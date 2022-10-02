Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за час четыре раза обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 02.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221002/obstrel-1821036599.html
ВСУ за час четыре раза обстреляли Донецк и Горловку
ВСУ за час четыре раза обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 02.10.2022
ВСУ за час четыре раза обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска за час четыре раза обстреляли Донецк и Горловку, выпустив в общей сложности четыре снаряда калибром 152 миллиметра, 11 снарядов "натовского"... РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T21:15
2022-10-02T21:15
специальная военная операция на украине
донецк (днр)
донецкая народная республика
горловка
вооруженные силы украины
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/19/1819345606_0:143:948:676_1920x0_80_0_0_357cf3e7a552e6b0e45055fa266e1a48.jpg
ДОНЕЦК, 2 окт - РИА Новости. Украинские войска за час четыре раза обстреляли Донецк и Горловку, выпустив в общей сложности четыре снаряда калибром 152 миллиметра, 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и шесть снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 19.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра; 19.22 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.В 19.50 украинские войска выпустили по Никитовскому району Горловки шесть снарядов калибром 122 миллиметра, в 19.55 - девять снарядов калибром 155 миллиметров.Кроме того, в 19.25 украинские войска обстреляли населенный пункт Каштановое, было выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров.Президент России Владимир Путин в пятницу выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры об их принятии в состав России.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221002/granatomety-1821010661.html
https://ria.ru/20221002/akhmat-1820995868.html
донецк (днр)
донецкая народная республика
горловка
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/19/1819345606_0:1:948:712_1920x0_80_0_0_48f873670d888f997fe9a1d46de67799.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк (днр), донецкая народная республика, горловка, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Горловка, Вооруженные силы Украины, Украина
21:15 02.10.2022
 
ВСУ за час четыре раза обстреляли Донецк и Горловку

ВСУ за час четыре раза обстреляли Донецк и Горловку крупнокалиберными снарядами

© РИА Новости / Риа Новости Крым / Перейти в медиабанкФрагменты от разорвавшихся снарядов ВСУ
Фрагменты от разорвавшихся снарядов ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© РИА Новости / Риа Новости Крым
Перейти в медиабанк
Фрагменты от разорвавшихся снарядов ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 2 окт - РИА Новости. Украинские войска за час четыре раза обстреляли Донецк и Горловку, выпустив в общей сложности четыре снаряда калибром 152 миллиметра, 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и шесть снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 19.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра; 19.22 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.
Мобилизованные учатся применять гранатометы НАТО в тыловых районах СВО. Видео Минобороны РФ - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
Вчера, 18:00
Минобороны показало кадры подготовки мобилизованных в тыловых районах
В 19.50 украинские войска выпустили по Никитовскому району Горловки шесть снарядов калибром 122 миллиметра, в 19.55 - девять снарядов калибром 155 миллиметров.
Кроме того, в 19.25 украинские войска обстреляли населенный пункт Каштановое, было выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров.
Президент России Владимир Путин в пятницу выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры об их принятии в состав России.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
Вчера, 16:26Специальная военная операция на Украине
Кадыров заявил об успешном применении новой тактики в зоне спецоперации
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаГорловкаВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала