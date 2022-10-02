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В Якутске мужчина и ребенок погибли при пожаре - РИА Новости, 02.10.2022
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В Якутске мужчина и ребенок погибли при пожаре
В Якутске мужчина и ребенок погибли при пожаре - РИА Новости, 02.10.2022
В Якутске мужчина и ребенок погибли при пожаре
Мужчина и ребенок погибли при пожаре в многоквартирном доме в микрорайоне Якутска, эвакуировано 25 человек, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T08:32
2022-10-02T08:32
происшествия
якутск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЯКУТСК, 2 окт – РИА Новости. Мужчина и ребенок погибли при пожаре в многоквартирном доме в микрорайоне Якутска, эвакуировано 25 человек, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по республике.По данным ГУ МЧС, сообщение о пожаре в двухэтажном многоквартирном доме в микрорайоне Марха города Якутска поступило в воскресенье около восьми часов утра местного времени.На момент прибытия пожарно-спасательной службы был виден дым из окна квартиры на втором этаже."С места было эвакуировано 25 человек, в том числе 5 детей. В результате пожара огнем повреждена частично квартира на втором этаже на площади 20 квадратных метров. К сожалению, на месте пожара были обнаружены погибшие: предположительно мужчина и ребенок", - рассказали в пресс-службе.Как отметили в ведомстве, причина пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются. Всего на тушение привлекались 63 человека личного состава и 15 единиц пожарной техники. На месте пожара работают дознаватель МЧС России и следственные органы.
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происшествия, якутск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Якутск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
08:32 02.10.2022
 
В Якутске мужчина и ребенок погибли при пожаре

Мужчина и ребенок погибли при пожаре в двухэтажном многоквартирном доме в Якутске

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ЯКУТСК, 2 окт – РИА Новости. Мужчина и ребенок погибли при пожаре в многоквартирном доме в микрорайоне Якутска, эвакуировано 25 человек, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по республике.
По данным ГУ МЧС, сообщение о пожаре в двухэтажном многоквартирном доме в микрорайоне Марха города Якутска поступило в воскресенье около восьми часов утра местного времени.
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"С места было эвакуировано 25 человек, в том числе 5 детей. В результате пожара огнем повреждена частично квартира на втором этаже на площади 20 квадратных метров. К сожалению, на месте пожара были обнаружены погибшие: предположительно мужчина и ребенок", - рассказали в пресс-службе.
Как отметили в ведомстве, причина пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются. Всего на тушение привлекались 63 человека личного состава и 15 единиц пожарной техники. На месте пожара работают дознаватель МЧС России и следственные органы.
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ПроисшествияЯкутскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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