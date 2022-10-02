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Посетивший Донбасс француз сообщил, что на него покушались агенты СБУ - РИА Новости, 02.10.2022
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Посетивший Донбасс француз сообщил, что на него покушались агенты СБУ
Посетивший Донбасс француз сообщил, что на него покушались агенты СБУ - РИА Новости, 02.10.2022
Посетивший Донбасс француз сообщил, что на него покушались агенты СБУ
Бывший французский военный, волонтер Адриан Боке, который в последнее время освещал события в Донбассе, рассказал РИА Новости, что нападение на него в Стамбуле... РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T18:01
2022-10-02T18:01
в мире
украина
буча
служба безопасности украины
стамбул
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ПАРИЖ, 2 окт - РИА Новости, Анастасия Иванова. Бывший французский военный, волонтер Адриан Боке, который в последнее время освещал события в Донбассе, рассказал РИА Новости, что нападение на него в Стамбуле организовали агенты Службы безопасности Украины (СБУ).Нападение на бывшего французского военного произошло в Стамбуле 26 сентября. Двое мужчин нанесли ножом Боке несколько резаных ран в области рук, лица и живота, однако ему удалось скрыться от преступников."На меня было совершено покушение в Стамбуле, его организовали агенты Службы безопасности Украины (СБУ) и укронацисты", - рассказал Боке агентству.Он также сообщил, что получил серьезные ранения, однако сейчас чувствует себя уже лучше.Бывший французский военный весной приезжал на Украину с гуманитарной миссией в качестве волонтера. После поездки Боке заявил, что стал свидетелем множества военных преступлений, совершаемых украинскими военными. Так, по словам француза, он видел, как они готовили инсценировку массовых убийств мирного населения в Буче.В сентябре Боке обвинил власти Франции в причастности к химической атаке на Донецк и к участию в геноциде населения Донбасса.
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в мире, украина, буча, служба безопасности украины, стамбул, турция
В мире, Украина, Буча, Служба безопасности Украины, Стамбул, Турция
18:01 02.10.2022
 
Посетивший Донбасс француз сообщил, что на него покушались агенты СБУ

Посетивший Донбасс француз Боке сообщил, что покушение на него совершили агенты СБУ

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 2 окт - РИА Новости, Анастасия Иванова. Бывший французский военный, волонтер Адриан Боке, который в последнее время освещал события в Донбассе, рассказал РИА Новости, что нападение на него в Стамбуле организовали агенты Службы безопасности Украины (СБУ).
Нападение на бывшего французского военного произошло в Стамбуле 26 сентября. Двое мужчин нанесли ножом Боке несколько резаных ран в области рук, лица и живота, однако ему удалось скрыться от преступников.
"На меня было совершено покушение в Стамбуле, его организовали агенты Службы безопасности Украины (СБУ) и укронацисты", - рассказал Боке агентству.
Он также сообщил, что получил серьезные ранения, однако сейчас чувствует себя уже лучше.
Бывший французский военный весной приезжал на Украину с гуманитарной миссией в качестве волонтера. После поездки Боке заявил, что стал свидетелем множества военных преступлений, совершаемых украинскими военными. Так, по словам француза, он видел, как они готовили инсценировку массовых убийств мирного населения в Буче.
В сентябре Боке обвинил власти Франции в причастности к химической атаке на Донецк и к участию в геноциде населения Донбасса.
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