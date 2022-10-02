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Словакия изготовит для Украины 16 самоходных гаубиц Zuzana 2 - РИА Новости, 02.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221002/slovakiya-1821007611.html
Словакия изготовит для Украины 16 самоходных гаубиц Zuzana 2
Словакия изготовит для Украины 16 самоходных гаубиц Zuzana 2 - РИА Новости, 02.10.2022
Словакия изготовит для Украины 16 самоходных гаубиц Zuzana 2
В Словакии будут изготовлены для Украины 16 самоходных 155-миллиметровых гаубиц Zuzana 2, финансирование заказа возьмут на себя Германия, Дания и Норвегия,... РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T17:38
2022-10-02T17:38
специальная военная операция на украине
в мире
технологии
сергей лавров
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
владимир путин
украина
россия
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ПРАГА, 2 окт – РИА Новости. В Словакии будут изготовлены для Украины 16 самоходных 155-миллиметровых гаубиц Zuzana 2, финансирование заказа возьмут на себя Германия, Дания и Норвегия, соглашение об этом подписали в воскресенье в Копенгагене главы минобороны Дании и Словакии, сообщил братиславский телеканал ТА3 со ссылкой на минобороны республики."Входящая в состав минобороны Словакии компания Konštrukta Defence должна изготовить для Украины еще 16 самоходных 155-миллиметровых гаубиц Zuzana 2. Их производство будут финансировать Дания, Германия и Норвегия, которые с этой целью выделили 92 миллиона евро. Соглашение об этом в воскресенье в Копенгагене подписали глава минобороны Словакии Ярослав Надь и его датский коллега Мортен Бедсков", - говорится в сообщении.Поставки гаубиц на Украину предполагаются со второй половины 2023 года."Украина при защите своей территории и жизней своих граждан нуждается в нашей помощи, поэтому мы и на международном уровне стремимся использовать все возможности для ее эффективной поддержки", - цитирует телеканал Надя. По словам министра, именно артиллерийские системы являются ключевым элементом боевой поддержки в широком спектре военных операций.В августе этого года Словакия уже поставила на Украину четыре из восьми гаубиц Zuzana 2 на основе коммерческого контракта, заключенного в июне.Zuzana 2 – самоходная гаубица нового поколения, построенная на колесном шасси TATRA 8×8, оснащена 155-миллиметровой пушкой с максимальной дальностью стрельбы 41 км, экипаж состоит из четырех человек. Автоматическая система зарядки позволяет производить 6 выстрелов в минуту.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". После освобождения ряда территорий, в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. В ДНР за присоединение высказались 99,23% в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
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в мире, технологии, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир путин, украина, россия, словакия, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Технологии, Сергей Лавров, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Владимир Путин, Украина, Россия, Словакия, НАТО
17:38 02.10.2022
 
Словакия изготовит для Украины 16 самоходных гаубиц Zuzana 2

Словакия сделает для Украины 16 самоходных гаубиц Zuzana 2 на деньги ФРГ, Дании и Норвегии

© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Matthew BrownСамоходная артиллерийская установка Zuzana 2
Самоходная артиллерийская установка Zuzana 2 - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Matthew Brown
Самоходная артиллерийская установка Zuzana 2. Архивное фото
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ПРАГА, 2 окт – РИА Новости. В Словакии будут изготовлены для Украины 16 самоходных 155-миллиметровых гаубиц Zuzana 2, финансирование заказа возьмут на себя Германия, Дания и Норвегия, соглашение об этом подписали в воскресенье в Копенгагене главы минобороны Дании и Словакии, сообщил братиславский телеканал ТА3 со ссылкой на минобороны республики.
"Входящая в состав минобороны Словакии компания Konštrukta Defence должна изготовить для Украины еще 16 самоходных 155-миллиметровых гаубиц Zuzana 2. Их производство будут финансировать Дания, Германия и Норвегия, которые с этой целью выделили 92 миллиона евро. Соглашение об этом в воскресенье в Копенгагене подписали глава минобороны Словакии Ярослав Надь и его датский коллега Мортен Бедсков", - говорится в сообщении.
Французская самоходная артиллерийская установка CAESAR - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
1 октября, 16:57
Франция готовится поставить Украине от 6 до 12 CAESAR, пишут СМИ
Поставки гаубиц на Украину предполагаются со второй половины 2023 года.
"Украина при защите своей территории и жизней своих граждан нуждается в нашей помощи, поэтому мы и на международном уровне стремимся использовать все возможности для ее эффективной поддержки", - цитирует телеканал Надя. По словам министра, именно артиллерийские системы являются ключевым элементом боевой поддержки в широком спектре военных операций.
В августе этого года Словакия уже поставила на Украину четыре из восьми гаубиц Zuzana 2 на основе коммерческого контракта, заключенного в июне.
Zuzana 2 – самоходная гаубица нового поколения, построенная на колесном шасси TATRA 8×8, оснащена 155-миллиметровой пушкой с максимальной дальностью стрельбы 41 км, экипаж состоит из четырех человек. Автоматическая система зарядки позволяет производить 6 выстрелов в минуту.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". После освобождения ряда территорий, в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. В ДНР за присоединение высказались 99,23% в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреТехнологииСергей ЛавровДмитрий Песков (спецпредставитель президента)Владимир ПутинУкраинаРоссияСловакияНАТО
 
 
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