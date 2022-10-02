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На Купянском направлении уничтожено более ста военнослужащих ВСУ - РИА Новости, 02.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221002/minoborony-1820970494.html
На Купянском направлении уничтожено более ста военнослужащих ВСУ
На Купянском направлении уничтожено более ста военнослужащих ВСУ - РИА Новости, 02.10.2022
На Купянском направлении уничтожено более ста военнослужащих ВСУ
ВС РФ ракетными ударами уничтожили в Харьковской области более 100 военных Украины, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T13:51
2022-10-02T14:01
специальная военная операция на украине
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
харьковская область
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. ВС РФ ракетными ударами уничтожили в Харьковской области более 100 военных Украины, сообщили в Минобороны РФ."На Купянском направлении в районе населённых пунктов Синьковка и Петропавловка Харьковской области ракетными ударами по районам сосредоточения 92-й и 14-й механизированных бригад ВСУ уничтожено свыше 100 украинских военнослужащих и 12 единиц военной техники", - сказали в ведомстве.
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россия
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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
13:51 02.10.2022 (обновлено: 14:01 02.10.2022)
 
На Купянском направлении уничтожено более ста военнослужащих ВСУ

МО России: на Купянском направлении уничтожено свыше ста военнослужащих ВСУ

© РИА Новости / Перейти в медиабанкТанк Т-72 ВС РФ в зоне спецоперации
Танк Т-72 ВС РФ в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© РИА Новости
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Танк Т-72 ВС РФ в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. ВС РФ ракетными ударами уничтожили в Харьковской области более 100 военных Украины, сообщили в Минобороны РФ.
"На Купянском направлении в районе населённых пунктов Синьковка и Петропавловка Харьковской области ракетными ударами по районам сосредоточения 92-й и 14-й механизированных бригад ВСУ уничтожено свыше 100 украинских военнослужащих и 12 единиц военной техники", - сказали в ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Харьковская областьВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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