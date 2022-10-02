https://ria.ru/20221002/pogoda-1820991922.html

Спасатели предупредили о сильном ливне в понедельник в Московской области

Спасатели предупредили о сильном ливне в понедельник в Московской области - РИА Новости, 02.10.2022

Спасатели предупредили о сильном ливне в понедельник в Московской области

Спасатели предупредили о ливне в понедельник в Московской области, сообщается на сайте столичного главка МЧС России. РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T16:04

2022-10-02T16:04

2022-10-02T16:04

общество

московская область (подмосковье)

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

гидрометцентр

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Спасатели предупредили о ливне в понедельник в Московской области, сообщается на сайте столичного главка МЧС России."Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромет в связи с влиянием активного циклона в течение суток 3 октября по Московской области ожидается дождь, ночью местами сильный, в отдельных районах усиление восточного, юго-восточного ветра с порывами до 17 метров в секунду", - говорится в сообщении.Спасатели рекомендуют водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств; избегать внезапных маневров; парковать автомобиль вдали от деревьев; пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями; а также не оставлять детей без присмотра

https://ria.ru/20220918/pogoda-1817659480.html

московская область (подмосковье)

россия

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общество, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр