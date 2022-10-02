02:17 02.10.2022 (обновлено: 10:10 02.10.2022)
Россия призвала стороны конфликта в Йемене продлить перемирие
Россия призвала стороны конфликта в Йемене активизировать усилия для продления перемирия
© AP Photo / Hani MohammedПовстанцы-хуситы
© AP Photo / Hani Mohammed
Повстанцы-хуситы. Архивное фото
ДОХА, 2 окт — РИА Новости. Россия выразила обеспокоенность отсутствием прогресса в продлении действующего в Йемене перемирия, срок действия которого истекает в воскресенье, призвав стороны конфликта активизировать усилия по достижению договоренности о его продлении, говорится в сообщении посольства России в Йемене в Twitter.
"Россия как постоянный член Совета Безопасности ООН выражает обеспокоенность отсутствием прогресса в обеспечении договоренности о продлении перемирия до истечения его срока 2 октября. Призываем стороны конфликта активизировать общение со спецпредставителем ООН, чтобы договориться о продлении перемирия", — отмечается в сообщении посольства.
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Временный поверенный в делах посольства России в Йемене Евгений Кудров "подтвердил поддержку усилий спецпосланника ООН", отметив "ощутимые выгоды, которые принесло перемирие как йеменцам, так и региональной безопасности", и призвав стороны "не растратить достигнутые результаты". Он заявил об отсутствии военного решения конфликта в Йемене, указав, что продление перемирия направлено на достижение всеобъемлющего политического урегулирования в Йемене путем переговоров.
Спецпосланник ООН по Йемену предпринимает интенсивные шаги для продления перемирия, которое истекает в воскресенье, на фоне условий, выдвигаемых друг другу обеими сторонами конфликта — правительством Йемена и шиитской группировкой "Ансар Алла" для его возобновления.
Так, правительство Йемена требует от хуситов выполнения условий, выдвинутых для заключения предыдущего перемирия, включая открытие дорог в центральной провинции Таиз под их контролем и выплату заработной платы госслужащим в районах, контролируемых группировкой, из доходов судов с нефтепродуктами, заходящих в контролируемый ими порт Ходейда на Красном море в Западном Йемене.
В то же время хуситы объявили в субботу, что переговоры о продлении перемирия зашли в тупик, обвинив в этом арабскую коалицию во главе Саудовской Аравией, которая, по словам делегации хуситов на переговорах, "продолжает бомбардировки Йемена с самолетов-шпионов и не выполнила условие по возобновлению полетов из Саны в Каир". Хуситы увязывают продление перемирия с выполнением их условий о выплате зарплат госслужащим на их территориях из доходов от продажи нефти и газа, добываемых на землях под контролем правительства, а также снятия блокады коалиции с Северного Йемена.
В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями хуситов. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией.
В начале августа международно признанные власти Йемена и движение "Ансар Алла" приняли решение продлить заключенное в апреле перемирие еще на два месяца — до 2 октября.