https://ria.ru/20221002/slovakiya-1821007611.html

Словакия изготовит для Украины 16 самоходных гаубиц Zuzana 2

Словакия изготовит для Украины 16 самоходных гаубиц Zuzana 2 - РИА Новости, 02.10.2022

Словакия изготовит для Украины 16 самоходных гаубиц Zuzana 2

В Словакии будут изготовлены для Украины 16 самоходных 155-миллиметровых гаубиц Zuzana 2, финансирование заказа возьмут на себя Германия, Дания и Норвегия,... РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T17:38

2022-10-02T17:38

2022-10-02T17:38

специальная военная операция на украине

в мире

технологии

сергей лавров

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

владимир путин

украина

россия

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ПРАГА, 2 окт – РИА Новости. В Словакии будут изготовлены для Украины 16 самоходных 155-миллиметровых гаубиц Zuzana 2, финансирование заказа возьмут на себя Германия, Дания и Норвегия, соглашение об этом подписали в воскресенье в Копенгагене главы минобороны Дании и Словакии, сообщил братиславский телеканал ТА3 со ссылкой на минобороны республики."Входящая в состав минобороны Словакии компания Konštrukta Defence должна изготовить для Украины еще 16 самоходных 155-миллиметровых гаубиц Zuzana 2. Их производство будут финансировать Дания, Германия и Норвегия, которые с этой целью выделили 92 миллиона евро. Соглашение об этом в воскресенье в Копенгагене подписали глава минобороны Словакии Ярослав Надь и его датский коллега Мортен Бедсков", - говорится в сообщении.Поставки гаубиц на Украину предполагаются со второй половины 2023 года."Украина при защите своей территории и жизней своих граждан нуждается в нашей помощи, поэтому мы и на международном уровне стремимся использовать все возможности для ее эффективной поддержки", - цитирует телеканал Надя. По словам министра, именно артиллерийские системы являются ключевым элементом боевой поддержки в широком спектре военных операций.В августе этого года Словакия уже поставила на Украину четыре из восьми гаубиц Zuzana 2 на основе коммерческого контракта, заключенного в июне.Zuzana 2 – самоходная гаубица нового поколения, построенная на колесном шасси TATRA 8×8, оснащена 155-миллиметровой пушкой с максимальной дальностью стрельбы 41 км, экипаж состоит из четырех человек. Автоматическая система зарядки позволяет производить 6 выстрелов в минуту.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". После освобождения ряда территорий, в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. В ДНР за присоединение высказались 99,23% в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20221001/caesar-1820870304.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, технологии, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир путин, украина, россия, словакия, нато