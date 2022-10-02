https://ria.ru/20221002/konferentsiya-1821020586.html

Израиль и ЕС впервые за десять лет проведут совместную конференцию

Израиль и ЕС впервые за десять лет проведут совместную конференцию - РИА Новости, 02.10.2022

Израиль и ЕС впервые за десять лет проведут совместную конференцию

Премьер-министр Израиля Яир Лапид в понедельник проведет первую после 10-летнего перерыва конференцию Совета ассоциации Израиля и Европейского союза, сообщает... РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T18:56

2022-10-02T18:56

2022-10-02T19:03

в мире

яир лапид (министр иностранных дел израиля)

жозеп боррель

израиль

евросоюз

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ТЕЛЬ-АВИВ, 2 окт – РИА Новости. Премьер-министр Израиля Яир Лапид в понедельник проведет первую после 10-летнего перерыва конференцию Совета ассоциации Израиля и Европейского союза, сообщает пресс-служба главы правительства.Как сообщает пресс-служба, в конференции примут участие верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель и министры иностранных дел ряда государств. Израиль будет представлять министр по вопросам разведки Элазар Штерн.Ожидается, что в ходе конференции стороны рассмотрят отношения между Израилем и ЕС, обсудят направления сотрудничества и пути развития и улучшения взаимоотношений."Созыв Совета ассоциации впервые с 2012 года - важное политическое достижение, отражающее улучшение отношений Израиля с Европейским союзом за последний год", - отмечает пресс-служба.Совет является высшим форумом по продвижению отношений между Израилем и ЕС в научной, экономической, экологической и других сферах, пишет пресс-служба.

https://ria.ru/20221002/izrail-1820958574.html

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Евгения Нефедова

в мире, яир лапид (министр иностранных дел израиля), жозеп боррель, израиль, евросоюз