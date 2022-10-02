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ВСУ обстреляли Новую Каховку, сработала ПВО
ВСУ обстреляли Новую Каховку, сработала ПВО - РИА Новости, 02.10.2022
ВСУ обстреляли Новую Каховку, сработала ПВО
Украинские войска нанесли ракетный удар по Новой Каховке, сработала российская ПВО, в воздухе прогремели 8 взрывов, сообщает администрация Новой Каховки. РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T19:04
2022-10-02T19:04
2022-10-02T19:04
специальная военная операция на украине
новая каховка
херсонская область
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ХЕРСОН, 2 окт – РИА Новости. Украинские войска нанесли ракетный удар по Новой Каховке, сработала российская ПВО, в воздухе прогремели 8 взрывов, сообщает администрация Новой Каховки."В Новой Каховке работает ПВО: 8 воздушных взрывов", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале администрации района.
https://ria.ru/20221002/sud-1820988732.html
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новая каховка, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Херсонская область
ВСУ обстреляли Новую Каховку, сработала ПВО
Украинские войска обстреляли Новую Каховку, сработала ПВО, прогремели 8 взрывов