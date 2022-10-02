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Российские силы сорвали наступление ВСУ в направлении Давыдова Брода - РИА Новости, 02.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221002/nastuplenie-1820970595.html
Российские силы сорвали наступление ВСУ в направлении Давыдова Брода
Российские силы сорвали наступление ВСУ в направлении Давыдова Брода - РИА Новости, 02.10.2022
Российские силы сорвали наступление ВСУ в направлении Давыдова Брода
Войска Украины за сутки потеряли на Николаево-Криворожском направлении более 400 человек и 43 танка, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T13:51
2022-10-02T15:18
специальная военная операция на украине
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на Николаево-Криворожском направлении более 400 человек и 43 танка, сообщили в субботу в Минобороны РФ.Там уточнили, что наиболее активные наступательные действия силами до шести батальонов украинских войск, в том числе двух танковых, велись в направлении населённого пункта Давыдов Брод. Одновременно двумя усиленными украинскими батальонными тактическими группами велось наступление на позиции российских войск в районах населённых пунктов Бруксинское и Костромка."В результате упорной обороны и массированных огневых ударов российских войск наступление противника в данном районе сорвано. Уничтожен 31 танк, 78 единиц специальной техники и более 240 украинских военнослужащих", - добавили в Минобороны.
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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
13:51 02.10.2022 (обновлено: 15:18 02.10.2022)
 
Российские силы сорвали наступление ВСУ в направлении Давыдова Брода

ВС России сорвали наступление ВСУ в направлении Давыдова Брода, Брускинского и Костромки

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ на линии соприкосновения
Военнослужащие ВС РФ на линии соприкосновения - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ на линии соприкосновения. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на Николаево-Криворожском направлении более 400 человек и 43 танка, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
Там уточнили, что наиболее активные наступательные действия силами до шести батальонов украинских войск, в том числе двух танковых, велись в направлении населённого пункта Давыдов Брод. Одновременно двумя усиленными украинскими батальонными тактическими группами велось наступление на позиции российских войск в районах населённых пунктов Бруксинское и Костромка.
"В результате упорной обороны и массированных огневых ударов российских войск наступление противника в данном районе сорвано. Уничтожен 31 танк, 78 единиц специальной техники и более 240 украинских военнослужащих", - добавили в Минобороны.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
13:52Специальная военная операция на Украине
Киев попытался осуществить наступление на нескольких направлениях
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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