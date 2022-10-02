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Полиция Ирана задержала 12 участников беспорядков в провинции Лурестан - РИА Новости, 02.10.2022
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Полиция Ирана задержала 12 участников беспорядков в провинции Лурестан
Полиция Ирана задержала 12 участников беспорядков в провинции Лурестан - РИА Новости, 02.10.2022
Полиция Ирана задержала 12 участников беспорядков в провинции Лурестан
Иранская полиция задержала в воскресенье еще одну группу из 12 участников беспорядков в провинции Лурестан, передает агентство Tasnim со ссылкой на заявление... РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T18:39
2022-10-02T18:39
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Иранская полиция задержала в воскресенье еще одну группу из 12 участников беспорядков в провинции Лурестан, передает агентство Tasnim со ссылкой на заявление местной прокураторы.Ранее власти Ирана заявили об окончании беспорядков и протестов в городах страны, начавшихся в связи с гибелью молодой девушки Махсы Амини после ее ареста полицией нравов.Амини 13 сентября была задержана в Тегеране полицией нравов и отправлена в один из центров "Фараджа", принадлежащих полицейскому управлению и войсковой разведке, для объяснительной беседы. В этом центре у девушки произошел сердечный приступ, после чего ее незамедлительно доставили в больницу. Через три дня, 16 сентября, она скончалась. Жители обвинили в смерти Махсы полицию нравов. Люди в разных городах страны начали собираться на улицах для протеста. В соцсетях были опубликованы видео, на которых девушки отрезают себе волосы и сжигают "хиджаб" или платок "русари" (который должен обязательно покрывать голову иранской женщины).В результате на протяжении более 10 дней в ряде крупных городов Ирана беспрерывно проходили протесты и беспорядки. По последним данным, в ходе них были убиты четверо сотрудников народного ополчения "Басидж", еще 180 получили ножевые ранения. По неофициальным данным местных СМИ, 41 человек был убит, около 100 человек получили ранения. В социальных сетях публиковались видео с жестоким обращением и избиением сотрудников полиции протестующими. Помимо этого, люди устраивали разбой и погромы на улицах городов, нанеся ущерб общественной и государственной инфраструктуре. Так, например, в первые дни протестов были разбиты более 60 машин скорой помощи. В ответ на это власти Ирана провели масштабные демонстрации в поддержку государственного строя и режима страны.Согласно заявлениям иранских властей, беспорядки в стране руководились из-за рубежа. В связи с этим в понедельник в МИД Ирана были вызваны послы Великобритании и Норвегии, а в четверг – поверенный в делах Франции в Иране. Европейским дипломатом была вручена нота протеста в связи с пропагандированием в их СМИ сообщений подрывного, антииранского характера, а также с призывами свержения власти в Иране.
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в мире, иран, великобритания, тегеран (город), мид ирана, протесты в иране
В мире, Иран, Великобритания, Тегеран (город), МИД Ирана, Протесты в Иране
18:39 02.10.2022
 
Полиция Ирана задержала 12 участников беспорядков в провинции Лурестан

Tasnim: иранская полиция задержала 12 участников беспорядков в провинции Лурестан

© AP Photo / Ebrahim NorooziИранский полицейский
Иранский полицейский - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Иранский полицейский . Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Иранская полиция задержала в воскресенье еще одну группу из 12 участников беспорядков в провинции Лурестан, передает агентство Tasnim со ссылкой на заявление местной прокураторы.
"После вчерашних беспорядков в некоторых кварталах и районах Хоррамабада (административный центр провинции Лурестан) были арестованы 12 участников беспорядков", - цитирует агентство заявление прокураторы провинции.
Ранее власти Ирана заявили об окончании беспорядков и протестов в городах страны, начавшихся в связи с гибелью молодой девушки Махсы Амини после ее ареста полицией нравов.
Амини 13 сентября была задержана в Тегеране полицией нравов и отправлена в один из центров "Фараджа", принадлежащих полицейскому управлению и войсковой разведке, для объяснительной беседы. В этом центре у девушки произошел сердечный приступ, после чего ее незамедлительно доставили в больницу. Через три дня, 16 сентября, она скончалась. Жители обвинили в смерти Махсы полицию нравов. Люди в разных городах страны начали собираться на улицах для протеста. В соцсетях были опубликованы видео, на которых девушки отрезают себе волосы и сжигают "хиджаб" или платок "русари" (который должен обязательно покрывать голову иранской женщины).
В результате на протяжении более 10 дней в ряде крупных городов Ирана беспрерывно проходили протесты и беспорядки. По последним данным, в ходе них были убиты четверо сотрудников народного ополчения "Басидж", еще 180 получили ножевые ранения. По неофициальным данным местных СМИ, 41 человек был убит, около 100 человек получили ранения. В социальных сетях публиковались видео с жестоким обращением и избиением сотрудников полиции протестующими. Помимо этого, люди устраивали разбой и погромы на улицах городов, нанеся ущерб общественной и государственной инфраструктуре. Так, например, в первые дни протестов были разбиты более 60 машин скорой помощи. В ответ на это власти Ирана провели масштабные демонстрации в поддержку государственного строя и режима страны.
Согласно заявлениям иранских властей, беспорядки в стране руководились из-за рубежа. В связи с этим в понедельник в МИД Ирана были вызваны послы Великобритании и Норвегии, а в четверг – поверенный в делах Франции в Иране. Европейским дипломатом была вручена нота протеста в связи с пропагандированием в их СМИ сообщений подрывного, антииранского характера, а также с призывами свержения власти в Иране.
В старой части города Эрбиль - столицы Курдистана на севере Ирака. - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
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