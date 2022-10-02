Рейтинг@Mail.ru
Акция в ФРГ против антироссийских санкций и энергетической политики властей - РИА Новости, 02.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221002/germaniya-1820941012.html
Акция в ФРГ против антироссийских санкций и энергетической политики властей
Акция в ФРГ против антироссийских санкций и энергетической политики властей - РИА Новости, 02.10.2022
Акция в ФРГ против антироссийских санкций и энергетической политики властей
В немецком городе Цвиккау проходит массовая акция против энергетической политики правительства и антироссийских санкций. РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T15:16
2022-10-02T16:14
германия
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/02/1820944338_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_b640355762a8285e1ee7d71a8ddff3e7.jpg
В немецком городе Цвиккау проходит массовая акция против энергетической политики правительства и антироссийских санкций.
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
LIVE: Митинг в ФРГ против энергетической политики правительства и российских санкций
LIVE: Митинг в ФРГ против энергетической политики правительства и российских санкций
2022-10-02T15:16
true
PT131M57S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/02/1820944338_215:0:2946:2048_1920x0_80_0_0_ca0144b85a6b2f9de243f1f49cdfa7d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
германия, санкции в отношении россии, видео
Германия, Санкции в отношении России
Акция в ФРГ против антироссийских санкций и энергетической политики властей
В немецком городе Цвиккау проходит массовая акция против энергетической политики правительства и антироссийских санкций.
2022-10-02T15:16
true
PT131M57S
15:16 02.10.2022 (обновлено: 16:14 02.10.2022)
 

Акция в ФРГ против антироссийских санкций и энергетической политики властей

Читать ria.ru в
В немецком городе Цвиккау проходит массовая акция против энергетической политики правительства и антироссийских санкций.
 
ГерманияСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала