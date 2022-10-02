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Новые регионы определят, освобождать ли от наказания тех, кто остался в ВСУ - РИА Новости, 02.10.2022
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Новые регионы определят, освобождать ли от наказания тех, кто остался в ВСУ
Новые регионы определят, освобождать ли от наказания тех, кто остался в ВСУ - РИА Новости, 02.10.2022
Новые регионы определят, освобождать ли от наказания тех, кто остался в ВСУ
Донецкая и Луганская Народные республики, а также Запорожская и Херсонская области в составе РФ вправе урегулировать вопрос об освобождении от ответственности... РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T14:56
2022-10-02T15:04
россия
луганская народная республика
херсонская область
вооруженные силы украины
политика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 окт – РИА Новости. Донецкая и Луганская Народные республики, а также Запорожская и Херсонская области в составе РФ вправе урегулировать вопрос об освобождении от ответственности тех своих граждан, которые после подписания соответствующих международных договоров не могут покинуть украинские войска без риска для жизни, следует из текста постановлений Конституционного суда (КС) России.Конституционный суд (КС) России признал соответствующими Конституции РФ договоры о принятии в состав России Донецкой и Луганской Народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей."В частности, изменение в соответствии с рассматриваемым Договором правового статуса Донецкой Народной Республики предполагает возможность урегулирования вопроса об освобождении от ответственности тех ее жителей, которые, будучи призванными (мобилизованными) на военную службу в вооруженных силах Украины, не могут оставить после заключения рассматриваемого Договора данную службу без риска для своей жизни, если ими при прохождении данной службы не совершались преступления", - говорится в постановлении о конституционности договора о принятии в состав России ДНР.Аналогичные положения содержатся в постановлениях КС по ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областям.
https://ria.ru/20221002/ks-1820971310.html
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россия
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россия, луганская народная республика, херсонская область , вооруженные силы украины, политика
Россия, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Политика
14:56 02.10.2022 (обновлено: 15:04 02.10.2022)
 
Новые регионы определят, освобождать ли от наказания тех, кто остался в ВСУ

Новые субъекты России определят, освобождать ли от наказания тех, кто не покинул ВСУ

© РИА Новости / Перейти в медиабанкСтела "Россия" в Донецке
Стела Россия в Донецке - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© РИА Новости
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Стела "Россия" в Донецке. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 окт – РИА Новости. Донецкая и Луганская Народные республики, а также Запорожская и Херсонская области в составе РФ вправе урегулировать вопрос об освобождении от ответственности тех своих граждан, которые после подписания соответствующих международных договоров не могут покинуть украинские войска без риска для жизни, следует из текста постановлений Конституционного суда (КС) России.
Конституционный суд (КС) России признал соответствующими Конституции РФ договоры о принятии в состав России Донецкой и Луганской Народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.
На заседании Конституционного суда РФ - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
13:57
Россия гарантирует проживающим на новых территориях право на родной язык
"В частности, изменение в соответствии с рассматриваемым Договором правового статуса Донецкой Народной Республики предполагает возможность урегулирования вопроса об освобождении от ответственности тех ее жителей, которые, будучи призванными (мобилизованными) на военную службу в вооруженных силах Украины, не могут оставить после заключения рассматриваемого Договора данную службу без риска для своей жизни, если ими при прохождении данной службы не совершались преступления", - говорится в постановлении о конституционности договора о принятии в состав России ДНР.
Аналогичные положения содержатся в постановлениях КС по ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областям.
Российские флаги на площади Ленина в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
14:29
Новые регионы сохранят свои текущие названия при принятии в состав России
 
РоссияЛуганская Народная РеспубликаХерсонская областьВооруженные силы УкраиныПолитика
 
 
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