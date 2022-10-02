https://ria.ru/20221002/vybory-1821004601.html
Жалоб на процесс голосования на выборах президента Бразилии не поступало
Жалоб на процесс голосования на выборах президента Бразилии не поступало - РИА Новости, 02.10.2022
Жалоб на процесс голосования на выборах президента Бразилии не поступало
Никаких жалоб на ход голосования на выборах президента Бразилии пока не поступало, инцидентов также не зафиксировано, сообщил верховный избирательный суд страны РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T17:17
2022-10-02T17:17
2022-10-02T17:17
в мире
бразилия
луис инасиу лула да силва
жаир болсонару
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БРАЗИЛИА, 2 окт - РИА Новости. Никаких жалоб на ход голосования на выборах президента Бразилии пока не поступало, инцидентов также не зафиксировано, сообщил верховный избирательный суд страны"Обращения, жалобы, происшествия - 0", - говорится в бюллетене.На участках была заменена 401 урна для электронного голосования, что составляет лишь 0,07% от общего числаВ воскресенье в Бразилии проходят выборы президента. Избирательные участки открылись в 8.00 (14.00 мск) Итоги голосования станут известны уже сегодня.
https://ria.ru/20221002/ukraina-1820959429.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бразилия, луис инасиу лула да силва, жаир болсонару
В мире, Бразилия, Луис Инасиу Лула да Силва, Жаир Болсонару
Жалоб на процесс голосования на выборах президента Бразилии не поступало
На выборах президента Бразилии не зафиксировали жалоб на процесс голосования и нарушений
БРАЗИЛИА, 2 окт - РИА Новости. Никаких жалоб на ход голосования на выборах президента Бразилии пока не поступало, инцидентов также не зафиксировано, сообщил верховный избирательный суд страны
"Обращения, жалобы, происшествия - 0", - говорится в бюллетене.
На участках была заменена 401 урна для электронного голосования, что составляет лишь 0,07% от общего числа
В воскресенье в Бразилии проходят выборы президента. Избирательные участки открылись в 8.00 (14.00 мск) Итоги голосования станут известны уже сегодня.