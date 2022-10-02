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В Орле отреагировали на жалобы мобилизованных по размещению в учебках - РИА Новости, 02.10.2022
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В Орле отреагировали на жалобы мобилизованных по размещению в учебках
В Орле отреагировали на жалобы мобилизованных по размещению в учебках - РИА Новости, 02.10.2022
В Орле отреагировали на жалобы мобилизованных по размещению в учебках
Орловчане, призванные в рамках частичной мобилизации, пожаловались губернатору Андрею Клычкову, что их не смогли вовремя разместить в пунктах подготовки, тот... РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T18:20
2022-10-02T18:20
специальная военная операция на украине
сергей шойгу
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украина
telegram
частичная мобилизация в россии
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БРЯНСК, 2 окт - РИА Новости. Орловчане, призванные в рамках частичной мобилизации, пожаловались губернатору Андрею Клычкову, что их не смогли вовремя разместить в пунктах подготовки, тот сообщил, что власти сразу занялись вопросом и уже решили его.Он отметил, что проблему начали оперативно отрабатывать, и вопрос уже решен положительно. Глава региона назвал ситуацию недопустимой и отправил представителя региона непосредственно на место."Считаю, что если в пунктах подготовки пока нет возможности разместить наших орловчан, то на это время они должны оставаться дома и потратить эти сутки на решения своих вопросов, да или просто провести время в кругу семьи", - отметил Клычков.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны 300 тысяч человек, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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сергей шойгу, россия, орел, украина, telegram, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Сергей Шойгу, Россия, Орел, Украина, Telegram, Частичная мобилизация в России
18:20 02.10.2022
 
В Орле отреагировали на жалобы мобилизованных по размещению в учебках

Губернатор Клычков решил вопрос размещения мобилизованных орловчан в пунктах подготовки

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкМужчина, призванный на военную службу в ходе частичной мобилизации, проходит подготовку на полигоне в Казачьей бухте в Севастополе
Мужчина, призванный на военную службу в ходе частичной мобилизации, проходит подготовку на полигоне в Казачьей бухте в Севастополе - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Мужчина, призванный на военную службу в ходе частичной мобилизации, проходит подготовку на полигоне в Казачьей бухте в Севастополе. Архивное фото
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БРЯНСК, 2 окт - РИА Новости. Орловчане, призванные в рамках частичной мобилизации, пожаловались губернатору Андрею Клычкову, что их не смогли вовремя разместить в пунктах подготовки, тот сообщил, что власти сразу занялись вопросом и уже решили его.
"Ко мне поступила информация от наших призывников и членов семей, чьи родственники призваны в рамках частичной мобилизации. Возник сбой в организации приема ребят, которых не смогли вовремя разместить"- написал губернатор в Telegram.
Он отметил, что проблему начали оперативно отрабатывать, и вопрос уже решен положительно. Глава региона назвал ситуацию недопустимой и отправил представителя региона непосредственно на место.
"Считаю, что если в пунктах подготовки пока нет возможности разместить наших орловчан, то на это время они должны оставаться дома и потратить эти сутки на решения своих вопросов, да или просто провести время в кругу семьи", - отметил Клычков.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны 300 тысяч человек, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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