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Россия выдала Норвегии осужденного за мошенничество - РИА Новости, 02.10.2022
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Россия выдала Норвегии осужденного за мошенничество
Россия выдала Норвегии осужденного за мошенничество - РИА Новости, 02.10.2022
Россия выдала Норвегии осужденного за мошенничество
Россия выдала Норвегии её гражданина Аре Абрахамсена, осуждённого за несколько преступлений, в том числе мошенничество, сообщила журналистам официальный... РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T16:21
2022-10-02T16:21
происшествия
россия
норвегия
ирина волк
интерпол
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Россия выдала Норвегии её гражданина Аре Абрахамсена, осуждённого за несколько преступлений, в том числе мошенничество, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк."По информации норвежской стороны, преступления были совершены с 2005 по 2013 год. Зафиксировано восемь эпизодов мошенничества, связанного с продажей акций и инвестиционной деятельностью. Осужденному вменяется присвоение порядка 25 миллионов крон. Также в отношении доходов на сумму 3,6 миллионов крон было совершено налоговое мошенничество. Сумма неуплаченных налогов составила около 1,2 миллионов крон", - рассказала Волк.Она добавила, что после приговора суда Абрахамсена уведомили о необходимости отбывания наказания. Тем не менее, в место лишения свободы он не явился. Норвежец скрылся за границей, его объявили в международный розыск."Генеральной прокуратурой Российской Федерации запрос норвежской стороны о выдаче Аре Абрахамсена был удовлетворен. Сегодня в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина сотрудниками Отдела НЦБ Интерпола ГУ МВД России по городу Москве и ФСИН России разыскиваемый был передан представителям компетентных органов Норвегии", - отметила она.
https://ria.ru/20220727/vydacha-1805343098.html
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происшествия, россия, норвегия, ирина волк, интерпол, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Происшествия, Россия, Норвегия, Ирина Волк, Интерпол, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
16:21 02.10.2022
 
Россия выдала Норвегии осужденного за мошенничество

Россия выдала Норвегии ее гражданина Абрахамсена, осужденного за мошенничество

© Fotolia / VIPDesignМужчина в наручниках
Мужчина в наручниках - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© Fotolia / VIPDesign
Мужчина в наручниках. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Россия выдала Норвегии её гражданина Аре Абрахамсена, осуждённого за несколько преступлений, в том числе мошенничество, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"По информации норвежской стороны, преступления были совершены с 2005 по 2013 год. Зафиксировано восемь эпизодов мошенничества, связанного с продажей акций и инвестиционной деятельностью. Осужденному вменяется присвоение порядка 25 миллионов крон. Также в отношении доходов на сумму 3,6 миллионов крон было совершено налоговое мошенничество. Сумма неуплаченных налогов составила около 1,2 миллионов крон", - рассказала Волк.
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Она добавила, что после приговора суда Абрахамсена уведомили о необходимости отбывания наказания. Тем не менее, в место лишения свободы он не явился. Норвежец скрылся за границей, его объявили в международный розыск.
"Генеральной прокуратурой Российской Федерации запрос норвежской стороны о выдаче Аре Абрахамсена был удовлетворен. Сегодня в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина сотрудниками Отдела НЦБ Интерпола ГУ МВД России по городу Москве и ФСИН России разыскиваемый был передан представителям компетентных органов Норвегии", - отметила она.
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ПроисшествияРоссияНорвегияИрина ВолкИнтерполФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
 
 
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