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Спасатели предупредили о сильном ливне в понедельник в Московской области - РИА Новости, 02.10.2022
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Спасатели предупредили о сильном ливне в понедельник в Московской области
Спасатели предупредили о сильном ливне в понедельник в Московской области - РИА Новости, 02.10.2022
Спасатели предупредили о сильном ливне в понедельник в Московской области
Спасатели предупредили о ливне в понедельник в Московской области, сообщается на сайте столичного главка МЧС России. РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T16:04
2022-10-02T16:04
общество
московская область (подмосковье)
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гидрометцентр
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Спасатели предупредили о ливне в понедельник в Московской области, сообщается на сайте столичного главка МЧС России."Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромет в связи с влиянием активного циклона в течение суток 3 октября по Московской области ожидается дождь, ночью местами сильный, в отдельных районах усиление восточного, юго-восточного ветра с порывами до 17 метров в секунду", - говорится в сообщении.Спасатели рекомендуют водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств; избегать внезапных маневров; парковать автомобиль вдали от деревьев; пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями; а также не оставлять детей без присмотра
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московская область (подмосковье)
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общество, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр
Общество, Московская область (Подмосковье), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Гидрометцентр
16:04 02.10.2022
 
Спасатели предупредили о сильном ливне в понедельник в Московской области

В МЧС России предупредили о ливне с сильным ветром в понедельник в Московской области

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкАвтомобили во время дождя на одной из улиц в Москве
Автомобили во время дождя на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Автомобили во время дождя на одной из улиц в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Спасатели предупредили о ливне в понедельник в Московской области, сообщается на сайте столичного главка МЧС России.
"Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромет в связи с влиянием активного циклона в течение суток 3 октября по Московской области ожидается дождь, ночью местами сильный, в отдельных районах усиление восточного, юго-восточного ветра с порывами до 17 метров в секунду", - говорится в сообщении.
Спасатели рекомендуют водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств; избегать внезапных маневров; парковать автомобиль вдали от деревьев; пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями; а также не оставлять детей без присмотра
Автомобили во время дождя в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
18 сентября, 13:34
Спасатели предупредили о ливне с градом в Москве ночью и в понедельник
 
ОбществоМосковская область (Подмосковье)РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Гидрометцентр
 
 
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