https://ria.ru/20221002/minoborony-1820970494.html

На Купянском направлении уничтожено более ста военнослужащих ВСУ

На Купянском направлении уничтожено более ста военнослужащих ВСУ - РИА Новости, 02.10.2022

На Купянском направлении уничтожено более ста военнослужащих ВСУ

ВС РФ ракетными ударами уничтожили в Харьковской области более 100 военных Украины, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T13:51

2022-10-02T13:51

2022-10-02T14:01

специальная военная операция на украине

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

харьковская область

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. ВС РФ ракетными ударами уничтожили в Харьковской области более 100 военных Украины, сообщили в Минобороны РФ."На Купянском направлении в районе населённых пунктов Синьковка и Петропавловка Харьковской области ракетными ударами по районам сосредоточения 92-й и 14-й механизированных бригад ВСУ уничтожено свыше 100 украинских военнослужащих и 12 единиц военной техники", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20221001/spetsoperatsiya-1820872697.html

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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область, вооруженные силы украины, безопасность