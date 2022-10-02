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Жалоб на процесс голосования на выборах президента Бразилии не поступало - РИА Новости, 02.10.2022
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Жалоб на процесс голосования на выборах президента Бразилии не поступало
Жалоб на процесс голосования на выборах президента Бразилии не поступало - РИА Новости, 02.10.2022
Жалоб на процесс голосования на выборах президента Бразилии не поступало
Никаких жалоб на ход голосования на выборах президента Бразилии пока не поступало, инцидентов также не зафиксировано, сообщил верховный избирательный суд страны РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T17:17
2022-10-02T17:17
в мире
бразилия
луис инасиу лула да силва
жаир болсонару
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БРАЗИЛИА, 2 окт - РИА Новости. Никаких жалоб на ход голосования на выборах президента Бразилии пока не поступало, инцидентов также не зафиксировано, сообщил верховный избирательный суд страны"Обращения, жалобы, происшествия - 0", - говорится в бюллетене.На участках была заменена 401 урна для электронного голосования, что составляет лишь 0,07% от общего числаВ воскресенье в Бразилии проходят выборы президента. Избирательные участки открылись в 8.00 (14.00 мск) Итоги голосования станут известны уже сегодня.
https://ria.ru/20221002/ukraina-1820959429.html
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в мире, бразилия, луис инасиу лула да силва, жаир болсонару
В мире, Бразилия, Луис Инасиу Лула да Силва, Жаир Болсонару
17:17 02.10.2022
 
Жалоб на процесс голосования на выборах президента Бразилии не поступало

На выборах президента Бразилии не зафиксировали жалоб на процесс голосования и нарушений

© AP Photo / Eraldo PeresЖенщина голосует во время всеобщих выборов в Бразилии
Женщина голосует во время всеобщих выборов в Бразилии - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© AP Photo / Eraldo Peres
Женщина голосует во время всеобщих выборов в Бразилии. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРАЗИЛИА, 2 окт - РИА Новости. Никаких жалоб на ход голосования на выборах президента Бразилии пока не поступало, инцидентов также не зафиксировано, сообщил верховный избирательный суд страны
"Обращения, жалобы, происшествия - 0", - говорится в бюллетене.
На участках была заменена 401 урна для электронного голосования, что составляет лишь 0,07% от общего числа
В воскресенье в Бразилии проходят выборы президента. Избирательные участки открылись в 8.00 (14.00 мск) Итоги голосования станут известны уже сегодня.
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