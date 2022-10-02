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Британца обвинили в отправке непристойных посланий украинским беженкам - РИА Новости, 02.10.2022
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Британца обвинили в отправке непристойных посланий украинским беженкам
Британца обвинили в отправке непристойных посланий украинским беженкам - РИА Новости, 02.10.2022
Британца обвинили в отправке непристойных посланий украинским беженкам
Председателя районного совета Эппинг-Форест в британском графстве Эссекс обвиняют в отправке непристойных сообщений украинским беженкам, которые были размещены... РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T19:19
2022-10-02T19:27
в мире
великобритания
эссекс
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Председателя районного совета Эппинг-Форест в британском графстве Эссекс обвиняют в отправке непристойных сообщений украинским беженкам, которые были размещены в домах британцев в этом регионе, в связи с чем мужчину отстранили от работы, пишет газета Daily Mail.Отмечается, что несколько украинских беженок обвиняют 64-летнего Ника Доу в том, что он отправляет им неуместные комплименты, сообщения с поцелуями, а также предлагает остановиться в его доме в Ливерпуле.Однако, как подчеркивает издание, ранее у мужчины сложилась репутация активного помощника украинским беженцам в Великобритании, а в апреле он якобы сам ездил на Украину для доставки "гуманитарного груза".В районном совете начали расследования действий мужчины."Начальники очень обеспокоены, так как там много женщин. Поэтому разрешение этого вопроса может занять много времени", - сказал газете близкий к расследованию источник.Сам Доу пока отказался комментировать эту историю, заявив, что не может говорить об этом из-за начала расследования.Это уже не первый инцидент, связанный с украинскими беженками в Великобритании.Ранее резонанс в СМИ приобрела история британца Энтони Гарнетта из-за того, что он - отец двоих детей - бросил свою жену через 10 дней после того, как в рамках государственной программы приема беженцев к ним заселили 22-летнюю украинскую беженку Софию Каркадым. Позднее стало известно, что пара распалась. Британец обвинил Каркадым в злоупотреблении алкоголем, а также во вмешательстве в его отношения с детьми. Кроме того, Гарнетт поделился, что устал от "нерационального поведения" украинки. Впоследствии она была задержана за попытку выбить дверь дома бывшего возлюбленного.
https://ria.ru/20221001/bezhentsy-1820854005.html
https://ria.ru/20221002/gripp-1821021073.html
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в мире, великобритания, эссекс
В мире, Великобритания, Эссекс
19:19 02.10.2022 (обновлено: 19:27 02.10.2022)
 
Британца обвинили в отправке непристойных посланий украинским беженкам

Daily Mail: британца обвиняют в отправке непристойных сообщений украинским беженкам

© Fotolia / bloomua Сообщение в мобильном телефоне
Сообщение в мобильном телефоне - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© Fotolia / bloomua
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Председателя районного совета Эппинг-Форест в британском графстве Эссекс обвиняют в отправке непристойных сообщений украинским беженкам, которые были размещены в домах британцев в этом регионе, в связи с чем мужчину отстранили от работы, пишет газета Daily Mail.
Отмечается, что несколько украинских беженок обвиняют 64-летнего Ника Доу в том, что он отправляет им неуместные комплименты, сообщения с поцелуями, а также предлагает остановиться в его доме в Ливерпуле.
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Однако, как подчеркивает издание, ранее у мужчины сложилась репутация активного помощника украинским беженцам в Великобритании, а в апреле он якобы сам ездил на Украину для доставки "гуманитарного груза".
В районном совете начали расследования действий мужчины.
"Начальники очень обеспокоены, так как там много женщин. Поэтому разрешение этого вопроса может занять много времени", - сказал газете близкий к расследованию источник.
Сам Доу пока отказался комментировать эту историю, заявив, что не может говорить об этом из-за начала расследования.
Это уже не первый инцидент, связанный с украинскими беженками в Великобритании.
Ранее резонанс в СМИ приобрела история британца Энтони Гарнетта из-за того, что он - отец двоих детей - бросил свою жену через 10 дней после того, как в рамках государственной программы приема беженцев к ним заселили 22-летнюю украинскую беженку Софию Каркадым. Позднее стало известно, что пара распалась. Британец обвинил Каркадым в злоупотреблении алкоголем, а также во вмешательстве в его отношения с детьми. Кроме того, Гарнетт поделился, что устал от "нерационального поведения" украинки. Впоследствии она была задержана за попытку выбить дверь дома бывшего возлюбленного.
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