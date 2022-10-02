https://ria.ru/20221002/silva-1820938091.html

Лула да Силва поборется за кресло президента Бразилии

Лула да Силва поборется за кресло президента Бразилии - РИА Новости, 02.10.2022

Лула да Силва поборется за кресло президента Бразилии

Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва 2 октября в очередной раз будет бороться за пост президента страны, поставив во главу угла защиту и поддержку... РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T08:40

2022-10-02T08:40

2022-10-02T08:40

в мире

бразилия

луис инасиу лула да силва

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БРАЗИЛИА, 2 окт – РИА Новости. Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва 2 октября в очередной раз будет бороться за пост президента страны, поставив во главу угла защиту и поддержку бедных слоев населения.С этим он знаком не понаслышке. Рожденный в многодетной крестьянской семье, он уже в 14 лет начал работать на заводе, в 23 года вступил в профсоюз металлургов в штате Сан-Паулу, а спустя еще 12 лет создал социалистическую Партию трудящихся, от которой баллотируется и в текущем году. Фактическое отсутствие образования (Лула да Силва бросил школу после четвертого класса, а затем выучился на механика) не помешало ему несколько раз бороться за пост президента Бразилии в 80-90-х годах прошлого века. Главой государства он стал с четвертой попытки и на два срока – с 2003 по 2011 год."Все-таки Лула в каком-то смысле счастливчик. Его первые два срока пришлись на период экономического подъема, благодаря в том числе и тем реформам, которые провел его предшественник Фернанду Энрики Кардозу. Лула получил достаточно отлаженный, настроенный экономический механизм и в то же время высокую ценовую конъюнктуру на основные экспортные товары", - сказал РИА Новости директор Института Латинской Америки РАН Дмитрий Разумовский."Сейчас у Лулы таких экономических возможностей не будет. Страна в кризисе", - добавил он.Предвыборная программаБезработица, бедность, возможный возврат голода, инфляция и цены на топливо – вот те проблемы, с которыми придется бороться в первую очередь новому президенту Бразилии.Основной лозунг предвыборной кампании Лулы да Силва – "включить бедного человека в бюджет". Кандидат в президенты обещает, что минимальная заработная плата будет переоцениваться каждый год выше уровня инфляции, что финансовые выплаты бедным семьям будут увеличены, хоть и сильно ударяют по бюджету страны, а налоги пересмотрены, чтобы бедные платили меньше, а богатые больше. По мнению Лулы да Силвы, государство должно стимулировать занятость.Кроме того, кандидат в президенты обещает провести реформу в сельском хозяйстве и поддержать аграриев, чтобы гарантировать продовольственный суверенитет страны.В части цен на топливо Лула да Силва считает необходимым изменить политику крупнейшей нефтяной компании с госучастием Petrobras: она должна быть переориентирована на гарантирование поставок топлива, инвестиции в нефтеперерабатывающие заводы, а ее цены должны соответствовать реалу, а не доллару.Эти предложения Лулы да Силвы фактически были поддержаны десятками бразильских экономистов, которые в опубликованном на неделе письме призвали голосовать за кандидата от левых сил.В части внешней политики Лула да Силва пойдет по пути выстраивания стратегических альянсов и, прежде всего, со странами Латинской Америки, такими как Аргентина и Боливия, отношения с которыми у нынешнего правительства Бразилии далеко не тесные, полагает профессор аргентинского национального университета Вилья-Мария, политолог Сильвина Ируста."В части торговых и экономических отношений с Россией Лула да Силва будет продолжать их (несмотря на санкции, введенные Западом). Нельзя забывать, что и у России есть большие экономические интересны в Бразилии… Сложно представить, что отношения не будут продолжены", - сказала она.Любовь и ненавистьНесмотря на опросы общественного мнения в пользу Лулы да Силвы, победить на выборах ему будет не так легко. Бразильское общество сильно поляризовано, оно фактически разделено на тех, кто любит и ненавидит Лулу да Силву. Его оппоненты называют его "экс-заключенным" и постоянно напоминают о коррупционных скандалах во время его первых сроков президентства.В 2016 году в отношении Лулы да Силвы было начато расследование по делу о коррупции и отмывании денег. Он был приговорен в сумме к более чем 12 годам тюрьмы, ему было запрещено занимать госдолжности. Лула да Силва провел в тюрьме 580 дней, и 8 ноября 2019 года Федеральный верховный суд Бразилии принял решение освободить его. Позднее с Лулы да Силвы были сняты все обвинения, что позволило ему сразу включиться в борьбу за президентское кресло. Однако кандидат старается не педалировать тему о коррупции во время различных дискуссий, стараясь больше говорить о насущных социальных проблемах страны.Кстати, в решении последних активное участие, скорее всего, будет принимать новая жена Лулы да Силва - социолог и член его партии Розанжела, которую все коротко называют Жанжа.76-летний кандидат в президенты заключил брак с 55-летней избранницей в мае этого года. Для Лулы да Силвы - это уже третий союз.Их отношения начались ещё в 2017 году и держались в тайне. Жанжа навещала Лулу да Силву в тюрьме и ждала его вместе со сторонниками на улице в день его освобождения."Я влюблен, как будто мне 20 лет, как будто это моя первая девушка", - сказал Лула да Силва в интервью журналу Time.За несколько дней до свадьбы во время митинга в поддержку Лулы да Силвы Жанжа сделала ему подарок - небольшое видео: известные певцы Бразилии перезаписали песню "Без страха быть счастливым" или "Лула-ла", которая была лейтмотивом первой предвыборной кампании в далёком 1989 году. Лула да Силва на сцене еле мог сдержать слезы.

https://ria.ru/20221002/bolsonaru-1820936499.html

https://ria.ru/20221002/braziliya-1820936180.html

https://ria.ru/20220805/sanktsii-1807628061.html

https://ria.ru/20220524/figuranty-1790491447.html

https://ria.ru/20210323/politik-1602378352.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, бразилия, луис инасиу лула да силва