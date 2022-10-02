https://ria.ru/20221002/uragan-1820943573.html

Байден посетит Пуэрто-Рико и Флориду, пострадавшие из-за ураганов

Байден посетит Пуэрто-Рико и Флориду, пострадавшие из-за ураганов - РИА Новости, 02.10.2022

Байден посетит Пуэрто-Рико и Флориду, пострадавшие из-за ураганов

Президент США Джо Байден и его супруга Джилл на следующей неделе посетят свободно ассоциированное государство Пуэрто-Рико и штат Флорида, которые пострадали в... РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T09:42

2022-10-02T09:42

2022-10-02T09:42

в мире

сша

флорида

пуэрто-рико

джо байден

карин жан-пьер

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ВАШИНГТОН, 2 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден и его супруга Джилл на следующей неделе посетят свободно ассоциированное государство Пуэрто-Рико и штат Флорида, которые пострадали в результате ураганов "Фиона" и "Иан", сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.Ранее Байден объявил о крупном стихийном бедствии в Пуэрто-Рико в связи с циклоном "Фиона". Телеканал NBC News сообщал, что количество жертв урагана "Иан" в американском штате Флорида достигло 77 человек."В понедельник, 3 октября, президент и первая леди отправятся в Пуэрто-Рико. В среду, 5 октября, президент и первая леди отправятся во Флориду", - написала представитель Белого дома на своей странице в Twitter.Газета Washington Post отмечает, что это будет первая поездка Байдена в Пуэрто-Рико в качестве президента.Ранее ураган "Фиона" оставил без света всю территорию Пуэрто-Рико, его сопровождали рекордные осадки - в ряде регионов выпало до 1000 миллиметров. Байден пообещал значительное расширение федеральной помощи этому государству, которое находится под управлением США.Ураган "Иан" в среду обрушился на юго-западное побережье Флориды, вызвав масштабные разрушения и наводнения, а также оставив без света более 2,5 миллиона потребителей и парализовав работу телекоммуникационных сетей и аэропортов. В четверг губернатор Флориды Рон Десантис назвал ущерб от урагана "историческим", а разлив одной из местных рек охарактеризовал как событие, которое случается раз в полтысячи лет.

https://ria.ru/20221001/uragan-1820905521.html

https://ria.ru/20221001/ian-1820788041.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сша, флорида, пуэрто-рико, джо байден, карин жан-пьер, рон десантис