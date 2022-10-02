https://ria.ru/20221002/oborona-1820957846.html

В России создали новую мишень-имитатор противокорабельных ракет Harpoon

В России создали новую мишень-имитатор противокорабельных ракет Harpoon - РИА Новости, 02.10.2022

В России создали новую мишень-имитатор противокорабельных ракет Harpoon

Новая воздушная мишень, имитирующая полет американских противокорабельных ракет типа Harpoon, создана для универсального мишенно-тренировочного комплекса (УМТК) РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T12:05

2022-10-02T12:05

2022-10-02T12:05

безопасность

владимир малышев

алексей егоров

россия

технологии

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Новая воздушная мишень, имитирующая полет американских противокорабельных ракет типа Harpoon, создана для универсального мишенно-тренировочного комплекса (УМТК) "Адъютант", заявил в воскресенье в программе "Военная приемка" на телеканале "Звезда" генеральный директор - главный конструктор компании "Аэрокон" Владимир Малышев."Эта мишень имеет возможность летать на высоте 10 метров. У нее стоит другой датчик - высотомер здесь ультразвуковой, который позволяет при снижении переключаться на него и выдерживать высоту. Это логическое продолжение комплекса "Адъютант", когда корабль может сам себе запустить мишень и ее же обстрелять. Этот самолет предназначен для посадки на парашюте в морскую воду и летать на малой высоте", - сообщил он.В кадрах "Военной приемки" - пуск зенитных ракет по мишени из модульного "Тор-М2КМ", установленного на кормовой вертолетной площадке боевого корабля. Две ракеты перехватывают мишени на горизонте, у самой кромки воды. Ведущий программы Алексей Егоров уточняет, что "Тор" с помощью новых мишеней отработал уничтожение американских противокорабельных ракет Harpoon.Как уточнил Малышев, особенность мишени в том, что ее можно запускать с борта корабля и возвращать после тренировки - корпус мишени сделают водонепроницаемым и плавучим, благодаря чему после тренировки мишень приводняется вблизи корабля, а экипаж ее поднимает на борт для дальнейшего использования.По данным разработчика, скорость полета мишени у поверхности достигает 500 км/ч, продолжительность полета - 4 часа, мишень-беспилотник рассчитан на 20 взлетов и посадок.

https://ria.ru/20220817/armiya-2022-1810124455.html

https://ria.ru/20221002/bezopasnost-1820930956.html

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безопасность, владимир малышев, алексей егоров, россия, технологии