https://ria.ru/20221002/pozhar-1820937414.html

В Якутске мужчина и ребенок погибли при пожаре

В Якутске мужчина и ребенок погибли при пожаре - РИА Новости, 02.10.2022

В Якутске мужчина и ребенок погибли при пожаре

Мужчина и ребенок погибли при пожаре в многоквартирном доме в микрорайоне Якутска, эвакуировано 25 человек, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T08:32

2022-10-02T08:32

2022-10-02T08:32

происшествия

якутск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЯКУТСК, 2 окт – РИА Новости. Мужчина и ребенок погибли при пожаре в многоквартирном доме в микрорайоне Якутска, эвакуировано 25 человек, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по республике.По данным ГУ МЧС, сообщение о пожаре в двухэтажном многоквартирном доме в микрорайоне Марха города Якутска поступило в воскресенье около восьми часов утра местного времени.На момент прибытия пожарно-спасательной службы был виден дым из окна квартиры на втором этаже."С места было эвакуировано 25 человек, в том числе 5 детей. В результате пожара огнем повреждена частично квартира на втором этаже на площади 20 квадратных метров. К сожалению, на месте пожара были обнаружены погибшие: предположительно мужчина и ребенок", - рассказали в пресс-службе.Как отметили в ведомстве, причина пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются. Всего на тушение привлекались 63 человека личного состава и 15 единиц пожарной техники. На месте пожара работают дознаватель МЧС России и следственные органы.

https://ria.ru/20220924/pozhar-1819114080.html

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якутск

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, якутск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)