Полиция Ирана задержала 12 участников беспорядков в провинции Лурестан
Tasnim: иранская полиция задержала 12 участников беспорядков в провинции Лурестан
© AP Photo / Ebrahim NorooziИранский полицейский
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Иранский полицейский . Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Иранская полиция задержала в воскресенье еще одну группу из 12 участников беспорядков в провинции Лурестан, передает агентство Tasnim со ссылкой на заявление местной прокураторы.
"После вчерашних беспорядков в некоторых кварталах и районах Хоррамабада (административный центр провинции Лурестан) были арестованы 12 участников беспорядков", - цитирует агентство заявление прокураторы провинции.
Ранее власти Ирана заявили об окончании беспорядков и протестов в городах страны, начавшихся в связи с гибелью молодой девушки Махсы Амини после ее ареста полицией нравов.
Амини 13 сентября была задержана в Тегеране полицией нравов и отправлена в один из центров "Фараджа", принадлежащих полицейскому управлению и войсковой разведке, для объяснительной беседы. В этом центре у девушки произошел сердечный приступ, после чего ее незамедлительно доставили в больницу. Через три дня, 16 сентября, она скончалась. Жители обвинили в смерти Махсы полицию нравов. Люди в разных городах страны начали собираться на улицах для протеста. В соцсетях были опубликованы видео, на которых девушки отрезают себе волосы и сжигают "хиджаб" или платок "русари" (который должен обязательно покрывать голову иранской женщины).
В результате на протяжении более 10 дней в ряде крупных городов Ирана беспрерывно проходили протесты и беспорядки. По последним данным, в ходе них были убиты четверо сотрудников народного ополчения "Басидж", еще 180 получили ножевые ранения. По неофициальным данным местных СМИ, 41 человек был убит, около 100 человек получили ранения. В социальных сетях публиковались видео с жестоким обращением и избиением сотрудников полиции протестующими. Помимо этого, люди устраивали разбой и погромы на улицах городов, нанеся ущерб общественной и государственной инфраструктуре. Так, например, в первые дни протестов были разбиты более 60 машин скорой помощи. В ответ на это власти Ирана провели масштабные демонстрации в поддержку государственного строя и режима страны.
Согласно заявлениям иранских властей, беспорядки в стране руководились из-за рубежа. В связи с этим в понедельник в МИД Ирана были вызваны послы Великобритании и Норвегии, а в четверг – поверенный в делах Франции в Иране. Европейским дипломатом была вручена нота протеста в связи с пропагандированием в их СМИ сообщений подрывного, антииранского характера, а также с призывами свержения власти в Иране.