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Израиль и ЕС впервые за десять лет проведут совместную конференцию - РИА Новости, 02.10.2022
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Израиль и ЕС впервые за десять лет проведут совместную конференцию
Израиль и ЕС впервые за десять лет проведут совместную конференцию - РИА Новости, 02.10.2022
Израиль и ЕС впервые за десять лет проведут совместную конференцию
Премьер-министр Израиля Яир Лапид в понедельник проведет первую после 10-летнего перерыва конференцию Совета ассоциации Израиля и Европейского союза, сообщает... РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T18:56
2022-10-02T19:03
в мире
яир лапид (министр иностранных дел израиля)
жозеп боррель
израиль
евросоюз
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ТЕЛЬ-АВИВ, 2 окт – РИА Новости. Премьер-министр Израиля Яир Лапид в понедельник проведет первую после 10-летнего перерыва конференцию Совета ассоциации Израиля и Европейского союза, сообщает пресс-служба главы правительства.Как сообщает пресс-служба, в конференции примут участие верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель и министры иностранных дел ряда государств. Израиль будет представлять министр по вопросам разведки Элазар Штерн.Ожидается, что в ходе конференции стороны рассмотрят отношения между Израилем и ЕС, обсудят направления сотрудничества и пути развития и улучшения взаимоотношений."Созыв Совета ассоциации впервые с 2012 года - важное политическое достижение, отражающее улучшение отношений Израиля с Европейским союзом за последний год", - отмечает пресс-служба.Совет является высшим форумом по продвижению отношений между Израилем и ЕС в научной, экономической, экологической и других сферах, пишет пресс-служба.
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в мире, яир лапид (министр иностранных дел израиля), жозеп боррель, израиль, евросоюз
В мире, Яир Лапид (министр иностранных дел Израиля), Жозеп Боррель, Израиль, Евросоюз
18:56 02.10.2022 (обновлено: 19:03 02.10.2022)
 
Израиль и ЕС впервые за десять лет проведут совместную конференцию

В понедельник состоится первая за десять лет конференция Совета ассоциации Израиля и ЕС

CC BY-SA 2.0 / Itamar Grinberg / AcreВид на Старый город Акко, Израиль
Вид на Старый город Акко, Израиль - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
CC BY-SA 2.0 / Itamar Grinberg / Acre
Вид на Старый город Акко, Израиль. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 2 окт – РИА Новости. Премьер-министр Израиля Яир Лапид в понедельник проведет первую после 10-летнего перерыва конференцию Совета ассоциации Израиля и Европейского союза, сообщает пресс-служба главы правительства.
Как сообщает пресс-служба, в конференции примут участие верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель и министры иностранных дел ряда государств. Израиль будет представлять министр по вопросам разведки Элазар Штерн.
Ожидается, что в ходе конференции стороны рассмотрят отношения между Израилем и ЕС, обсудят направления сотрудничества и пути развития и улучшения взаимоотношений.
"Созыв Совета ассоциации впервые с 2012 года - важное политическое достижение, отражающее улучшение отношений Израиля с Европейским союзом за последний год", - отмечает пресс-служба.
Совет является высшим форумом по продвижению отношений между Израилем и ЕС в научной, экономической, экологической и других сферах, пишет пресс-служба.
Премьер-министр Израиля Яир Лапид - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
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В миреЯир Лапид (министр иностранных дел Израиля)Жозеп БоррельИзраильЕвросоюз
 
 
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