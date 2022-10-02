Рейтинг@Mail.ru
В Йемене не смогли договориться о продлении перемирия, сообщили в ООН - РИА Новости, 02.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221002/yemen-1821040707.html
В Йемене не смогли договориться о продлении перемирия, сообщили в ООН
В Йемене не смогли договориться о продлении перемирия, сообщили в ООН - РИА Новости, 02.10.2022
В Йемене не смогли договориться о продлении перемирия, сообщили в ООН
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) и правительство не смогли договориться о продлении перемирия, которое действовало в стране в течение... РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T22:07
2022-10-02T22:46
в мире
йемен
оон
ансар алла
саудовская аравия
оаэ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151023/21/1510232104_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_78828f7d2aa595cb1460e182f820afab.jpg
ДОХА, 2 окт - РИА Новости. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) и правительство не смогли договориться о продлении перемирия, которое действовало в стране в течение полугода и завершается в воскресенье вечером, но переговоры продолжаются, говорится в поступившем РИА Новости заявлении офиса спецпосланника ООН по Йемену Ханса Грундберга."Спецпосланник ООН выражает сожаление по поводу недостижения соглашения о продлении на полгода перемирия, которое действовало в Йемене со второго апреля и значительно облегчило положение местного населения. Я продолжу работать со всеми сторонами в попытке найти решение и выйти на соглашение о продлении перемирия", - отмечается в этом заявлении.Он призвал стороны конфликта избегать любых провокаций и действий, способных привести к эскалации конфликта.Ранее хуситы опровергли информацию арабских СМИ о согласии на продление перемирия, которое дало правительство, увязав это с требованием возложить расходы на выплату зарплат госслужащим на подконтрольных им территориям на бюджет правительства, пополняемый от продажи добываемых на его территориях нефти и газа. Они пригрозили возобновить бомбежки нефтяной инфраструктуры соседних Саудовской Аравии и ОАЭ, которые поддерживают йеменское правительство.
https://ria.ru/20221002/yemen-1820926889.html
https://ria.ru/20221002/araby-1821039372.html
йемен
саудовская аравия
оаэ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151023/21/1510232104_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_3c1d313c88cd30f0e0bc7613e3aaa09e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, йемен, оон, ансар алла, саудовская аравия, оаэ
В мире, Йемен, ООН, Ансар Алла, Саудовская Аравия, ОАЭ
22:07 02.10.2022 (обновлено: 22:46 02.10.2022)
 
В Йемене не смогли договориться о продлении перемирия, сообщили в ООН

Спецпосланник ООН в Йемене Грундберг продолжит работать над переговорами о перемирии

© AP Photo / Hani MohammedБоевики-хуситы в столице Йемена Сане
Боевики-хуситы в столице Йемена Сане - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© AP Photo / Hani Mohammed
Боевики-хуситы в столице Йемена Сане. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОХА, 2 окт - РИА Новости. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) и правительство не смогли договориться о продлении перемирия, которое действовало в стране в течение полугода и завершается в воскресенье вечером, но переговоры продолжаются, говорится в поступившем РИА Новости заявлении офиса спецпосланника ООН по Йемену Ханса Грундберга.
"Спецпосланник ООН выражает сожаление по поводу недостижения соглашения о продлении на полгода перемирия, которое действовало в Йемене со второго апреля и значительно облегчило положение местного населения. Я продолжу работать со всеми сторонами в попытке найти решение и выйти на соглашение о продлении перемирия", - отмечается в этом заявлении.
Повстанцы-хуситы - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
02:17
Россия призвала стороны конфликта в Йемене продлить перемирие
Он призвал стороны конфликта избегать любых провокаций и действий, способных привести к эскалации конфликта.
Ранее хуситы опровергли информацию арабских СМИ о согласии на продление перемирия, которое дало правительство, увязав это с требованием возложить расходы на выплату зарплат госслужащим на подконтрольных им территориям на бюджет правительства, пополняемый от продажи добываемых на его территориях нефти и газа. Они пригрозили возобновить бомбежки нефтяной инфраструктуры соседних Саудовской Аравии и ОАЭ, которые поддерживают йеменское правительство.
Постер в честь присоединения ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей к России - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
21:57
Арабские страны тяготеют к балансу в отношениях с Россией, заявил эксперт
 
В миреЙеменООНАнсар АллаСаудовская АравияОАЭ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала