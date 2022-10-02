https://ria.ru/20221002/pogoda-1820947286.html
Москвичам пообещали "передышку перед бурей" в воскресенье
Москвичам пообещали "передышку перед бурей" в воскресенье - РИА Новости, 02.10.2022
Москвичам пообещали "передышку перед бурей" в воскресенье
"Передышка перед бурей", до плюс 13 градусов и низкое давление ждут москвичей в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T10:21
2022-10-02T10:21
2022-10-02T10:21
общество
евгений тишковец
москва
московская область (подмосковье)
погода
центр "фобос"
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. "Передышка перед бурей", до плюс 13 градусов и низкое давление ждут москвичей в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сегодня у нас "передышка перед бурей", поскольку к нам заглянет слабовыраженный промежуточный высотный гребень антициклона, поэтому обойдется без существенных осадков. Облаков достаточно много, но неустойчивые просветы вполне возможны. Ветер при этом южных румбов, 2-7 метров в секунду. В столице сегодня плюс 11-плюс 13, в Подмосковье плюс 9-плюс 14 градусов, что чуть теплее, чем должно быть по климатической норме", - рассказал Тишковец.По его словам, атмосферное давление будет слабо падать и составит 737 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20221002/dozhdi-1820945970.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье), погода, центр "фобос"
Общество, Евгений Тишковец, Москва, Московская область (Подмосковье), Погода, Центр "Фобос"
Москвичам пообещали "передышку перед бурей" в воскресенье
Синоптик Тишковец: без существенных осадков и до 13 градусов будет в Москве в воскресенье