https://ria.ru/20221002/ks-1820971310.html
Россия гарантирует проживающим на новых территориях право на родной язык
Россия гарантирует проживающим на новых территориях право на родной язык - РИА Новости, 02.10.2022
Россия гарантирует проживающим на новых территориях право на родной язык
Россия гарантирует всем народам в Луганской и Донецкой народных республиках, Херсонской и Запорожской областях право на сохранение родного языка, следует из... РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T13:57
2022-10-02T13:57
2022-10-02T14:35
россия
конституционный суд рф
референдумы на освобожденных территориях
политика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 окт – РИА Новости. Россия гарантирует всем народам в Луганской и Донецкой народных республиках, Херсонской и Запорожской областях право на сохранение родного языка, следует из постановлений Конституционного суда РФ."Статья 3 рассматриваемого Договора, согласно которой Российская Федерация гарантирует всем народам, проживающим на территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития, полностью соответствует требованиям статьи 68 (часть 3) Конституции Российской Федерации", - говорится в постановлениях.Конституционный суд (КС) России признал соответствующими Конституции РФ договоры о принятии в состав России Донецкой и Луганской Народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
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россия, конституционный суд рф, референдумы на освобожденных территориях, политика
Россия, Конституционный суд РФ, Референдумы на освобожденных территориях, Политика
13:57 02.10.2022 (обновлено: 14:35 02.10.2022)
Россия гарантирует проживающим на новых территориях право на родной язык
КС России заявил о праве жителей новых областей на изучение и использование родного языка