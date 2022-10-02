Москвичам пообещали не по сезону теплую погоду

Синоптик Тишковец пообещал москвичам в конце следующей недели не по сезону теплую погоду
Золотая осень обычно начинается в Москве в конце сентября – до середины октября, когда среднесуточная температура воздуха начинает снижаться, а световой день – сокращаться. Продолжительность последнего напрямую влияет на цвет крон деревьев. Все, кроме хвойных, постепенно меняют окраску из-за сниженного производства хлорофилла, объясняют в "Мосприроде".
Золотая осень обычно начинается в Москве в конце сентября – до середины октября, когда среднесуточная температура воздуха начинает снижаться, а световой день – сокращаться. Продолжительность последнего напрямую влияет на цвет крон деревьев. Все, кроме хвойных, постепенно меняют окраску из-за сниженного производства хлорофилла, объясняют в "Мосприроде".
"Когда лето заканчивается, сокращается световой день, понижается средняя температура воздуха, и, следовательно, производство хлорофилла замедляется, а существующий хлорофилл разрушается. В результате другие соединения, присутствующие в листьях, выходят на первый план и влияют на цвет листьев", – поясняют в ведомстве.
В частности, за желтый оттенок листьев отвечают пигменты каротиноиды, за красный, пурпурный и фиолетовый – антоцианы, а оранжевый цвет деревьям придают флавоноиды.
"Когда лето заканчивается, сокращается световой день, понижается средняя температура воздуха, и, следовательно, производство хлорофилла замедляется, а существующий хлорофилл разрушается. В результате другие соединения, присутствующие в листьях, выходят на первый план и влияют на цвет листьев", – поясняют в ведомстве.
В частности, за желтый оттенок листьев отвечают пигменты каротиноиды, за красный, пурпурный и фиолетовый – антоцианы, а оранжевый цвет деревьям придают флавоноиды.
У разных видов деревьев количество тех или иных пигментов разное, поэтому в период золотой осени зеленые насаждения меняют окрас по-своему.
"Клены остролистные – разнообразие красок, изящные фигурные листья, все это гармонично сочетается в стройном высоком дереве. Не уступает по красоте и клен Гиннала: темно-зеленые трехлопастные листья плавно окрашиваются в красный цвет, они расположены очень плотно друг к другу, что придает этому осеннему красавцу нависающую форму шатра. Каждое растение по-своему красиво в осеннем убранстве: березы, липы, вязы, дубы, осины, лиственницы, каштаны", – комментируют в "Мосприроде".
У разных видов деревьев количество тех или иных пигментов разное, поэтому в период золотой осени зеленые насаждения меняют окрас по-своему.
"Клены остролистные – разнообразие красок, изящные фигурные листья, все это гармонично сочетается в стройном высоком дереве. Не уступает по красоте и клен Гиннала: темно-зеленые трехлопастные листья плавно окрашиваются в красный цвет, они расположены очень плотно друг к другу, что придает этому осеннему красавцу нависающую форму шатра. Каждое растение по-своему красиво в осеннем убранстве: березы, липы, вязы, дубы, осины, лиственницы, каштаны", – комментируют в "Мосприроде".
Разнообразие деревьев в "осенних образах" можно увидеть не только на отдаленных природных территориях Москвы, но и в самом центре мегаполиса.
Полюбоваться красками осени стоит в скверах по Карманному переулку, на Поварской улице, Смоленской набережной и Сухаревской площади. Не стоит забывать про популярные парки и озелененные общественные пространства: Парк Горького, территорию "Музеона". В "Мосприроде" советуют прогуляться по заказнику "Воробьевы горы".
Разнообразие деревьев в "осенних образах" можно увидеть не только на отдаленных природных территориях Москвы, но и в самом центре мегаполиса.
Полюбоваться красками осени стоит в скверах по Карманному переулку, на Поварской улице, Смоленской набережной и Сухаревской площади. Не стоит забывать про популярные парки и озелененные общественные пространства: Парк Горького, территорию "Музеона". В "Мосприроде" советуют прогуляться по заказнику "Воробьевы горы".
В Южном округе также большой выбор прогулочных зон, например, природно-исторический парк "Царицыно", музей-заповедник Коломенское, Тюфелева роща, парк по Загородному шоссе, Березовая роща на Елецкой улице, пруды по Чертановской улице, Россошанский сквер.
Жителям юго-западных районов придутся по душе прогулки по ландшафтному заказнику "Теплый Стан", парку имени 40-летия ВЛКСМ, парку Победы на улице Цурюпы и Воронцовскому парку.
В Южном округе также большой выбор прогулочных зон, например, природно-исторический парк "Царицыно", музей-заповедник Коломенское, Тюфелева роща, парк по Загородному шоссе, Березовая роща на Елецкой улице, пруды по Чертановской улице, Россошанский сквер.
Жителям юго-западных районов придутся по душе прогулки по ландшафтному заказнику "Теплый Стан", парку имени 40-летия ВЛКСМ, парку Победы на улице Цурюпы и Воронцовскому парку.
