https://ria.ru/20221002/vybory-1821004601.html

Жалоб на процесс голосования на выборах президента Бразилии не поступало

Жалоб на процесс голосования на выборах президента Бразилии не поступало - РИА Новости, 02.10.2022

Жалоб на процесс голосования на выборах президента Бразилии не поступало

Никаких жалоб на ход голосования на выборах президента Бразилии пока не поступало, инцидентов также не зафиксировано, сообщил верховный избирательный суд страны РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T17:17

2022-10-02T17:17

2022-10-02T17:17

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БРАЗИЛИА, 2 окт - РИА Новости. Никаких жалоб на ход голосования на выборах президента Бразилии пока не поступало, инцидентов также не зафиксировано, сообщил верховный избирательный суд страны"Обращения, жалобы, происшествия - 0", - говорится в бюллетене.На участках была заменена 401 урна для электронного голосования, что составляет лишь 0,07% от общего числаВ воскресенье в Бразилии проходят выборы президента. Избирательные участки открылись в 8.00 (14.00 мск) Итоги голосования станут известны уже сегодня.

https://ria.ru/20221002/ukraina-1820959429.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, бразилия, луис инасиу лула да силва, жаир болсонару