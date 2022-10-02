https://ria.ru/20221002/germaniya-1820941012.html
Акция в ФРГ против антироссийских санкций и энергетической политики властей
Акция в ФРГ против антироссийских санкций и энергетической политики властей - РИА Новости, 02.10.2022
Акция в ФРГ против антироссийских санкций и энергетической политики властей
В немецком городе Цвиккау проходит массовая акция против энергетической политики правительства и антироссийских санкций. РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T15:16
2022-10-02T15:16
2022-10-02T16:14
германия
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/02/1820944338_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_b640355762a8285e1ee7d71a8ddff3e7.jpg
В немецком городе Цвиккау проходит массовая акция против энергетической политики правительства и антироссийских санкций.
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/02/1820944338_215:0:2946:2048_1920x0_80_0_0_ca0144b85a6b2f9de243f1f49cdfa7d8.jpg
LIVE: Митинг в ФРГ против энергетической политики правительства и российских санкций
LIVE: Митинг в ФРГ против энергетической политики правительства и российских санкций
2022-10-02T15:16
true
PT131M57S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, санкции в отношении россии, видео
Германия, Санкции в отношении России
Акция в ФРГ против антироссийских санкций и энергетической политики властей
В немецком городе Цвиккау проходит массовая акция против энергетической политики правительства и антироссийских санкций.
2022-10-02T15:16
true
PT131M57S
15:16 02.10.2022 (обновлено: 16:14 02.10.2022)
Акция в ФРГ против антироссийских санкций и энергетической политики властей
В немецком городе Цвиккау проходит массовая акция против энергетической политики правительства и антироссийских санкций.