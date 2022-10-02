https://ria.ru/20221002/italiya-1821010247.html

Российского посла в Италии вызвали в МИД из-за "Северных потоков"

Российского посла в Италии вызвали в МИД из-за "Северных потоков" - РИА Новости, 02.10.2022

Российского посла в Италии вызвали в МИД из-за "Северных потоков"

МИД Италии вызвал посла РФ в Риме Сергея Разова в том числе из-за ситуации со взрывами на газопроводах "Северный поток", заявил министр по вопросам... РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T17:58

2022-10-02T17:58

2022-10-02T21:17

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РИМ, 2 окт – РИА Новости. МИД Италии вызвал посла РФ в Риме Сергея Разова в том числе из-за ситуации со взрывами на газопроводах "Северный поток", заявил министр по вопросам экологического перехода Италии Роберто Чинголани.Ранее российское посольство сообщило, что Разов прибудет в итальянский МИД в первой половине дня понедельника."На повестке дня – прояснение ситуации с диверсией на "Северном потоке". Начнут с диверсий на "Северном потоке" и перейдут к обсуждению войны", - заявил он в эфире телеканала Rai3.Говоря о ситуации с поставками газа в Италию, Чинголани заявил о достаточном уровне заполнения подземных хранилищ в 90%. Более того, по словам министра, ситуация с запасами газа позволила Италии перейти к экспорту "в объеме 18-20 миллионов кубометров в день".В минувший понедельник теракты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада, однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток - 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Президент РФ Владимир Путин, говоря о диверсии на нитках "Северного потока", заявил, что англосаксам уже мало санкций - они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.

https://ria.ru/20221001/rassledovanie-1820905368.html

https://ria.ru/20221001/rassledovanie-1820873228.html

https://ria.ru/20221002/gaz-1820983611.html

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