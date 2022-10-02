https://ria.ru/20221002/osuzhdennyy-1820995318.html

Россия выдала Норвегии осужденного за мошенничество

Россия выдала Норвегии осужденного за мошенничество - РИА Новости, 02.10.2022

Россия выдала Норвегии осужденного за мошенничество

Россия выдала Норвегии её гражданина Аре Абрахамсена, осуждённого за несколько преступлений, в том числе мошенничество, сообщила журналистам официальный... РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T16:21

2022-10-02T16:21

2022-10-02T16:21

происшествия

россия

норвегия

ирина волк

интерпол

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Россия выдала Норвегии её гражданина Аре Абрахамсена, осуждённого за несколько преступлений, в том числе мошенничество, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк."По информации норвежской стороны, преступления были совершены с 2005 по 2013 год. Зафиксировано восемь эпизодов мошенничества, связанного с продажей акций и инвестиционной деятельностью. Осужденному вменяется присвоение порядка 25 миллионов крон. Также в отношении доходов на сумму 3,6 миллионов крон было совершено налоговое мошенничество. Сумма неуплаченных налогов составила около 1,2 миллионов крон", - рассказала Волк.Она добавила, что после приговора суда Абрахамсена уведомили о необходимости отбывания наказания. Тем не менее, в место лишения свободы он не явился. Норвежец скрылся за границей, его объявили в международный розыск."Генеральной прокуратурой Российской Федерации запрос норвежской стороны о выдаче Аре Абрахамсена был удовлетворен. Сегодня в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина сотрудниками Отдела НЦБ Интерпола ГУ МВД России по городу Москве и ФСИН России разыскиваемый был передан представителям компетентных органов Норвегии", - отметила она.

https://ria.ru/20220727/vydacha-1805343098.html

https://ria.ru/20220715/izotov-1802850753.html

россия

норвегия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, норвегия, ирина волк, интерпол, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)