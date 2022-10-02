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ВСУ выпустили восемь мин по Новоселовке - РИА Новости, 02.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221002/novoselovka-1821008528.html
ВСУ выпустили восемь мин по Новоселовке
ВСУ выпустили восемь мин по Новоселовке - РИА Новости, 02.10.2022
ВСУ выпустили восемь мин по Новоселовке
Украинские войска в 14.55 обстреляли Новоселовку в Ясиноватском районе ДНР, выпустив по селу восемь мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T17:43
2022-10-02T17:43
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
россия
украина
сцкк
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ДОНЕЦК, 2 окт - РИА Новости. Украинские войска в 14.55 обстреляли Новоселовку в Ясиноватском районе ДНР, выпустив по селу восемь мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.55 - н.п. Розовка – н.п. Новоселовка: выпущено восемь мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Президент России Владимир Путин в пятницу выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры об их принятии в состав России.
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, СЦКК
17:43 02.10.2022
 
ВСУ выпустили восемь мин по Новоселовке

Представительство ДНР: ВСУ обстреляли село Новоселовка, выпустив по нему восемь мин

© Пресс-служба ВГА Энергодара / Перейти в медиабанкХвостовик бомбы, сброшенной с беспилотника ВСУ
Хвостовик бомбы, сброшенной с беспилотника ВСУ
© Пресс-служба ВГА Энергодара
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Хвостовик бомбы, сброшенной с беспилотника ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 окт - РИА Новости. Украинские войска в 14.55 обстреляли Новоселовку в Ясиноватском районе ДНР, выпустив по селу восемь мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.55 - н.п. Розовка – н.п. Новоселовка: выпущено восемь мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Президент России Владимир Путин в пятницу выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры об их принятии в состав России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссияУкраинаСЦКК
 
 
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