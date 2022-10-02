https://ria.ru/20221002/pokushenie-1820952396.html

Число обвиняемых в покушении на Киршнер увеличилось до четырех

Число обвиняемых в покушении на Киршнер увеличилось до четырех - РИА Новости, 02.10.2022

Число обвиняемых в покушении на Киршнер увеличилось до четырех

Число обвиняемых в покушении на вице-президента Аргентины Кристину Киршнер увеличилось до четырех человек, сообщает аргентинское издание Nación. РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T11:12

2022-10-02T11:12

2022-10-02T11:53

в мире

аргентина

буэнос-айрес (город)

кристина фернандес де киршнер

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/02/1820954628_615:269:1997:1046_1920x0_80_0_0_f25d5c7beb6625e8f563d459a6adae0d.jpg

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Число обвиняемых в покушении на вице-президента Аргентины Кристину Киршнер увеличилось до четырех человек, сообщает аргентинское издание Nación.Первого сентября мужчина наставил пистолет на Киршнер, когда она вышла из машины и в толпе сторонников направлялась к своему дому. Оружие не сработало. Полиция задержала нападавшего, это бразилец Фернандо Сабаг Монтиэль 35 лет, проживавший в Буэнос-Айресе с 1990-х годов. Киршнер не пострадала. Была также задержана девушка нападавшего Бренда Улиарте. По данным портала Infobae, покушение на вице-президента могла планировать именно она.По данным газеты, в пятницу суд предъявил обвинения знакомому нападавшего Николасу Габриэлю Каррисо и подруге его невесты Агустине Диас. Однако, как отмечается, им были предъявлены обвинения как второстепенным соучастникам нападения."Фернандо Сабаг Монтиэль и его девушка Бренда Улиарте проходят по делу как лица, совершившие покушение на убийство… Николасу Габриэлю Каррисо и подруге Бренды Улиарте Агустине Диас в пятницу вечером были предъявлены обвинения как второстепенным участникам", - передает издание.Газета пишет, что, по данным следствия, оба подозреваемых не находились на месте преступления, но помогали Сабагу и его невесте планировать покушение.Как пишет издание, расследование покушения на Киршнер продолжится, следствие будет пытаться выяснить, есть ли еще люди, которые могли участвовать в подготовке нападения, в частности, в его финансировании.

https://ria.ru/20220902/obysk-1814058756.html

https://ria.ru/20220902/pokushenie-1814022846.html

аргентина

буэнос-айрес (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, аргентина, буэнос-айрес (город), кристина фернандес де киршнер