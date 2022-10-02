https://ria.ru/20221002/osuzhdennyy-1820995318.html
Россия выдала Норвегии осужденного за мошенничество
Россия выдала Норвегии осужденного за мошенничество - РИА Новости, 02.10.2022
Россия выдала Норвегии осужденного за мошенничество
Россия выдала Норвегии её гражданина Аре Абрахамсена, осуждённого за несколько преступлений, в том числе мошенничество, сообщила журналистам официальный... РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T16:21
2022-10-02T16:21
2022-10-02T16:21
происшествия
россия
норвегия
ирина волк
интерпол
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Россия выдала Норвегии её гражданина Аре Абрахамсена, осуждённого за несколько преступлений, в том числе мошенничество, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк."По информации норвежской стороны, преступления были совершены с 2005 по 2013 год. Зафиксировано восемь эпизодов мошенничества, связанного с продажей акций и инвестиционной деятельностью. Осужденному вменяется присвоение порядка 25 миллионов крон. Также в отношении доходов на сумму 3,6 миллионов крон было совершено налоговое мошенничество. Сумма неуплаченных налогов составила около 1,2 миллионов крон", - рассказала Волк.Она добавила, что после приговора суда Абрахамсена уведомили о необходимости отбывания наказания. Тем не менее, в место лишения свободы он не явился. Норвежец скрылся за границей, его объявили в международный розыск."Генеральной прокуратурой Российской Федерации запрос норвежской стороны о выдаче Аре Абрахамсена был удовлетворен. Сегодня в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина сотрудниками Отдела НЦБ Интерпола ГУ МВД России по городу Москве и ФСИН России разыскиваемый был передан представителям компетентных органов Норвегии", - отметила она.
https://ria.ru/20220727/vydacha-1805343098.html
https://ria.ru/20220715/izotov-1802850753.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, норвегия, ирина волк, интерпол, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Происшествия, Россия, Норвегия, Ирина Волк, Интерпол, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
Россия выдала Норвегии осужденного за мошенничество
Россия выдала Норвегии ее гражданина Абрахамсена, осужденного за мошенничество