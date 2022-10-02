https://ria.ru/20221002/koronavirus-1820951753.html
В Москве за сутки госпитализировали 181 пациента с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 181 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 02.10.2022
В Москве за сутки госпитализировали 181 пациента с COVID-19
За сутки в Москве выявлено 2205 случаев COVID-19, умерли 26 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T11:07
2022-10-02T11:07
2022-10-02T11:07
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. За сутки в Москве выявлено 2205 случаев COVID-19, умерли 26 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 2205, госпитализировано - 181 человек, выздоровело - 2250 человек, 26 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 199 974 случая коронавируса, выздоровели 2 995 435 человек, умерли 46 082 человека.
https://ria.ru/20220813/deltakron-1809212194.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Коронавирус в России, Москва, Россия, Коронавирус COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 181 пациента с COVID-19
В Москве за сутки выявили 2205 новых случаев COVID-19, умерли 26 человек