https://ria.ru/20221002/germaniya-1820941012.html

Акция в ФРГ против антироссийских санкций и энергетической политики властей

Акция в ФРГ против антироссийских санкций и энергетической политики властей - РИА Новости, 02.10.2022

Акция в ФРГ против антироссийских санкций и энергетической политики властей

В немецком городе Цвиккау проходит массовая акция против энергетической политики правительства и антироссийских санкций. РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T15:16

2022-10-02T15:16

2022-10-02T16:14

германия

санкции в отношении россии

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В немецком городе Цвиккау проходит массовая акция против энергетической политики правительства и антироссийских санкций.

германия

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

германия, санкции в отношении россии, видео