https://ria.ru/20221002/pogoda-1820947286.html

Москвичам пообещали "передышку перед бурей" в воскресенье

Москвичам пообещали "передышку перед бурей" в воскресенье - РИА Новости, 02.10.2022

Москвичам пообещали "передышку перед бурей" в воскресенье

"Передышка перед бурей", до плюс 13 градусов и низкое давление ждут москвичей в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T10:21

2022-10-02T10:21

2022-10-02T10:21

общество

евгений тишковец

москва

московская область (подмосковье)

погода

центр "фобос"

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. "Передышка перед бурей", до плюс 13 градусов и низкое давление ждут москвичей в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сегодня у нас "передышка перед бурей", поскольку к нам заглянет слабовыраженный промежуточный высотный гребень антициклона, поэтому обойдется без существенных осадков. Облаков достаточно много, но неустойчивые просветы вполне возможны. Ветер при этом южных румбов, 2-7 метров в секунду. В столице сегодня плюс 11-плюс 13, в Подмосковье плюс 9-плюс 14 градусов, что чуть теплее, чем должно быть по климатической норме", - рассказал Тишковец.По его словам, атмосферное давление будет слабо падать и составит 737 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20221002/dozhdi-1820945970.html

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московская область (подмосковье)

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Ольга Фомченкова

общество, евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье), погода, центр "фобос"