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Посетивший Донбасс француз сообщил, что на него покушались агенты СБУ

Посетивший Донбасс француз сообщил, что на него покушались агенты СБУ - РИА Новости, 02.10.2022

Посетивший Донбасс француз сообщил, что на него покушались агенты СБУ

Бывший французский военный, волонтер Адриан Боке, который в последнее время освещал события в Донбассе, рассказал РИА Новости, что нападение на него в Стамбуле... РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T18:01

2022-10-02T18:01

2022-10-02T18:01

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ПАРИЖ, 2 окт - РИА Новости, Анастасия Иванова. Бывший французский военный, волонтер Адриан Боке, который в последнее время освещал события в Донбассе, рассказал РИА Новости, что нападение на него в Стамбуле организовали агенты Службы безопасности Украины (СБУ).Нападение на бывшего французского военного произошло в Стамбуле 26 сентября. Двое мужчин нанесли ножом Боке несколько резаных ран в области рук, лица и живота, однако ему удалось скрыться от преступников."На меня было совершено покушение в Стамбуле, его организовали агенты Службы безопасности Украины (СБУ) и укронацисты", - рассказал Боке агентству.Он также сообщил, что получил серьезные ранения, однако сейчас чувствует себя уже лучше.Бывший французский военный весной приезжал на Украину с гуманитарной миссией в качестве волонтера. После поездки Боке заявил, что стал свидетелем множества военных преступлений, совершаемых украинскими военными. Так, по словам француза, он видел, как они готовили инсценировку массовых убийств мирного населения в Буче.В сентябре Боке обвинил власти Франции в причастности к химической атаке на Донецк и к участию в геноциде населения Донбасса.

https://ria.ru/20220916/frantsuz-1817428814.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, буча, служба безопасности украины, стамбул, турция