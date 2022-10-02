https://ria.ru/20221002/lepestok-1821009407.html

В Донецке мужчина подорвался на мине "Лепесток"

В Донецке мужчина подорвался на мине "Лепесток" - РИА Новости, 02.10.2022

В Донецке мужчина подорвался на мине "Лепесток"

Мужчина получил ранение из-за срабатывания сброшенной украинскими войсками противопехотной мины "Лепесток" в Куйбышевском районе Донецка, сообщает штаб... РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T17:50

2022-10-02T17:50

2022-10-02T17:50

специальная военная операция на украине

донецк (днр)

донецкая народная республика

куйбышевский район

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 2 окт - РИА Новости. Мужчина получил ранение из-за срабатывания сброшенной украинскими войсками противопехотной мины "Лепесток" в Куйбышевском районе Донецка, сообщает штаб теробороны ДНР."В Куйбышевском районе Донецка в дачном кооперативе "Садовод" на сброшенной украинскими боевиками запрещённой противопехотной мине ПФМ-1 "Лепесток" ранение получил мужчина 1941 года рождения", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Ранее в воскресенье представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщало о нескольких обстрелах Куйбышевского района Донецка снарядами калибром 155 миллиметров.

https://ria.ru/20221002/slovakiya-1821007611.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

куйбышевский район

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донецк (днр), донецкая народная республика, куйбышевский район, вооруженные силы украины