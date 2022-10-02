17:58 02.10.2022 (обновлено: 21:17 02.10.2022)
Российского посла в Италии вызвали в МИД из-за "Северных потоков"
Посла России в Риме Разова вызывали в МИД Италии из-за ситуации с "Северными потоками"
Флаг Италии. Архивное фото
РИМ, 2 окт – РИА Новости. МИД Италии вызвал посла РФ в Риме Сергея Разова в том числе из-за ситуации со взрывами на газопроводах "Северный поток", заявил министр по вопросам экологического перехода Италии Роберто Чинголани.
Ранее российское посольство сообщило, что Разов прибудет в итальянский МИД в первой половине дня понедельника.
"На повестке дня – прояснение ситуации с диверсией на "Северном потоке". Начнут с диверсий на "Северном потоке" и перейдут к обсуждению войны", - заявил он в эфире телеканала Rai3.
Говоря о ситуации с поставками газа в Италию, Чинголани заявил о достаточном уровне заполнения подземных хранилищ в 90%. Более того, по словам министра, ситуация с запасами газа позволила Италии перейти к экспорту "в объеме 18-20 миллионов кубометров в день".
В минувший понедельник теракты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.
Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада, однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток - 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.
Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Президент РФ Владимир Путин, говоря о диверсии на нитках "Северного потока", заявил, что англосаксам уже мало санкций - они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.