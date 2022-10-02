https://ria.ru/20221002/ks-1820971310.html

Россия гарантирует проживающим на новых территориях право на родной язык

Россия гарантирует проживающим на новых территориях право на родной язык - РИА Новости, 02.10.2022

Россия гарантирует проживающим на новых территориях право на родной язык

Россия гарантирует всем народам в Луганской и Донецкой народных республиках, Херсонской и Запорожской областях право на сохранение родного языка, следует из... РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T13:57

2022-10-02T13:57

2022-10-02T14:35

россия

конституционный суд рф

референдумы на освобожденных территориях

политика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 окт – РИА Новости. Россия гарантирует всем народам в Луганской и Донецкой народных республиках, Херсонской и Запорожской областях право на сохранение родного языка, следует из постановлений Конституционного суда РФ."Статья 3 рассматриваемого Договора, согласно которой Российская Федерация гарантирует всем народам, проживающим на территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития, полностью соответствует требованиям статьи 68 (часть 3) Конституции Российской Федерации", - говорится в постановлениях.Конституционный суд (КС) России признал соответствующими Конституции РФ договоры о принятии в состав России Донецкой и Луганской Народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.

https://ria.ru/20221002/territorii-1820974049.html

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россия, конституционный суд рф, референдумы на освобожденных территориях, политика