https://ria.ru/20221002/kishinev-1820998712.html

Протестующие в Кишиневе разворачивают дополнительный палаточный городок

Протестующие в Кишиневе разворачивают дополнительный палаточный городок - РИА Новости, 02.10.2022

Протестующие в Кишиневе разворачивают дополнительный палаточный городок

Участники антиправительственного протеста в Кишиневе создадут еще один палаточный городок на тротуаре перед зданием администрации президента, чтобы добиться... РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T16:40

2022-10-02T16:40

2022-10-02T16:40

в мире

майя санду

илан шор

кишинев

россия

молдавия

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КИШИНЕВ, 2 окт - РИА Новости. Участники антиправительственного протеста в Кишиневе создадут еще один палаточный городок на тротуаре перед зданием администрации президента, чтобы добиться отставки Майи Санду, заявил лидер партии "Шор" Илан Шор.Участники манифестации собрались у палаточного городка перед здание парламента, где бессрочная акция протеста проходит с 18 сентября. Протестующих не пустили во двор администрации президента, где обычно проходят митинги."Мы разворачиваем дополнительные палаточный городок возле администрации президента, чтобы каждое утро они напоминали ей о наших требованиях. Долой Майю Санду", - сказал Шор, выступая при помощи видеотрансляции.Он призвал президента признать, что она не справилась с управлением страной и уйти в отставку добровольно. Протестующие поддержали слова своего лидера действиями, приступив к установке новых палаток."Палаточный городок расширяется, скоро он расширится на весь Кишинев", - добавил Шор.Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в середине лета составила 33,5% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.

https://ria.ru/20220926/gazprom-1819495244.html

https://ria.ru/20220925/moldaviya-1819346576.html

https://ria.ru/20221001/gaz-1820864067.html

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в мире, майя санду, илан шор, кишинев, россия, молдавия