https://ria.ru/20221002/kishinev-1821028818.html
Полиция Молдавии: в акции протеста в Кишиневе приняли участие 6500 человек
Полиция Молдавии: в акции протеста в Кишиневе приняли участие 6500 человек - РИА Новости, 02.10.2022
Полиция Молдавии: в акции протеста в Кишиневе приняли участие 6500 человек
Полиция утверждает, что в воскресном антиправительственном митинге в Кишиневе приняли участие 6500 человек, хотя организаторы акции протеста заявили о 40... РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T19:59
2022-10-02T19:59
2022-10-02T19:59
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КИШИНЕВ, 2 окт – РИА Новости. Полиция утверждает, что в воскресном антиправительственном митинге в Кишиневе приняли участие 6500 человек, хотя организаторы акции протеста заявили о 40 тысячах участников.В столице Молдавии в воскресенье прошел очередной массовый митинг протеста сторонников и представителей оппозиционной партии "Шор". Они установили еще 50 палаток у здания администрации президента, помимо тех, что с 18 сентября расположены в сквере перед парламентом. Протестующие настаивают на прежних требованиях: отставка правительства и президента и проведение досрочных выборов.По данным организаторов протестов, в акции протеста приняли участие около 40 тысяч человек, манифестантов должно было быть больше, если бы им не мешали добраться до столицы сотрудники полиции.Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в середине лета составила 33,5% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, кишинев, россия
В мире, Молдавия, Кишинев, Россия
Полиция Молдавии: в акции протеста в Кишиневе приняли участие 6500 человек
Полиция Молдавии заявила, что в митинге оппозиции в Кишиневе приняли участие 6500 человек
КИШИНЕВ, 2 окт – РИА Новости. Полиция утверждает, что в воскресном антиправительственном митинге в Кишиневе приняли участие 6500 человек, хотя организаторы акции протеста заявили о 40 тысячах участников.
В столице Молдавии в воскресенье прошел очередной массовый митинг протеста сторонников и представителей оппозиционной партии "Шор". Они установили еще 50 палаток у здания администрации президента, помимо тех, что с 18 сентября расположены в сквере перед парламентом. Протестующие настаивают на прежних требованиях: отставка правительства и президента и проведение досрочных выборов.
"Организаторы акции протеста обеспечили транспорт для примерно 9300 человек, в протесте приняли участие около 6500 человек", - сообщили РИА Новости в пресс-службе полиции Молдавии.
По данным организаторов протестов, в акции протеста приняли участие около 40 тысяч человек, манифестантов должно было быть больше, если бы им не мешали добраться до столицы сотрудники полиции.
Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в середине лета составила 33,5% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией
о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.