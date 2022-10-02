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В Италии дали советы, как сэкономить 600 евро в год на газе и электричестве - РИА Новости, 02.10.2022
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В Италии дали советы, как сэкономить 600 евро в год на газе и электричестве
В Италии дали советы, как сэкономить 600 евро в год на газе и электричестве - РИА Новости, 02.10.2022
В Италии дали советы, как сэкономить 600 евро в год на газе и электричестве
Итальянские семьи получили советы о том, как сэкономить 600 евро в год на оплате счетов за газ и электричество, однако последние оценки профильных ассоциаций... РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T08:56
2022-10-02T08:56
в мире
италия
природный газ
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РИМ, 2 окт - РИА Новости, Александр Логунов. Итальянские семьи получили советы о том, как сэкономить 600 евро в год на оплате счетов за газ и электричество, однако последние оценки профильных ассоциаций говорят о том, что повышение тарифов способно свести эффективность этих мер к нулю. Как рассказал РИА Новости представитель Агентства по новым технологиям, энергетике и окружающей среде Италии (ENEA) Николандреа Калабрезе (Nicolandrea Calabrese), семья из четырех человек способна без лишних затрат изменить часть бытовых привычек, которые в основном касаются горячей воды и электроприборов, подключенных к сети."В мае этого года ENEA завершило исследование с предписаниями и советами для госучреждений и частных лиц по экономии энергии в помещениях. В Италии домашняя сфера занимает около 30% национального потребления газа, это соответствует около 15,4 миллиарда кубометров газа в году. Еще есть офисы, школы, больницы, но мы сосредоточились на домашней сфере, потому что нашей целью было сократить не только потребление, но и выбросы углекислого газа", - сказал специалист лаборатории по энергетической эффективности и городскому развитию ENEA.По его словам, в начале сентября министерство экологического перехода, взяв за основу рекомендации агентства, постановило снизить на 1 градус до +19 температуру в помещениях и сократить на час время работы систем отопления в сутки, всего отопительного сезона - на 15 дней.Согласно последним оценкам государственного Управления по регулированию энергии, сетей и окружающей среды (Arera), затраты итальянцев на электроэнергию в последнем квартале года вырастут на 59% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В общей сложности за год обычная итальянская семья потратит на свет в среднем 1322 евро при том, что в 2021 год средние траты достигали 632 евро. Что касается газа, то официальные прогнозы Arera поступят в начале октября. Различные ассоциации посчитали, что в первые девять месяцев года объем расходов средней итальянской семьи на газ составил 1500 евро, а с октября тарифы могут вырасти на 300 евро в месяц. По оценке аналитического центра Nomisma, годовой рост может составить до 680 евро.Душ попрохладнее"Меры административного характера позволят нам сэкономить 2,7 миллиарда кубометров, для каждой семьи это 80 евро в год. Помимо этого, мы подумали о бытовых рекомендациях, которые могут применять все граждане. Часть из них не влекут никаких затрат. Например, большие расходы несет производство горячей воды. Мы берем воду из водопровода температурой примерно +10 градусов и нагреваем ее примерно до +48. В среднем мы принимаем душ 7 минут и если сократим это время до 5 минут, а температуру до +45, то расходы семьи из четырех человек сократятся до 250 евро", - объяснил Калабрезе.Другой его совет касается использования посудомоечной и стиральной машин: "Если запускать стирку раз в два дня, то можно сэкономить 50 евро в год на электричестве. Посудомойку можно использовать только раз в день, когда она наполнится после обеда и ужина, тогда выгода будет в 65 евро", - сказал эксперт.В-третьих, добавил он, в платежки попадает затрату на подключенную к электросети бытовую технику: "Телевизоры, декодеры, аудиосистемы, микроволновка в режиме stand by потребляют электричество: Можно купить удлинитель с несколькими розетками и сэкономить еще 55 евро", - добавил специалист Enea.Если есть что потратитьВ общей сложности, подчеркнул Калабрезе, подобный режим вместе с принятыми на государственном уровне мерами позволит сократить коммунальные платежи на 600 с лишним евро. Еще большей экономии можно добиться в долгосрочной перспективе, если сейчас потратиться на энергосберегающую технику и даже теплоизоляцию стен."Сократить расходы может установка водонагревателя на солнечных батареях. С апреля до ноября вода будет нагреваться за счет итальянского солнца. Это сэкономит еще 350 евро. Очевидно, что придется потратиться на новый прибор. Он стоит около 4 тысяч евро, но в Италии существует система налоговых вычетов и бонусов, которые дают возможность компенсировать затраты на 65% в течение 10 лет", - сказал Калабрезе. Также он предложил подумать о покупке холодильника с более высоким энергетическим классом. Класс А, по его словам, потребляет на 66% энергии меньше чем G, это соответствует 84 евро в год."Это означает, что если он стоит на 200 евро больше, то за два года или около того эти деньги будут возмещены, а учитывая, что холодильник служит 20 лет, экономия будет еще больше", - сказал представитель профильного ведомства. Другими его рекомендации стали замена ламп накаливания на светодиодные, установка двойных стеклопакетов и регулярное техобслуживание техники."Мы советуем проводить энергетический check up. Специалист может сказать, сколько нужно потратить сейчас, чтобы сэкономить в будущем. В зависимости от того, какие будут приняты меры, возврат инвестиций и получение выгоды начнется через несколько лет. Например, если я сейчас куплю обогреватель и покрою стены термоизоляцией, то выясню, что старый бойлер был слишком большой", - сказал Калабрезе."Наше исследование говорит о том, что бытовые привычки и действия каждого человека могут отражаться на всей картине чрезвычайной ситуации в энергетике и экологии", - подытожил собеседник агентства.
https://ria.ru/20221002/tserkov-1820574841.html
https://ria.ru/20220927/krizis-1819509129.html
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в мире, италия, природный газ
В мире, Италия, Природный газ
08:56 02.10.2022
 
