https://ria.ru/20221002/moldaviya-1821014375.html

В Молдавии партия "Шор" пригласила оппозицию присоединиться к протестам

В Молдавии партия "Шор" пригласила оппозицию присоединиться к протестам - РИА Новости, 02.10.2022

В Молдавии партия "Шор" пригласила оппозицию присоединиться к протестам

Партия "Шор" приглашает представителей оппозиции от партий левого и правого толка присоединиться к антиправительственным протестам, чтобы добиться отставки... РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T18:22

2022-10-02T18:22

2022-10-02T18:22

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КИШИНЕВ, 2 окт – РИА Новости. Партия "Шор" приглашает представителей оппозиции от партий левого и правого толка присоединиться к антиправительственным протестам, чтобы добиться отставки властей, заявил РИА Новости один из организаторов манифестации, член политсилы Дину Цуркану.В столице Молдавии в воскресенье прошел очередной массовый митинг протеста сторонников и представителей оппозиционной партии "Шор". Они установили еще 50 палаток у здания администрации президента помимо тех, что с 18 сентября расположены в сквере перед парламентом. Протестующие настаивают на прежних требованиях: отставка правительства и президента и проведение досрочных выборов."Я рад, что народ Молдавии просыпается, мы ждем всю оппозицию - и мэра Кишинева Иона Чабана, и социалистов, и правых. Это не митинг партии "Шор", это митинг народа, мы призываем их всех быть с нами каждое воскресенье, пока этот режим не откажется от власти", - заявил Цуркану.Он отметил, что уже третью неделю подряд народ Молдавии собирается на акции протеста, чтобы высказать свое недовольство, при этом количество участников только увеличивается.По данным организаторов протестов, в акции протеста приняли участие около 40 тысяч человек, манифестантов должно было быть больше - если бы им не мешали добраться до столицы сотрудники полиции.Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в середине лета составила 33,5% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.

https://ria.ru/20221002/moldaviya-1821004458.html

https://ria.ru/20221001/sandu-1820885195.html

https://ria.ru/20221001/gaz-1820864067.html

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