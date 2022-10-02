https://ria.ru/20221002/pogoda-1820986096.html

Москвичам пообещали не по сезону теплую погоду

Москвичам пообещали не по сезону теплую погоду - РИА Новости, 02.10.2022

Москвичам пообещали не по сезону теплую погоду

На предстоящей неделе в Москве ненастная осенняя погода с дождями сменится с четверга на не по сезону тёплую, к выходным - до +17 градусов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T15:28

2022-10-02T15:28

2022-10-02T15:28

общество

москва

евгений тишковец

центр "фобос"

погода

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. На предстоящей неделе в Москве ненастная осенняя погода с дождями сменится с четверга на не по сезону тёплую, к выходным - до +17 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Предстоящую семидневку в Центральной России в метеорологическом отношении можно разделить на два разных периода: первая половина недели будет по-осеннему ненастной, а вот к концу срока погода порадует. В понедельник на регион вновь обрушатся аномальные дожди с наибольшей интенсивностью в период с 3 часов ночи до 15 часов дня, за это время выпадет до двух ведер дождевой воды на метр квадратный. Температура воздуха ночью плюс 7 - плюс 12, днем плюс 10 - плюс 15. При этом с наступлением светлого времени суток ветер в порывах будет достигать штормовых для мегаполиса значений – до 15-20 метров в секунду", - рассказал Тишковец.Метеоролог отметил, что во вторник дожди продолжатся, но ослабеют, будет ветрено. После прохождения холодного фронта под утро посвежеет до плюс 5 - плюс 10, днем не выше плюс 8 - плюс 13. Среда, в тылу циклона, станет самым холодным днем, когда столбики термометров не поднимутся выше плюс 6 - плюс 11, и не обойдется без небольших дождей."В четверг почти на сухую скользнет теплый атмосферный фронт, что в условиях западно-восточного переноса частиц откроет доступ не по сезону теплому воздуху, подогретому Гольфстримом, благодаря чему показания термометров на 2-3 градуса повысится. В пятницу скажется погожее влияние антициклона, потеплеет до плюс 11 - плюс 16. В выходные москвичей ждет комфортная погода, в разгар дня воздух станет прогреваться до плюс 12 - плюс 17, что на 5 градусов выше положенной климатической нормы", - добавил он.

https://ria.ru/20221002/dozhdi-1820945970.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, евгений тишковец, центр "фобос", погода