В Италии дали советы, как сэкономить 600 евро в год на газе и электричестве

ENEA рассказало итальянским семьям, как сэкономить 600 евро в год на газе и электричестве

© Depositphotos / CITAllianceДевушка в душе
Девушка в душе - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© Depositphotos / CITAlliance
Девушка в душе. Архивное фото
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РИМ, 2 окт - РИА Новости, Александр Логунов. Итальянские семьи получили советы о том, как сэкономить 600 евро в год на оплате счетов за газ и электричество, однако последние оценки профильных ассоциаций говорят о том, что повышение тарифов способно свести эффективность этих мер к нулю. Как рассказал РИА Новости представитель Агентства по новым технологиям, энергетике и окружающей среде Италии (ENEA) Николандреа Калабрезе (Nicolandrea Calabrese), семья из четырех человек способна без лишних затрат изменить часть бытовых привычек, которые в основном касаются горячей воды и электроприборов, подключенных к сети.
"В мае этого года ENEA завершило исследование с предписаниями и советами для госучреждений и частных лиц по экономии энергии в помещениях. В Италии домашняя сфера занимает около 30% национального потребления газа, это соответствует около 15,4 миллиарда кубометров газа в году. Еще есть офисы, школы, больницы, но мы сосредоточились на домашней сфере, потому что нашей целью было сократить не только потребление, но и выбросы углекислого газа", - сказал специалист лаборатории по энергетической эффективности и городскому развитию ENEA.
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По его словам, в начале сентября министерство экологического перехода, взяв за основу рекомендации агентства, постановило снизить на 1 градус до +19 температуру в помещениях и сократить на час время работы систем отопления в сутки, всего отопительного сезона - на 15 дней.
Согласно последним оценкам государственного Управления по регулированию энергии, сетей и окружающей среды (Arera), затраты итальянцев на электроэнергию в последнем квартале года вырастут на 59% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В общей сложности за год обычная итальянская семья потратит на свет в среднем 1322 евро при том, что в 2021 год средние траты достигали 632 евро. Что касается газа, то официальные прогнозы Arera поступят в начале октября. Различные ассоциации посчитали, что в первые девять месяцев года объем расходов средней итальянской семьи на газ составил 1500 евро, а с октября тарифы могут вырасти на 300 евро в месяц. По оценке аналитического центра Nomisma, годовой рост может составить до 680 евро.
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Душ попрохладнее

"Меры административного характера позволят нам сэкономить 2,7 миллиарда кубометров, для каждой семьи это 80 евро в год. Помимо этого, мы подумали о бытовых рекомендациях, которые могут применять все граждане. Часть из них не влекут никаких затрат. Например, большие расходы несет производство горячей воды. Мы берем воду из водопровода температурой примерно +10 градусов и нагреваем ее примерно до +48. В среднем мы принимаем душ 7 минут и если сократим это время до 5 минут, а температуру до +45, то расходы семьи из четырех человек сократятся до 250 евро", - объяснил Калабрезе.
Другой его совет касается использования посудомоечной и стиральной машин: "Если запускать стирку раз в два дня, то можно сэкономить 50 евро в год на электричестве. Посудомойку можно использовать только раз в день, когда она наполнится после обеда и ужина, тогда выгода будет в 65 евро", - сказал эксперт.
В-третьих, добавил он, в платежки попадает затрату на подключенную к электросети бытовую технику: "Телевизоры, декодеры, аудиосистемы, микроволновка в режиме stand by потребляют электричество: Можно купить удлинитель с несколькими розетками и сэкономить еще 55 евро", - добавил специалист Enea.
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Если есть что потратить

В общей сложности, подчеркнул Калабрезе, подобный режим вместе с принятыми на государственном уровне мерами позволит сократить коммунальные платежи на 600 с лишним евро. Еще большей экономии можно добиться в долгосрочной перспективе, если сейчас потратиться на энергосберегающую технику и даже теплоизоляцию стен.
"Сократить расходы может установка водонагревателя на солнечных батареях. С апреля до ноября вода будет нагреваться за счет итальянского солнца. Это сэкономит еще 350 евро. Очевидно, что придется потратиться на новый прибор. Он стоит около 4 тысяч евро, но в Италии существует система налоговых вычетов и бонусов, которые дают возможность компенсировать затраты на 65% в течение 10 лет", - сказал Калабрезе. Также он предложил подумать о покупке холодильника с более высоким энергетическим классом. Класс А, по его словам, потребляет на 66% энергии меньше чем G, это соответствует 84 евро в год.
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"Это означает, что если он стоит на 200 евро больше, то за два года или около того эти деньги будут возмещены, а учитывая, что холодильник служит 20 лет, экономия будет еще больше", - сказал представитель профильного ведомства. Другими его рекомендации стали замена ламп накаливания на светодиодные, установка двойных стеклопакетов и регулярное техобслуживание техники.
"Мы советуем проводить энергетический check up. Специалист может сказать, сколько нужно потратить сейчас, чтобы сэкономить в будущем. В зависимости от того, какие будут приняты меры, возврат инвестиций и получение выгоды начнется через несколько лет. Например, если я сейчас куплю обогреватель и покрою стены термоизоляцией, то выясню, что старый бойлер был слишком большой", - сказал Калабрезе.
"Наше исследование говорит о том, что бытовые привычки и действия каждого человека могут отражаться на всей картине чрезвычайной ситуации в энергетике и экологии", - подытожил собеседник агентства.
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