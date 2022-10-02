https://ria.ru/20221002/subekty-1820980576.html

Новые регионы определят, освобождать ли от наказания тех, кто остался в ВСУ

Новые регионы определят, освобождать ли от наказания тех, кто остался в ВСУ - РИА Новости, 02.10.2022

Новые регионы определят, освобождать ли от наказания тех, кто остался в ВСУ

Донецкая и Луганская Народные республики, а также Запорожская и Херсонская области в составе РФ вправе урегулировать вопрос об освобождении от ответственности... РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T14:56

2022-10-02T14:56

2022-10-02T15:04

россия

луганская народная республика

херсонская область

вооруженные силы украины

политика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 окт – РИА Новости. Донецкая и Луганская Народные республики, а также Запорожская и Херсонская области в составе РФ вправе урегулировать вопрос об освобождении от ответственности тех своих граждан, которые после подписания соответствующих международных договоров не могут покинуть украинские войска без риска для жизни, следует из текста постановлений Конституционного суда (КС) России.Конституционный суд (КС) России признал соответствующими Конституции РФ договоры о принятии в состав России Донецкой и Луганской Народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей."В частности, изменение в соответствии с рассматриваемым Договором правового статуса Донецкой Народной Республики предполагает возможность урегулирования вопроса об освобождении от ответственности тех ее жителей, которые, будучи призванными (мобилизованными) на военную службу в вооруженных силах Украины, не могут оставить после заключения рассматриваемого Договора данную службу без риска для своей жизни, если ими при прохождении данной службы не совершались преступления", - говорится в постановлении о конституционности договора о принятии в состав России ДНР.Аналогичные положения содержатся в постановлениях КС по ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областям.

https://ria.ru/20221002/ks-1820971310.html

https://ria.ru/20221002/regiony-1820976084.html

россия

луганская народная республика

херсонская область

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россия, луганская народная республика, херсонская область , вооруженные силы украины, политика