На западе Москвы буйством осенних красок можно полюбоваться в заказнике "Долина реки Сетунь", природно-историческом парке "Москворецкий", Студенческом сквере, сквере Бородино, на Осеннем бульваре, набережной Тараса Шевченко и Полоцкой улице. Не стоит обходить вниманием и более популярные места: Поклонную гору, парк "Фили", Крылатские холмы, зону отдыха "Мещерское" и парк 50-летия Октября.
На западе Москвы буйством осенних красок можно полюбоваться в заказнике "Долина реки Сетунь", природно-историческом парке "Москворецкий", Студенческом сквере, сквере Бородино, на Осеннем бульваре, набережной Тараса Шевченко и Полоцкой улице. Не стоит обходить вниманием и более популярные места: Поклонную гору, парк "Фили", Крылатские холмы, зону отдыха "Мещерское" и парк 50-летия Октября.
В Северо-Западном округе обратите внимание на памятник природы "Серебряный бор", парки "Березовая роща", "Дубрава", "Зеленый театр", ландшафтный парк "Митино", дубовую рощу "Маяк".
В Северо-Западном округе обратите внимание на памятник природы "Серебряный бор", парки "Березовая роща", "Дубрава", "Зеленый театр", ландшафтный парк "Митино", дубовую рощу "Маяк".
Достойные посещения "осенние точки" также можно найти в Зеленограде – например, посетить комплексный заказник "Зеленоградский", Центральный проспект, народный парк у корпуса 234А, аллею Лесные Пруды, парк 40-летия Победы, Каштановую аллею и улицу Юности.
Достойные посещения "осенние точки" также можно найти в Зеленограде – например, посетить комплексный заказник "Зеленоградский", Центральный проспект, народный парк у корпуса 234А, аллею Лесные Пруды, парк 40-летия Победы, Каштановую аллею и улицу Юности.
Золотая осень обычно начинается в Москве в конце сентября – до середины октября, когда среднесуточная температура воздуха начинает снижаться, а световой день – сокращаться. Продолжительность последнего напрямую влияет на цвет крон деревьев. Все, кроме хвойных, постепенно меняют окраску из-за сниженного производства хлорофилла, объясняют в "Мосприроде".
"Когда лето заканчивается, сокращается световой день, понижается средняя температура воздуха, и, следовательно, производство хлорофилла замедляется, а существующий хлорофилл разрушается. В результате другие соединения, присутствующие в листьях, выходят на первый план и влияют на цвет листьев", – поясняют в ведомстве.
В частности, за желтый оттенок листьев отвечают пигменты каротиноиды, за красный, пурпурный и фиолетовый – антоцианы, а оранжевый цвет деревьям придают флавоноиды.
У разных видов деревьев количество тех или иных пигментов разное, поэтому в период золотой осени зеленые насаждения меняют окрас по-своему.
"Клены остролистные – разнообразие красок, изящные фигурные листья, все это гармонично сочетается в стройном высоком дереве. Не уступает по красоте и клен Гиннала: темно-зеленые трехлопастные листья плавно окрашиваются в красный цвет, они расположены очень плотно друг к другу, что придает этому осеннему красавцу нависающую форму шатра. Каждое растение по-своему красиво в осеннем убранстве: березы, липы, вязы, дубы, осины, лиственницы, каштаны", – комментируют в "Мосприроде".
Разнообразие деревьев в "осенних образах" можно увидеть не только на отдаленных природных территориях Москвы, но и в самом центре мегаполиса.
Полюбоваться красками осени стоит в скверах по Карманному переулку, на Поварской улице, Смоленской набережной и Сухаревской площади. Не стоит забывать про популярные парки и озелененные общественные пространства: Парк Горького, территорию "Музеона". В "Мосприроде" советуют прогуляться по заказнику "Воробьевы горы".
В Южном округе также большой выбор прогулочных зон, например, природно-исторический парк "Царицыно", музей-заповедник Коломенское, Тюфелева роща, парк по Загородному шоссе, Березовая роща на Елецкой улице, пруды по Чертановской улице, Россошанский сквер.
Жителям юго-западных районов придутся по душе прогулки по ландшафтному заказнику "Теплый Стан", парку имени 40-летия ВЛКСМ, парку Победы на улице Цурюпы и Воронцовскому парку.
На западе Москвы буйством осенних красок можно полюбоваться в заказнике "Долина реки Сетунь", природно-историческом парке "Москворецкий", Студенческом сквере, сквере Бородино, на Осеннем бульваре, набережной Тараса Шевченко и Полоцкой улице. Не стоит обходить вниманием и более популярные места: Поклонную гору, парк "Фили", Крылатские холмы, зону отдыха "Мещерское" и парк 50-летия Октября.
В Северо-Западном округе обратите внимание на памятник природы "Серебряный бор", парки "Березовая роща", "Дубрава", "Зеленый театр", ландшафтный парк "Митино", дубовую рощу "Маяк".
Достойные посещения "осенние точки" также можно найти в Зеленограде – например, посетить комплексный заказник "Зеленоградский", Центральный проспект, народный парк у корпуса 234А, аллею Лесные Пруды, парк 40-летия Победы, Каштановую аллею и улицу Юности.