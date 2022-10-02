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Россия призвала стороны конфликта в Йемене продлить перемирие

Россия призвала стороны конфликта в Йемене продлить перемирие - РИА Новости, 02.10.2022

Россия призвала стороны конфликта в Йемене продлить перемирие

Россия выразила обеспокоенность отсутствием прогресса в продлении действующего в Йемене перемирия, срок действия которого истекает в воскресенье, призвав... РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T02:17

2022-10-02T02:17

2022-10-02T10:10

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ДОХА, 2 окт — РИА Новости. Россия выразила обеспокоенность отсутствием прогресса в продлении действующего в Йемене перемирия, срок действия которого истекает в воскресенье, призвав стороны конфликта активизировать усилия по достижению договоренности о его продлении, говорится в сообщении посольства России в Йемене в Twitter."Россия как постоянный член Совета Безопасности ООН выражает обеспокоенность отсутствием прогресса в обеспечении договоренности о продлении перемирия до истечения его срока 2 октября. Призываем стороны конфликта активизировать общение со спецпредставителем ООН, чтобы договориться о продлении перемирия", — отмечается в сообщении посольства.Временный поверенный в делах посольства России в Йемене Евгений Кудров "подтвердил поддержку усилий спецпосланника ООН", отметив "ощутимые выгоды, которые принесло перемирие как йеменцам, так и региональной безопасности", и призвав стороны "не растратить достигнутые результаты". Он заявил об отсутствии военного решения конфликта в Йемене, указав, что продление перемирия направлено на достижение всеобъемлющего политического урегулирования в Йемене путем переговоров.Спецпосланник ООН по Йемену предпринимает интенсивные шаги для продления перемирия, которое истекает в воскресенье, на фоне условий, выдвигаемых друг другу обеими сторонами конфликта — правительством Йемена и шиитской группировкой "Ансар Алла" для его возобновления.Так, правительство Йемена требует от хуситов выполнения условий, выдвинутых для заключения предыдущего перемирия, включая открытие дорог в центральной провинции Таиз под их контролем и выплату заработной платы госслужащим в районах, контролируемых группировкой, из доходов судов с нефтепродуктами, заходящих в контролируемый ими порт Ходейда на Красном море в Западном Йемене.В то же время хуситы объявили в субботу, что переговоры о продлении перемирия зашли в тупик, обвинив в этом арабскую коалицию во главе Саудовской Аравией, которая, по словам делегации хуситов на переговорах, "продолжает бомбардировки Йемена с самолетов-шпионов и не выполнила условие по возобновлению полетов из Саны в Каир". Хуситы увязывают продление перемирия с выполнением их условий о выплате зарплат госслужащим на их территориях из доходов от продажи нефти и газа, добываемых на землях под контролем правительства, а также снятия блокады коалиции с Северного Йемена.В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями хуситов. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией.В начале августа международно признанные власти Йемена и движение "Ансар Алла" приняли решение продлить заключенное в апреле перемирие еще на два месяца — до 2 октября.

https://ria.ru/20220831/mid-1813554911.html

https://ria.ru/20220609/abkhaziya-1794320293.html

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