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В Китае раскрыли неожиданный маневр НАТО по сдерживанию России
В Китае раскрыли неожиданный маневр НАТО по сдерживанию России - РИА Новости, 02.10.2022
В Китае раскрыли неожиданный маневр НАТО по сдерживанию России
Заявление Североатлантического альянса об аварии на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" показывает его стремление снять с себя ответственность РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T12:39
2022-10-02T12:39
2022-10-02T19:38
владимир путин
россия
европа
германия
нато
siemens
северный поток
северный поток — 2
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Заявление Североатлантического альянса об аварии на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" показывает его стремление снять с себя ответственность за взрывы и занять высокую моральную позицию, чтобы продолжать работать над главной стратегической целью — сдерживанием России, пишет Global Times.Однако, по мнению экспертов, на которых ссылается издание, это заявление НАТО прозвучало слишком рано, поскольку правда еще не раскрыта.В издании также отметили, что диверсии на "Северных потоках" усилили зависимость Европы от США."Утечки из трубопровода — это проблема не только энергетики, но и политического соперничества. Европе, особенно Германии, нужно подумать об утраченных рычагах влияния в переговорах с Россией, будучи прикованной наручниками к интересам США", — пишет автор статьи.Более того, по прогнозам экспертов, этот инцидент станет серьезным вызовом энергетической безопасности Германии и повлияет на жизнь простых немцев."Германия вложила много сил и денег в "Северный поток — 2", надеясь получить дешевую энергию из России", — подчеркнули эксперты, добавив, что в отношениях между Европой и США могут появиться трещины.Утечки газа на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" обнаружили 26 сентября. В это время оба они не работали — прокачку по "Северному потоку" приостановили с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных западными санкциями, а "Северный поток — 2", который достроили в 2021 году, так и не ввели в эксплуатацию. Тем не менее трубопроводы оставались заполненными газом.Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. Сейсмический центр Швеции зафиксировал в районе ЧП мощные подводные взрывы. Власти Германии и Дании не исключают, что причиной ЧП стали диверсии. В НАТО утверждают, что авария стала "результатом преднамеренных, безрассудных и безответственных актов саботажа".Кремль назвал случившееся актом международного терроризма. По словам Владимира Путина, "англосаксам уже мало санкций", они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.
https://ria.ru/20221002/ukraina-1820952786.html
https://ria.ru/20220928/gaz-1819924826.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, европа, германия, нато, siemens, северный поток, северный поток — 2, политика
Владимир Путин, Россия, Европа, Германия, НАТО, Siemens, Северный поток, Северный поток — 2, Политика
12:39 02.10.2022 (обновлено: 19:38 02.10.2022)
В Китае раскрыли неожиданный маневр НАТО по сдерживанию России
Global Times: заявление НАТО о ЧП на "Северных потоках" нацелено на сдерживание России
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости.
Заявление Североатлантического альянса об аварии на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" показывает его стремление снять с себя ответственность за взрывы и занять высокую моральную позицию, чтобы продолжать работать над главной стратегической целью — сдерживанием России, пишет Global Times
.
Однако, по мнению экспертов, на которых ссылается издание, это заявление НАТО прозвучало слишком рано, поскольку правда еще не раскрыта.
"Реакция блока указывает, что конфронтация между Россией и Западом может обостриться еще больше", — говорится в публикации.
В издании также отметили, что диверсии на "Северных потоках" усилили зависимость Европы
от США
.
"Утечки из трубопровода — это проблема не только энергетики, но и политического соперничества. Европе, особенно Германии
, нужно подумать об утраченных рычагах влияния в переговорах с Россией, будучи прикованной наручниками к интересам США", — пишет автор статьи.
Более того, по прогнозам экспертов, этот инцидент станет серьезным вызовом энергетической безопасности Германии и повлияет на жизнь простых немцев.
"Германия вложила много сил и денег в "Северный поток — 2", надеясь получить дешевую энергию из России", — подчеркнули эксперты, добавив, что в отношениях между Европой и США могут появиться трещины.
Утечки газа на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" обнаружили 26 сентября. В это время оба они не работали — прокачку по "Северному потоку" приостановили с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных западными санкциями, а "Северный поток — 2", который достроили в 2021 году, так и не ввели в эксплуатацию. Тем не менее трубопроводы оставались заполненными газом.
Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. Сейсмический центр Швеции зафиксировал в районе ЧП мощные подводные взрывы. Власти Германии и Дании не исключают, что причиной ЧП стали диверсии. В НАТО утверждают, что авария стала "результатом преднамеренных, безрассудных и безответственных актов саботажа".
Кремль назвал случившееся актом международного терроризма. По словам Владимира Путина, "англосаксам уже мало санкций", они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.