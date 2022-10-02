https://ria.ru/20221002/soobscheniya-1821023828.html

Британца обвинили в отправке непристойных посланий украинским беженкам

Британца обвинили в отправке непристойных посланий украинским беженкам - РИА Новости, 02.10.2022

Британца обвинили в отправке непристойных посланий украинским беженкам

Председателя районного совета Эппинг-Форест в британском графстве Эссекс обвиняют в отправке непристойных сообщений украинским беженкам, которые были размещены... РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T19:19

2022-10-02T19:19

2022-10-02T19:27

в мире

великобритания

эссекс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/91335/22/913352277_0:270:5184:3186_1920x0_80_0_0_4f7a1283fe6b04849a571aca6675c0f8.jpg

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Председателя районного совета Эппинг-Форест в британском графстве Эссекс обвиняют в отправке непристойных сообщений украинским беженкам, которые были размещены в домах британцев в этом регионе, в связи с чем мужчину отстранили от работы, пишет газета Daily Mail.Отмечается, что несколько украинских беженок обвиняют 64-летнего Ника Доу в том, что он отправляет им неуместные комплименты, сообщения с поцелуями, а также предлагает остановиться в его доме в Ливерпуле.Однако, как подчеркивает издание, ранее у мужчины сложилась репутация активного помощника украинским беженцам в Великобритании, а в апреле он якобы сам ездил на Украину для доставки "гуманитарного груза".В районном совете начали расследования действий мужчины."Начальники очень обеспокоены, так как там много женщин. Поэтому разрешение этого вопроса может занять много времени", - сказал газете близкий к расследованию источник.Сам Доу пока отказался комментировать эту историю, заявив, что не может говорить об этом из-за начала расследования.Это уже не первый инцидент, связанный с украинскими беженками в Великобритании.Ранее резонанс в СМИ приобрела история британца Энтони Гарнетта из-за того, что он - отец двоих детей - бросил свою жену через 10 дней после того, как в рамках государственной программы приема беженцев к ним заселили 22-летнюю украинскую беженку Софию Каркадым. Позднее стало известно, что пара распалась. Британец обвинил Каркадым в злоупотреблении алкоголем, а также во вмешательстве в его отношения с детьми. Кроме того, Гарнетт поделился, что устал от "нерационального поведения" украинки. Впоследствии она была задержана за попытку выбить дверь дома бывшего возлюбленного.

https://ria.ru/20221001/bezhentsy-1820854005.html

https://ria.ru/20221002/gripp-1821021073.html

великобритания

эссекс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, великобритания, эссекс