https://ria.ru/20221002/obstrel-1821036599.html

ВСУ за час четыре раза обстреляли Донецк и Горловку

ВСУ за час четыре раза обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 02.10.2022

ВСУ за час четыре раза обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска за час четыре раза обстреляли Донецк и Горловку, выпустив в общей сложности четыре снаряда калибром 152 миллиметра, 11 снарядов "натовского"... РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T21:15

2022-10-02T21:15

2022-10-02T21:15

специальная военная операция на украине

донецк (днр)

донецкая народная республика

горловка

вооруженные силы украины

украина

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ДОНЕЦК, 2 окт - РИА Новости. Украинские войска за час четыре раза обстреляли Донецк и Горловку, выпустив в общей сложности четыре снаряда калибром 152 миллиметра, 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и шесть снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 19.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра; 19.22 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.В 19.50 украинские войска выпустили по Никитовскому району Горловки шесть снарядов калибром 122 миллиметра, в 19.55 - девять снарядов калибром 155 миллиметров.Кроме того, в 19.25 украинские войска обстреляли населенный пункт Каштановое, было выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров.Президент России Владимир Путин в пятницу выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры об их принятии в состав России.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221002/granatomety-1821010661.html

https://ria.ru/20221002/akhmat-1820995868.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

горловка

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донецк (днр), донецкая народная республика, горловка, вооруженные силы украины, украина