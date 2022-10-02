https://ria.ru/20221002/yemen-1821040707.html
В Йемене не смогли договориться о продлении перемирия, сообщили в ООН
В Йемене не смогли договориться о продлении перемирия, сообщили в ООН - РИА Новости, 02.10.2022
В Йемене не смогли договориться о продлении перемирия, сообщили в ООН
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) и правительство не смогли договориться о продлении перемирия, которое действовало в стране в течение... РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T22:07
2022-10-02T22:07
2022-10-02T22:46
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ДОХА, 2 окт - РИА Новости. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) и правительство не смогли договориться о продлении перемирия, которое действовало в стране в течение полугода и завершается в воскресенье вечером, но переговоры продолжаются, говорится в поступившем РИА Новости заявлении офиса спецпосланника ООН по Йемену Ханса Грундберга."Спецпосланник ООН выражает сожаление по поводу недостижения соглашения о продлении на полгода перемирия, которое действовало в Йемене со второго апреля и значительно облегчило положение местного населения. Я продолжу работать со всеми сторонами в попытке найти решение и выйти на соглашение о продлении перемирия", - отмечается в этом заявлении.Он призвал стороны конфликта избегать любых провокаций и действий, способных привести к эскалации конфликта.Ранее хуситы опровергли информацию арабских СМИ о согласии на продление перемирия, которое дало правительство, увязав это с требованием возложить расходы на выплату зарплат госслужащим на подконтрольных им территориям на бюджет правительства, пополняемый от продажи добываемых на его территориях нефти и газа. Они пригрозили возобновить бомбежки нефтяной инфраструктуры соседних Саудовской Аравии и ОАЭ, которые поддерживают йеменское правительство.
https://ria.ru/20221002/yemen-1820926889.html
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в мире, йемен, оон, ансар алла, саудовская аравия, оаэ
В мире, Йемен, ООН, Ансар Алла, Саудовская Аравия, ОАЭ
22:07 02.10.2022 (обновлено: 22:46 02.10.2022)
В Йемене не смогли договориться о продлении перемирия, сообщили в ООН
Спецпосланник ООН в Йемене Грундберг продолжит работать над переговорами о перемирии