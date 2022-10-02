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В Донецке мужчина подорвался на мине "Лепесток"
В Донецке мужчина подорвался на мине "Лепесток" - РИА Новости, 02.10.2022
В Донецке мужчина подорвался на мине "Лепесток"
Мужчина получил ранение из-за срабатывания сброшенной украинскими войсками противопехотной мины "Лепесток" в Куйбышевском районе Донецка, сообщает штаб... РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T17:50
2022-10-02T17:50
2022-10-02T17:50
специальная военная операция на украине
донецк (днр)
донецкая народная республика
куйбышевский район
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 2 окт - РИА Новости. Мужчина получил ранение из-за срабатывания сброшенной украинскими войсками противопехотной мины "Лепесток" в Куйбышевском районе Донецка, сообщает штаб теробороны ДНР."В Куйбышевском районе Донецка в дачном кооперативе "Садовод" на сброшенной украинскими боевиками запрещённой противопехотной мине ПФМ-1 "Лепесток" ранение получил мужчина 1941 года рождения", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Ранее в воскресенье представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщало о нескольких обстрелах Куйбышевского района Донецка снарядами калибром 155 миллиметров.
https://ria.ru/20221002/slovakiya-1821007611.html
донецк (днр)
донецкая народная республика
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Специальная военная операция на Украине, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Куйбышевский район, Вооруженные силы Украины
В Донецке мужчина подорвался на мине "Лепесток"
В Донецке мужчина получил ранение, подорвавшись на мине "Лепесток"