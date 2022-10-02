https://ria.ru/20221002/novoselovka-1821008528.html
ВСУ выпустили восемь мин по Новоселовке
ВСУ выпустили восемь мин по Новоселовке - РИА Новости, 02.10.2022
ВСУ выпустили восемь мин по Новоселовке
Украинские войска в 14.55 обстреляли Новоселовку в Ясиноватском районе ДНР, выпустив по селу восемь мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T17:43
2022-10-02T17:43
2022-10-02T17:43
специальная военная операция на украине
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украина
сцкк
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ДОНЕЦК, 2 окт - РИА Новости. Украинские войска в 14.55 обстреляли Новоселовку в Ясиноватском районе ДНР, выпустив по селу восемь мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.55 - н.п. Розовка – н.п. Новоселовка: выпущено восемь мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Президент России Владимир Путин в пятницу выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры об их принятии в состав России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, СЦКК
ВСУ выпустили восемь мин по Новоселовке
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли село Новоселовка, выпустив по нему восемь мин