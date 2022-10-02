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Российского посла в Италии вызвали в МИД из-за "Северных потоков" - РИА Новости, 02.10.2022
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Российского посла в Италии вызвали в МИД из-за "Северных потоков"
Российского посла в Италии вызвали в МИД из-за "Северных потоков" - РИА Новости, 02.10.2022
Российского посла в Италии вызвали в МИД из-за "Северных потоков"
МИД Италии вызвал посла РФ в Риме Сергея Разова в том числе из-за ситуации со взрывами на газопроводах "Северный поток", заявил министр по вопросам... РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T17:58
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РИМ, 2 окт – РИА Новости. МИД Италии вызвал посла РФ в Риме Сергея Разова в том числе из-за ситуации со взрывами на газопроводах "Северный поток", заявил министр по вопросам экологического перехода Италии Роберто Чинголани.Ранее российское посольство сообщило, что Разов прибудет в итальянский МИД в первой половине дня понедельника."На повестке дня – прояснение ситуации с диверсией на "Северном потоке". Начнут с диверсий на "Северном потоке" и перейдут к обсуждению войны", - заявил он в эфире телеканала Rai3.Говоря о ситуации с поставками газа в Италию, Чинголани заявил о достаточном уровне заполнения подземных хранилищ в 90%. Более того, по словам министра, ситуация с запасами газа позволила Италии перейти к экспорту "в объеме 18-20 миллионов кубометров в день".В минувший понедельник теракты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада, однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток - 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Президент РФ Владимир Путин, говоря о диверсии на нитках "Северного потока", заявил, что англосаксам уже мало санкций - они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.
https://ria.ru/20221001/rassledovanie-1820905368.html
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цены на нефть, сергей разов, владимир путин, россия, италия, дания, мид италии, siemens, северный поток, северный поток — 2, в мире
Цены на нефть, Сергей Разов, Владимир Путин, Россия, Италия, Дания, МИД Италии, Siemens, Северный поток, Северный поток — 2, В мире
17:58 02.10.2022 (обновлено: 21:17 02.10.2022)
 
Российского посла в Италии вызвали в МИД из-за "Северных потоков"

Посла России в Риме Разова вызывали в МИД Италии из-за ситуации с "Северными потоками"

© Flickr / Floris M. OosterveldФлаг Италии
Флаг Италии - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© Flickr / Floris M. Oosterveld
Флаг Италии. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 2 окт – РИА Новости. МИД Италии вызвал посла РФ в Риме Сергея Разова в том числе из-за ситуации со взрывами на газопроводах "Северный поток", заявил министр по вопросам экологического перехода Италии Роберто Чинголани.
Ранее российское посольство сообщило, что Разов прибудет в итальянский МИД в первой половине дня понедельника.
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Вчера, 20:46
Германия, Дания и Швеция проведут расследование ЧП на "Северных потоках"
"На повестке дня – прояснение ситуации с диверсией на "Северном потоке". Начнут с диверсий на "Северном потоке" и перейдут к обсуждению войны", - заявил он в эфире телеканала Rai3.
Говоря о ситуации с поставками газа в Италию, Чинголани заявил о достаточном уровне заполнения подземных хранилищ в 90%. Более того, по словам министра, ситуация с запасами газа позволила Италии перейти к экспорту "в объеме 18-20 миллионов кубометров в день".
В минувший понедельник теракты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
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Захарова охарактеризовала расследование Британии на "Северных потоках"
Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада, однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток - 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.
Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Президент РФ Владимир Путин, говоря о диверсии на нитках "Северного потока", заявил, что англосаксам уже мало санкций - они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.
Участок магистрального газопровода Северный поток - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
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Давление на "Северном потоке" стабилизировалось, утечка закончилась
 
Цены на нефтьСергей РазовВладимир ПутинРоссияИталияДанияМИД ИталииSiemensСеверный потокСеверный поток — 2В мире
 
 
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