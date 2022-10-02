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Посетивший Донбасс француз сообщил, что на него покушались агенты СБУ
Посетивший Донбасс француз сообщил, что на него покушались агенты СБУ - РИА Новости, 02.10.2022
Посетивший Донбасс француз сообщил, что на него покушались агенты СБУ
Бывший французский военный, волонтер Адриан Боке, который в последнее время освещал события в Донбассе, рассказал РИА Новости, что нападение на него в Стамбуле... РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T18:01
2022-10-02T18:01
2022-10-02T18:01
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ПАРИЖ, 2 окт - РИА Новости, Анастасия Иванова. Бывший французский военный, волонтер Адриан Боке, который в последнее время освещал события в Донбассе, рассказал РИА Новости, что нападение на него в Стамбуле организовали агенты Службы безопасности Украины (СБУ).Нападение на бывшего французского военного произошло в Стамбуле 26 сентября. Двое мужчин нанесли ножом Боке несколько резаных ран в области рук, лица и живота, однако ему удалось скрыться от преступников."На меня было совершено покушение в Стамбуле, его организовали агенты Службы безопасности Украины (СБУ) и укронацисты", - рассказал Боке агентству.Он также сообщил, что получил серьезные ранения, однако сейчас чувствует себя уже лучше.Бывший французский военный весной приезжал на Украину с гуманитарной миссией в качестве волонтера. После поездки Боке заявил, что стал свидетелем множества военных преступлений, совершаемых украинскими военными. Так, по словам француза, он видел, как они готовили инсценировку массовых убийств мирного населения в Буче.В сентябре Боке обвинил власти Франции в причастности к химической атаке на Донецк и к участию в геноциде населения Донбасса.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, буча, служба безопасности украины, стамбул, турция
В мире, Украина, Буча, Служба безопасности Украины, Стамбул, Турция
Посетивший Донбасс француз сообщил, что на него покушались агенты СБУ
Посетивший Донбасс француз Боке сообщил, что покушение на него совершили агенты СБУ
ПАРИЖ, 2 окт - РИА Новости, Анастасия Иванова. Бывший французский военный, волонтер Адриан Боке, который в последнее время освещал события в Донбассе, рассказал РИА Новости, что нападение на него в Стамбуле организовали агенты Службы безопасности Украины (СБУ).
Нападение на бывшего французского военного произошло в Стамбуле 26 сентября. Двое мужчин нанесли ножом Боке несколько резаных ран в области рук, лица и живота, однако ему удалось скрыться от преступников.
"На меня было совершено покушение в Стамбуле, его организовали агенты Службы безопасности Украины (СБУ) и укронацисты", - рассказал Боке агентству.
Он также сообщил, что получил серьезные ранения, однако сейчас чувствует себя уже лучше.
Бывший французский военный весной приезжал на Украину
с гуманитарной миссией в качестве волонтера. После поездки Боке заявил, что стал свидетелем множества военных преступлений, совершаемых украинскими военными. Так, по словам француза, он видел, как они готовили инсценировку массовых убийств мирного населения в Буче
.
В сентябре Боке обвинил власти Франции
в причастности к химической атаке на Донецк
и к участию в геноциде населения Донбасса
.