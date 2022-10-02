https://ria.ru/20221002/koronavirus-1820952002.html
В России за сутки госпитализировали 1383 пациента с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1383 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 02.10.2022
В России за сутки госпитализировали 1383 пациента с COVID-19
Более 30 тысяч новых случаев COVID-19 выявили в России за сутки, умерли 96 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T11:08
2022-10-02T11:08
2022-10-02T11:08
распространение коронавируса
россия
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здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Более 30 тысяч новых случаев COVID-19 выявили в России за сутки, умерли 96 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выявлено 30 085 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 96 человек", - говорится в сообщении.За сутки в РФ госпитализированы 1 383 человека с COVID-19, на 47,7% меньше, чем накануне, выздоровели 46 992, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 2 октября 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1 383 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 47,7% ... Выздоровело за сутки 46 992 человека, или на 10,7% меньше в сравнении с 1 октября 2022 года", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций произошел в восьми субъектах, снижение - в 75 регионах, ситуация не изменилась в двух субъектах страны.
https://ria.ru/20220930/tyumen-1820509445.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Распространение коронавируса, Россия, Общество, Здоровье - Общество, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России
В России за сутки госпитализировали 1383 пациента с COVID-19
В России за сутки выявили 30 085 новых случаев COVID-19, умерли 96 человек
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Более 30 тысяч новых случаев COVID-19 выявили в России за сутки, умерли 96 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Выявлено 30 085 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 96 человек", - говорится в сообщении.
За сутки в РФ госпитализированы 1 383 человека с COVID-19, на 47,7% меньше, чем накануне, выздоровели 46 992, сообщили
журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"По состоянию на 2 октября 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1 383 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 47,7% ... Выздоровело за сутки 46 992 человека, или на 10,7% меньше в сравнении с 1 октября 2022 года", - говорится в сообщении.
Рост числа госпитализаций произошел в восьми субъектах, снижение - в 75 регионах, ситуация не изменилась в двух субъектах страны.