигоне в Казачьей бухте в Севастополе. Архивное фото
БРЯНСК, 2 окт - РИА Новости. Орловчане, призванные в рамках частичной мобилизации, пожаловались губернатору Андрею Клычкову, что их не смогли вовремя разместить в пунктах подготовки, тот сообщил, что власти сразу занялись вопросом и уже решили его.
"Ко мне поступила информация от наших призывников и членов семей, чьи родственники призваны в рамках частичной мобилизации. Возник сбой в организации приема ребят, которых не смогли вовремя разместить"- написал губернатор в Telegram.
Он отметил, что проблему начали оперативно отрабатывать, и вопрос уже решен положительно. Глава региона назвал ситуацию недопустимой и отправил представителя региона непосредственно на место.
"Считаю, что если в пунктах подготовки пока нет возможности разместить наших орловчан, то на это время они должны оставаться дома и потратить эти сутки на решения своих вопросов, да или просто провести время в кругу семьи", - отметил Клычков.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны 300 тысяч человек, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.