https://ria.ru/20221002/novoselovka-1821008528.html

ВСУ выпустили восемь мин по Новоселовке

ВСУ выпустили восемь мин по Новоселовке - РИА Новости, 02.10.2022

ВСУ выпустили восемь мин по Новоселовке

Украинские войска в 14.55 обстреляли Новоселовку в Ясиноватском районе ДНР, выпустив по селу восемь мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T17:43

2022-10-02T17:43

2022-10-02T17:43

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

россия

украина

сцкк

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ДОНЕЦК, 2 окт - РИА Новости. Украинские войска в 14.55 обстреляли Новоселовку в Ясиноватском районе ДНР, выпустив по селу восемь мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.55 - н.п. Розовка – н.п. Новоселовка: выпущено восемь мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Президент России Владимир Путин в пятницу выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры об их принятии в состав России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

россия

украина

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, украина, сцкк