https://ria.ru/20221002/pokushenie-1820952396.html
Число обвиняемых в покушении на Киршнер увеличилось до четырех
Число обвиняемых в покушении на Киршнер увеличилось до четырех - РИА Новости, 02.10.2022
Число обвиняемых в покушении на Киршнер увеличилось до четырех
Число обвиняемых в покушении на вице-президента Аргентины Кристину Киршнер увеличилось до четырех человек, сообщает аргентинское издание Nación. РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T11:12
2022-10-02T11:12
2022-10-02T11:53
в мире
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буэнос-айрес (город)
кристина фернандес де киршнер
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Число обвиняемых в покушении на вице-президента Аргентины Кристину Киршнер увеличилось до четырех человек, сообщает аргентинское издание Nación.Первого сентября мужчина наставил пистолет на Киршнер, когда она вышла из машины и в толпе сторонников направлялась к своему дому. Оружие не сработало. Полиция задержала нападавшего, это бразилец Фернандо Сабаг Монтиэль 35 лет, проживавший в Буэнос-Айресе с 1990-х годов. Киршнер не пострадала. Была также задержана девушка нападавшего Бренда Улиарте. По данным портала Infobae, покушение на вице-президента могла планировать именно она.По данным газеты, в пятницу суд предъявил обвинения знакомому нападавшего Николасу Габриэлю Каррисо и подруге его невесты Агустине Диас. Однако, как отмечается, им были предъявлены обвинения как второстепенным соучастникам нападения."Фернандо Сабаг Монтиэль и его девушка Бренда Улиарте проходят по делу как лица, совершившие покушение на убийство… Николасу Габриэлю Каррисо и подруге Бренды Улиарте Агустине Диас в пятницу вечером были предъявлены обвинения как второстепенным участникам", - передает издание.Газета пишет, что, по данным следствия, оба подозреваемых не находились на месте преступления, но помогали Сабагу и его невесте планировать покушение.Как пишет издание, расследование покушения на Киршнер продолжится, следствие будет пытаться выяснить, есть ли еще люди, которые могли участвовать в подготовке нападения, в частности, в его финансировании.
https://ria.ru/20220902/obysk-1814058756.html
https://ria.ru/20220902/pokushenie-1814022846.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, аргентина, буэнос-айрес (город), кристина фернандес де киршнер
В мире, Аргентина, Буэнос-Айрес (город), Кристина Фернандес де Киршнер
11:12 02.10.2022 (обновлено: 11:53 02.10.2022)
Число обвиняемых в покушении на Киршнер увеличилось до четырех
Число обвиняемых в покушении на вице-президента Аргентины Киршнер увеличилось до четырех
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.
Число обвиняемых в покушении на вице-президента Аргентины Кристину Киршнер увеличилось до четырех человек, сообщает
аргентинское издание Nación.
Первого сентября мужчина наставил пистолет на Киршнер, когда она вышла из машины и в толпе сторонников направлялась к своему дому. Оружие не сработало. Полиция задержала нападавшего, это бразилец Фернандо Сабаг Монтиэль 35 лет, проживавший в Буэнос-Айресе
с 1990-х годов. Киршнер не пострадала. Была также задержана девушка нападавшего Бренда Улиарте. По данным портала Infobae, покушение на вице-президента могла планировать именно она.
По данным газеты, в пятницу суд предъявил обвинения знакомому нападавшего Николасу Габриэлю Каррисо и подруге его невесты Агустине Диас. Однако, как отмечается, им были предъявлены обвинения как второстепенным соучастникам нападения.
"Фернандо Сабаг Монтиэль и его девушка Бренда Улиарте проходят по делу как лица, совершившие покушение на убийство… Николасу Габриэлю Каррисо и подруге Бренды Улиарте Агустине Диас в пятницу вечером были предъявлены обвинения как второстепенным участникам", - передает издание.
Газета пишет, что, по данным следствия, оба подозреваемых не находились на месте преступления, но помогали Сабагу и его невесте планировать покушение.
Как пишет издание, расследование покушения на Киршнер продолжится, следствие будет пытаться выяснить, есть ли еще люди, которые могли участвовать в подготовке нападения, в частности, в его финансировании.