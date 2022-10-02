https://ria.ru/20221002/moldaviya-1821004458.html

В Молдавии протестующие запустили на шарах картонного главу парламента

В Молдавии протестующие запустили на шарах картонного главу парламента - РИА Новости, 02.10.2022

В Молдавии протестующие запустили на шарах картонного главу парламента

Участники массового митинга оппозиционной в Молдавии партии "Шор" запустили в небо гелиевые желтые шары с прикрепленным к ним картонным изображением главы... РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T17:16

2022-10-02T17:16

2022-10-02T18:01

в мире

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КИШИНЕВ, 2 окт – РИА Новости. Участники массового митинга оппозиционной в Молдавии партии "Шор" запустили в небо гелиевые желтые шары с прикрепленным к ним картонным изображением главы парламента и лидера правящей партии "Действие и солидарность" Игоря Гросу, передает корреспондент РИА Новости.В столице Молдавии в воскресенье проходит очередной массовый митинг протеста сторонников и представителей оппозиции. Они установили дополнительные палатки у здания администрации президента, помимо тех, что с 18 сентября расположены в сквере перед парламентом."Игорь Гросу верит, что однажды, став председателем парламента, он всегда сможет занимать эту должность. Пришло время отправить его на свалку истории, долой Гросу", - заявил один из лидеров протеста Дину Цуркану со сцены.После его слов в небо была запущена картонная фигура Гросу под песню российской певицы МакSим "Отпускаю". Неделей ранее также символично улетела и фигура президента Майи Санду.По данным организаторов протестов, в воскресенье в Кишинев приехало 40 тысяч человек из всех районов Молдавии, однако манифестантов должно было быть больше, если бы им не мешали добраться до столицы сотрудники полиции.Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом в стране, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в середине лета составила 33,5% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание провести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.

https://ria.ru/20220925/kishinev-1819366154.html

молдавия

кишинев

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в мире, игорь гросу, майя санду, молдавия, кишинев, россия